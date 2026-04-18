Hon återvänder från en "föräldraledighet" och slår rekordet i Paris Marathon

Paris Marathon 2026 präglades av en sportslig prestation och en stark symbol. Den 12 april 2026 vann etiopiskan Shure Demise damernas lopp på tiden 2 timmar, 18 minuter och 34 sekunder, ett nytt banrekord. Denna prestation innebar också en återgång till högsta nivå efter ett uppehåll i samband med mammaledighet.

Ett historiskt rekord i Paris

På den 42,195 km långa banan i Paris triumferade Shure Demise över sina rivaler med en rekordtid. Den officiella arrangören av Paris Marathon bekräftade hennes tid på 2 timmar, 18 minuter och 34 sekunder och uppgav att det är ett nytt damrekord för evenemanget. AP och Olympics rapporterade samma pallplacerare, med Misgane Alemayehu på andra plats på 2 timmar, 19 minuter och 8 sekunder, och kenyanen Magdalyne Masai på tredje plats på 2 timmar, 19 minuter och 17 sekunder.

En återkomst efter föräldraledigheten bekräftad av idrottaren

I en intervju publicerad i september 2025 av Toronto Waterfront Marathon förklarar Shure Demise att hon var två år borta från tävling, födde sin dotter under den perioden och sedan återvände till tävlingen vid Milano Marathon 2025.

Även denna upplaga noterade ett rekordantal kvinnliga deltagare.

Även 2026 års upplaga skrev historia med sina deltagandesiffror. Enligt arrangören startade 58 853 löpare loppet och 57 464 korsade mållinjen. Kvinnor representerade 33 % av startfältet, jämfört med 31 % år 2025, 28 % år 2024 och 25 % år 2022. Arrangörerna lyfte därmed fram den fortsatta tillväxten av kvinnligt deltagande.

Shure Demises seger överskrider bara sportsliga prestationer.

Genom att slå damrekordet i Parismaraton några månader efter att hon återvänt till tävling efter förlossningen har den etiopiska maratonlöparen uppnått en av höjdpunkterna under 2026 års upplaga. Hennes bedrift är också en del av en bredare trend: en ständigt ökande kvinnlig närvaro i stora lopp.