Att ersätta födelsedagsfest med en vandring: idén blir alltmer populär

Det är brukligt att fira en födelsedag med en tårta, omgiven av glitter och festgåvor. Men fler och fler kvinnor byter ut den traditionella pappmassen mot vandringskängor och väljer snacks i återanvändbara vattenflaskor. De går utanför de vanliga vägarna i ordets alla bemärkelser och firar denna speciella dag på vältrampade stigar. Det är ett sätt att återuppfinna dagen och göra den till ett ögonblick av introspektion, långt ifrån hashtags och nattklubbarnas ogenomskinliga folkmassor.

En födelsedagsvandring på lyckans topp

Under vår barndom var våra födelsedagar helt enkelt en liten sammankomst i trädgården. Vi smuttade på hemlagad lemonad mellan stolslekar. När vi nådde tonåren blev det en mer allvarlig tillställning. Våra födelsedagar var en möjlighet att bevisa oss själva för våra vänner och öka vår popularitet. Ibland tog det formen av en pyjamasfest med skvaller, marshmallows och "sanning eller konsekvens"-lekar, andra gånger liknade det ett disco i stor stil i byagården.

Då längtade vi tills vi fyllde 18 så att vi kunde skåla med något annat än mousserande äppeljuice och dansa under discokulor. Nu, när vi blir äldre, längtar vi efter en lugnare födelsedag, långt ifrån telefonkameror och iscensatta berättelser. Vi vill tillbringa denna symboliska dag med att njuta av brunch och spela kort eller keramika i lugn och ro. Innehållsskaparen @jasminmace erbjuder ett annat alternativ: att fördjupa sig i naturen. Hon lägger ner gafflarna och glasen med stjälk och plockar upp sina vandringskäppar. Hennes plan för den här födelsedagen? Att använda fötterna, inte att ge sig ut på dansgolvet och sätta det i brand, utan att tillryggalägga kilometervis av höjdskillnader.

Det som vissa kanske anser vara ett besvär eller en otäck nonsensritual är för andra ett uppehållstillstånd, ett sätt att återknyta kontakten med det som verkligen betyder något och lämna ett bestående intryck. Tanken är inte att slå rekord eller företa denna svindlande resa för att fylla ett Instagramflöde, utan snarare att skapa nya minnen, att omfamna det oväntade och att släppa taget.

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Fira annorlunda, utan att överdriva

Med sina färgglada spetsiga hattar uppe på huvudet som referenspunkt ger sig gruppen flickor ut på en lugn promenad. Men framför allt delar de en vilsam upplevelse, fågelsången blandas med ljudet av kosjälar. Det är en terapisession kombinerad med skratt och kontemplation. Ingen försöker fylla tystnaden eller bryta det omgivande lugnet. Var och en välkomnar det lugnt, och det är nästan något högtidligt över det. Minsta detalj blir ett skådespel: en fjäril som landar på en blomma, en rovfågel som glider genom solljuset, en get som galopperar över ängarna.

Tanken är givetvis inte att man ska vara tyst till middagen, förutom kanske för att spara andan. Dessutom kommer alla små incidenter som präglar vandringen senare att bli minnesvärda anekdoter, historien bakom ett "kommer du ihåg?". Och detta bryter helt klart med vad samhället förväntar sig av en riktig födelsedag. I den kollektiva föreställningen innebär en födelsedag oundvikligen dryckesutmaningar, eleganta kläder och en utekväll på en klubb. Denna fest, förmodligen en replika av filmen Project X, blir sedan en storslagen föreställning. Ordet "njuta" har dock flera definitioner, och vid en viss ålder har det inte längre samma betydelse som vid 18.

För att ha kul betyder inte nödvändigtvis att dricka till gryningen och sjunga tills rösten ger upp. För en fest behöver inte vara sensationell för att vara oförglömlig. Ibland är det bästa sättet att fira att äta en hemlagad smörgås med utsikt över bergstoppar och skåla med vattenflaskor tillsammans med vänner.

Lyxen att inte planera någonting

En av fördelarna med detta tillvägagångssätt ligger i dess brist på press. Du behöver inte boka bord sex veckor i förväg, hitta en outfit värdig en historia eller kontrollera att alla är tillgängliga samtidigt. Välj bara en rutt som passar gruppens nivå, packa lite snacks och ge dig av.

Denna enkelhet kan till och med bli en form av lyx. I några timmar ligger aviseringarna kvar längst ner i väskan, och telefonen används mer för att fånga ett landskap än för att dokumentera varje minut på dagen. Vi går, vi pratar, vi skämtar, ibland är vi tysta. Och ingen tittar på klockan för att veta när de ska gå vidare till nästa aktivitet.

Vandring ersätter verkligen inte alla sätt att fira en födelsedag . Vissa kanske föredrar att dansa hela natten, andra att njuta av middag på sin favoritrestaurang eller samla hela familjen runt ett stort bord. Kanske är nyckeln just att sluta betrakta bara ett sätt att fira som normen.

Du behöver ju trots allt inte nödvändigtvis konfetti för att fira tillfället. Ibland räcker det med en stig, en ryggsäck och några vänner för att göra det nya året till en minnesvärd milstolpe.