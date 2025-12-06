Search here...

Vad läkarna tog bort från hans näsa efter 35 år har chockerat alla.

Välbefinnande
Anaëlle G.
stefamerpik/Freepik

Candela Reybaud, en 35-årig argentinsk nutritionist och influencer med 105 000 följare på Instagram, delade med sig av en häpnadsväckande medicinsk upptäckt i slutet av november 2025 som förklarade hennes kroniska andningssvårigheter sedan födseln. En skanning som utfördes efter en återkommande bihåleinflammation avslöjade ett främmande föremål som fastnat i hennes högra nässkiljevägg, vilket avlägsnades endoskopiskt efter 35 år av tyst blockering.

Andningsproblem som har trivialiserats sedan barndomen

Sedan hon föddes 1990 hade Candela andats huvudsakligen genom munnen, med luft som knappt passerat genom hennes högra näsborre när hon andades in, vilket gjorde det svårt att utföra sport, sova och dagliga aktiviteter. Van vid detta obehag hade hon aldrig konsulterat en ÖNH-specialist och ansåg det vara en "personlig normalitet" trots dess inverkan på hennes livskvalitet. En bihåleinflammation år 2024, som initialt behandlades utan datortomografi på grund av bristande lokal åtkomst, gjorde att hennes symtom – smärta i höger kind och ökad obstruktion – återkom mer allvarligt, vilket slutligen fick henne att söka en grundlig undersökning.

Den osannolika upptäckten under skanningen

Bilddiagnostik avslöjade en liten främmande kropp, bara några millimeter stor, inbäddad i nässkiljeväggen och bildade en rhinolit efter årtionden. Läkaren tog bort den via endoskop på nästan två timmar: en bit vikt och rullad tejp, förkalkad med tiden. "Först förstod vi inte vad det var", berättar Candela, innan det oväntade föremålet som hade blockerat hennes luftflöde så länge tydligt identifierades.

Det troliga ursprunget kopplat till födseln

Hennes mamma minns en episod av andnöd på neonatalavdelningen, där en nasal slang hade satts in för ventilation: tejpen som användes för att fästa utrustningen kunde ha lossnat och fastnat under uttagningen. "Det är den enda logiska förklaringen vi har hittat", förklarar mamman och betonar osannolikheten, men också hypotesens sammanhang med tanke på avsaknaden av andra uppenbara orsaker.

En frisk fläkt och ett budskap om medvetenhet

Efter extraktionen andas Candela "bättre för varje dag" och upptäcker vid 35 års ålder känslan av klara näsborrar, med en omedelbar förbättring i hennes dagliga liv. Hennes Instagram-video blev viral och uppmuntrade människor att inte tona ner kroniska symtom: "Om min erfarenhet hjälper någon att söka läkarhjälp i tid, har det varit värt det." Detta extremt sällsynta fall belyser vikten av att bli undersökt när man står inför ihållande, till och med vanemässigt, obehag.

Candela Reybauds unika berättelse illustrerar hur kroppen i tysthet kan anpassa sig till oanade avvikelser, ibland under en hel livstid. Hennes "förbryllande" resa tjänar som en påminnelse om att ihållande symtom aldrig bör ignoreras, även när de verkar vara en del av vår "normalitet". Genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälper hon till att bryta trivialiseringen av vissa sjukdomar och uppmuntrar alla att lyssna på kroppens signaler.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Som entusiast inom sociala medier har jag alltid ägnat min tid åt att surfa på webbplatser för mode, hälsa och skönhet för kvinnor. Vi behöver alla känna oss vackra oavsett storlek, och det är det jag älskar med The Body Optimist.
Article précédent
Här är anledningen till att en raclettekväll alltid lyfter humöret

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Här är anledningen till att en raclettekväll alltid lyfter humöret

Sedan kylan kom och temperaturen sjönk flödar osten fritt över potatisen. Raclette, en tröstande rätt som ofta fördöms...

Är du en av de kvinnor som sitter "grodlikt"? Du är inte ensam.

Om du är van vid att sitta i en "grodliknande" position, så vet att du delar den här...

Detta hjärtsymptom blossar upp under semestersäsongen.

Julhelgen glittrar av magi, återföreningar och mysiga stunder. Men bakom de blinkande ljusen och de överdådiga festerna lurar...

Runt 50 års ålder beror viktuppgång inte nödvändigtvis på klimakteriet.

Att fylla femtio innebär ofta kroppsliga förändringar för kvinnor. En av de mest synliga, och ibland fruktade, är...

Avstannad viktminskning: den tysta signalen din kropp skickar dig utan att du vet om det

Tanken på viktminskning har blivit allestädes närvarande, till den grad att många tror att de absolut måste gå...

Du knackar med foten medan du sitter, men varifrån kommer den här reflexen?

Många människor knackar instinktivt med fötterna när de sitter. Denna automatiska, ofta omedvetna gest väcker nyfikenhet. Varför gör...

© 2025 The Body Optimist