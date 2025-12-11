De gifte sig med samma man i Las Vegas ... och bråkar nu om 2,4 miljoner dollar

Två brittiska kvinnor, som gifte sig med samma man i Las Vegas med några års mellanrum, kämpar nu i domstol om kontrollen över ett arv som uppskattas till 2,4 miljoner dollar. Fallet belyser de rättsliga konsekvenserna av ett bigamt äktenskap och det skydd som arvsrätten i Storbritannien erbjuder.

En bigam make och en förmögenhet på 2,4 miljoner

James Dinsdale, en brittisk revisor som dog i cancer vid 55 års ålder i oktober 2020, gifte sig med kosmetisk tandläkare Dr. Victoria Fowell i Las Vegas 2012, och sedan, 2017, med kosmetologen Margaret Dinsdale, också i Las Vegas, utan att ha upplöst sitt första äktenskap. Juridiskt sett anses det andra äktenskapet med Margaret därför vara "ogiltigt", vilket automatiskt uteslöt henne från dödsboet, vilket lämnade Victoria, som hans lagligt erkända hustru, och James Dinsdales son, William, som arvtagare till förmögenheten uppskattad till cirka 1,8 miljoner pund (2,4 miljoner dollar).

Margarets rättsliga strid

Enligt Independent hävdar Margaret att hon har bott med James Dinsdale sedan 2015, gift sig med honom "i god tro" och tagit hand om honom på heltid under hans sjukdom, och till och med sagt upp sig från sitt jobb. Hon känner sig förorättad och har därför stämt honom för att få en "rimlig ersättning" enligt den brittiska arvslagen, och kräver minst hälften av arvet, cirka 900 000 pund.

Ärvda lagens roll och frågan om "make"-status

I avsaknad av ett testamente fördelades James Dinsdales egendom enligt arvsreglerna, som prioriterar den lagliga maken och barnen. I juli erkände dock en domare Margarets rättigheter som hans make/maka enligt ärvdalagen, vilket tillät henne att göra anspråk på en rättslig andel av egendomen, trots att hennes äktenskap tekniskt sett är ogiltigt enligt strikt äktenskapslag.

Anklagelser mot den första frun och frysning av tillgångar

Margaret anklagar Victoria Fowell för att ha "plundrat" arvet, behandlat dödsboet som om hon vore den enda förmånstagaren, och för att redan ha sålt två fastigheter för cirka 600 000 pund, utan att det var klart vad som hände med de återstående medlen. Margaret erhöll ett frysningsbeslut för att förhindra att dödsboet försvann innan förfarandet var avslutat, vilket är avsett att garantera möjligheten att verkställa en eventuell dom till hennes fördel.

Ett hjärtskärande fall med osäker utgång.

Margarets advokat menar att hon gjorde allt "i förtroende", i tron att James första äktenskap var över, och betonar de psykologiska och ekonomiska konsekvenserna av denna rättsliga strid för hans klient.

I slutändan illustrerar detta fall, som beskrivs som "ovanligt", hur avsaknaden av ett testamente, bigami och förvirring kring civilstånd kan skapa långdragna, kostsamma och känslomässigt destruktiva arvstvister, vars utgång nu kommer att bero på domarens bedömning av vad som utgör en "rimlig bestämmelse" för den efterlevande partnern. Fortsättning följer...