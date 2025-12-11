I Indien orsakade deras äktenskap en skandal på grund av brudgummens hudfärg.

Ett kärleksbröllop i Indien har förvandlats till en nationell kontrovers på grund av brudgummens hudfärg, vilket har utlöst en hård debatt om färgdiskriminering och de fördomar som fortfarande råder i samhället. Rishabh Rajput och Sonali Chouksey, ett par från Madhya Pradesh, såg sin bröllopsvideo bli viral, inte för sin lyckas skull, utan på grund av attacker riktade mot brudgummens mörka hy och brudens förmodade motiv.

Ett sagobröllop… förstört av troll

Rishabh och Sonali träffades på universitetet 2014 och höll ihop i 11 år innan de gifte sig den 23 november, omgivna av sina familjer och traditionella ritualer. Deras foton och videor, som publicerades på sociala medier för att dela sin glädje, cirkulerade snabbt, men gratulationsmeddelandena dränktes i hån och memes riktade mot brudgummens mörkare hy.

En blandning av nätrasism och misogyni

Troll beskrev paret som "dåligt ihoppassade" och antydde att "Sonali inte skulle kunna vara lycklig med en mörkhyad man". Många kallade henne en "guldgrävare" och påstod att hon gifte sig med honom för hans pengar eller en statlig position, och gick till och med så långt som att antyda att hans far var minister, utan en uns av bevis.

Ett värdigt och rättframt svar

Inför den hårda kritiken bestämde sig paret för att svara offentligt snarare än att tiga. I ett Instagram-inlägg och flera intervjuer upprepade Rishabh att han inte är statstjänsteman, men att han arbetar hårt för att ge sin familj ett anständigt liv, och betonade att Sonali älskade honom när han "inte hade något" och att hon stod vid hans sida i vått och torrt.

Att konfrontera kolorismens motsägelser

Rishabh berättade för BBC att han hade utsatts för diskriminering på grund av sin hudfärg hela sitt liv, men att han aldrig under deras 11-åriga förhållande hade hört talas om att de var ett "dåligt par" förrän videon bedömdes av främlingar online. Sonali påpekade att i Indien har de flesta människor mörkare hud, och att ljusare hud inte gör någon bättre, och fördömde det absurda i att döma ett par baserat på deras hy snarare än den kärlek och respekt de delar.

En kärlek starkare än fördomar

Paret insisterar på att en 30-sekunders video inte fångar de 11 år av arbete, kompromisser och ömsesidiga stöd som har byggt upp deras historia. Till dem som kallar dem en "missmatch" svarar Rishabh helt enkelt: "Titta på deras ansikten; de verkar inte olyckliga eftersom de besitter något som många inte har: Jag har henne, och hon har mig."

Berättelsen om Rishabh och Sonali, bortom den uppriktiga kärlek den förkroppsligar, avslöjar det ihållande stigmatiseringen av colorism i Indien. Deras förening, menad att firas, har belyst de ogrundade bedömningar som fortfarande möter de som inte anpassar sig till estetiska normer som ärvts från århundraden av sociala hierarkier. Genom att välja att svara med värdighet och försvara sin berättelse förvandlar paret hat till medvetenhet. Deras budskap är tydligt: ​​hudfärg definierar inte en människas värde.