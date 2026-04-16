"Jag tror att min kropp klarar det": vid 47 fortsätter den här stjärnan sin IVF-resa och inspirerar kvinnor

Den amerikanska journalisten och sportkommentatorn Erin Andrews fortsätter att förespråka moderskapet efter 47 år och inleder ett nytt kapitel i sin IVF-resa. I ett uppriktigt samtal med sin podcast-medvärd förklarar hon sin övertygelse om att hennes kropp, trots sin ålder, fortfarande kan ge henne ett barn till.

En graviditet som redan uppnåtts trots hindren

Erin Andrews och hennes man, den tidigare hockeyspelaren Jarret Stoll, har redan upplevt moderskapets glädjeämnen. Deras första barn, en pojke vid namn Mack, föddes i juli 2023 via surrogatmoderskap, efter nio års försök och behandling. Denna födsel kom från embryon som frystes in före och efter att Erin Andrews fick diagnosen livmoderhalscancer 2016, vilket hon sedan genomgick en framgångsrik operation för.

Ännu ett IVF-försök vid 47 års ålder

I ett avsnitt av podcasten "Calm Down with Erin and Charissa" diskuterar Erin hur hon ska återuppta sin IVF-behandling, trots att hennes senaste cykel misslyckades. Hon förklarar att hon valde att hoppa över en kosmetisk behandling (en CO2-laserbehandling) för att fokusera på detta nya försök, vilket visar hur viktigt det här projektet fortfarande är för henne.

I ett samtal med sin vän, den amerikanska sportkommentatorn Charissa Thompson, uttryckte Erin sin djupa övertygelse: "Jag tror att min kropp klarar det." Hon erkände att chanserna att producera livskraftiga ägg statistiskt sett är begränsade i hennes ålder, men hon vägrade att se detta som en definitiv gräns. Erin Andrews beskrev denna beslutsamhet som ett "bisarrt beroende" av att försöka, att kämpa, utan att någonsin ge efter för resignation.

Stödet från hans familj och fans

Charissa Thompson, hennes medprogramledare, betonar vikten av denna uthållighet och noterar att Mack inte skulle existera utan Erins envishet inför de hinder hon stötte på. Hon påminner också Erin Andrews om att hon redan har "vunnit" efter att ha fött en så värdefull son. Detta innerliga stöd, som delas online, resonerar med många kvinnor som ser sig själva återspeglade i hennes resa med IVF, reproduktiv hälsa och moderskap efter 40.

En berättelse som inspirerar kvinnor

Genom att välja att tala offentligt om sin ålder, sina motgångar, sina tvivel och sin beslutsamhet har Erin Andrews blivit en synlig figur i världen av sent moderskap och IVF. Hennes berättelse, präglad av livmoderhalscancer, en lång resa till fertilitet och en graviditet genom surrogatmödraskap, fungerar som en påminnelse om att moderskapet kan ta många olika vägar, men förblir en legitim strävan i alla åldrar.

I sina samtal med Charissa Thompson erkänner Erin Andrews slutligen att hon en dag kanske måste stänga den dörren. Hon hoppas dock att det ögonblicket kommer med den stillhet som någon har provat allt, utan ånger, och som har vigt sin kropp, sitt hjärta och sin tid åt livet.