Hos ett par påverkar fördelningen av hushållssysslor också önskan

Tänk om en enkel dammsugare som gränslar över två möbler eller en kraftigt urvriden svamp kunde återuppväcka din längtan? Enligt en studie kan fördelningen av hushållssysslor i ett förhållande påverka libido. Och din partner behöver inte kanalisera sin inre Chippendales-stjärna i ett enkelt förkläde för att diska, eller förvandla kvasten till en poledance-stång till soundtracket till Dirty Dancing för att magin ska hända. De behöver bara vara involverade i hushållsskötseln utan att du behöver påminna dem med lappar på kylskåpet.

När mental belastning invaderar sovrummet

Under lång tid framställdes hushållssysslor som en rent praktisk fråga: vem tar ut soporna, vem startar tvättmaskinen, vem kommer ihåg att köpa mer diskmedel. Ändå finns det bakom dessa dagliga sysslor en mycket mer intim verklighet. När en partner ensam bär bördan av att organisera hushållet, boka barnens läkarbesök, handla mat, tvätta och de tusen osynliga detaljer som håller en familj igång, finns det sällan mycket utrymme kvar för lättsamhet.

Omvänt, när en partner spontant deltar i hushållssysslor, utan att vänta på att bli tilldelad en uppgift som en provanställd praktikant, skickar det ett kraftfullt budskap: "Vi är ett team." Och denna känsla av stöd fungerar ibland som ett sant emotionellt afrodisiakum . För begär föds inte bara i sovrummet. Det byggs också upp i vardagen, i de små gesterna som visar den andra personen att de inte är ensamma om att bära bördan av familjeorganisation.

Enligt en undersökning som genomförts av det franska observatoriet för ojämlikhet lägger kvinnor dock i genomsnitt 3 timmar och 26 minuter per dag på hushållsarbete, jämfört med 2 timmar för män. De lägger mer tid på att putsa möbler och diska än på att rengöra sina partners kroppar, vilka skulle gynnas av att delta i hushållsarbetet.

Dela uppgifter, en form av modern romantik

Glöm rosbuketter som levereras till kontoret eller storslagna, passionerade uttalanden. För många har det blivit en särskilt attraktiv gest att se sin partner tömma diskmaskinen utan att bli ombedd eller städa badrummet på eget initiativ.

Denna attraktion härrör inte från själva hushållsarbetet. Ingen blir förälskad i en dammsugare. Det som är tilltalande är vad den representerar: engagemang, omtanke och respekt. Som sexologen Céline Vendé sammanfattade för Doctissimo minskar en mer balanserad fördelning av sysslor frustrationer och främjar en starkare känslomässig koppling. Mindre bitterhet leder ofta till större medkänsla, ömhet och tillgänglighet inom paret.

Dessutom visar en studie som genomförts med över 1 000 par som varit gifta i flera decennier att den sexuella tillfredsställelsen är högre när partners uppfattar arbetsfördelningen som rättvis och balanserad. Omvänt, när den ena partnern känner att de gör betydligt mer än den andra, tenderar den totala tillfredsställelsen att minska.

Hur kan vi göra hushållssysslor mer lockande?

Att skrubba golvet, ta ut soporna, sopa upp smulor, desinficera toaletten… Dessa aktiviteter, även om de ger näring åt några nischfantasier, är inte de mest romantiska på jorden. De förekommer sällan i romantikrekommendationer från tidningar, som föredrar middagar i levande ljus eller promenader under stjärnorna.

Medan städsysslor i romantiska komedier ofta eskalerar till en spännande skumkamp, är det mer sannolikt att du i verkliga livet befinner dig med håret i en knut, latexhandskar ordentligt på plats och overaller på. Ändå kan hushållssysslor bli en möjlighet att stärka ert band och återuppliva er relation. Istället för att turas om med schemat, städa hand i hand, som ett team. En diskar, den andra torkar. En sopar, den andra moppar.

Du kan krydda saker och ting genom att lägga till några utmaningar till dessa rutinaktiviteter. Varför inte skapa en burk med små utmaningar där du skriver uppgiften på ett papper och den "heta" uppgiften på ett annat? Till exempel: "Städa golvet som en biltvätt" eller "Vik tvätten medan du dansar till 'Hips Don't Lie'". Sysslorna kommer då att verka mer som förspel än obehagliga uppgifter.

Bevis på att begär går långt bortom det fysiska utseendet

Denna studie påminner oss slutligen om en viktig sak: begär är inte bara en fråga om utseende eller omedelbar kemi. Det ger också näring åt känslan av att bli förstådd, respekterad och stöttad.

Så nej, att moppa golvet förvandlar inte automatiskt någon till en romantisk filmhjälte. Men att aktivt delta i hushållssysslor, utan att behöva ge instruktioner eller ständigt påminna dem, kan stärka banden mycket mer effektivt än du kanske tror.

I ett förhållande innebär det trots allt att dela dagliga sysslor också att dela den mentala belastningen. Och ibland är det just det som gör att önskan kan hitta lite utrymme att uttrycka sig.