Denna musiker visar att funktionsnedsättning inte utesluter virtuositet eller scennärvaro.

Den berömda franska harpisten Anja Linder sätter tonen för mångfald på operascenen och resonerar med en melodi av motståndskraft vid varje framträdande. Denna virtuos avslutade Paralympiska spelen 2024 med sitt favoritinstrument, imponerande i storlek men lätt i ljud. Trots att hon förlorade benförmågan i en olycka under ett framträdande fortsätter hon att visa upp sin talang och bekräftar talesättet att musik lugnar själen.

En olycka som kunde ha förändrat hans karriär

Anja Linder hade en ljus framtid framför sig. Hon föddes av en pianistmamma och en bildkonstnärspappa och fick utmärkt utbildning av sina föräldrar, vars kreativitet var påtaglig. Hon ärvde denna konstnärliga dragning och utvecklade en passion för ett instrument som sällan spelas av för tidigt utvecklade barn och ett som är svårt att föreställa sig i händerna på en ung flicka: harpan.

Hon placerar sina fingrar på strängarna på detta instrument, till synes härstammande från änglarna, från nio års ålder, och poesin flödar nästan spontant. Anja har en medfödd gåva för denna konst, som kräver en viss fingerfärdighet och god koordination. Så snart hon börjar den första tonen tycks hon ge sig av till andra världar och sväva ovanför marken. Även hennes lyssnare är viktlösa. Harpan, som är något av en symbol för paradiset, blir mer än bara en fritidsaktivitet: den är en förlängning av hennes kropp, hennes existensberättigande, hennes dagliga drivkraft.

Hon studerade sedan naturligtvis vid konservatoriet i Strasbourg med avsikt att fortsätta med det på heltid. Hon tilldelades första pris i harpa och kammarmusik och var bland de mest begåvade eleverna i sin årskull. På vägen till framgång stoppades hennes framgång ändå av en tragisk olycka den 6 juli 2001. När hon var på en utomhuskonsert i Parc de Pourtalès befann hon sig på fel plats vid fel tidpunkt, instängd i ett platanträd och uppryckt med rötterna av våldsamma stormar. Dödssiffran: 13 döda och 97 skadade. Anja Linder, bara 26 år gammal, var tvungen att sörja förlusten av sina ben, viktiga för att kunna spela harpa, som har inte mindre än sju pedaler.

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En möjlighet att återuppfinna sin konst

Denna oåterkalleliga olycka tycktes innebära slutet på hennes karriär och därmed på hennes mest livliga passion. Utan att kunna använda benen blev det praktiskt taget omöjligt och gränsade till utopiskt att fortsätta sin karriär som konsertpianist med ett traditionellt instrument. Omgivningen avrådde henne från att fortsätta och föreslog indirekt ett karriärbyte. Hon vägrade dock att lyssna på denna refräng och valde att anpassa sitt instrument, som hon ansåg vara sin andra hälft, en grundläggande del av sin identitet.

Fast besluten att återupptäcka känslan av strängarna på sina fingrar och att vidmakthålla sin kärleksaffär med harpan, en melodi välsignad av gudarna, modifierade hon dess ursprungliga system med hjälp av två ingenjörer. Och genom ren uthållighet skapade hon en unik automatisk harpa, som hon döpte till Anjamatic som en hyllning till sin egen historia.

Sedan var hon tvungen att lära sig att tämja detta specialbyggda instrument, att bemästra det på ett nytt sätt, och framför allt att ompröva hela sin spelstil. Tack vare denna tekniska innovation, som i sig illustrerar detta underbarns tålamod och envishet, har Anja blivit alla möjligheters röst, en bärare av drömmar. Denna olycka kunde ha distanserat henne från hennes konstnärskap, men i verkligheten stärkte den hennes ambitioner.

Musik, en terapi i sig själv

Anja säger det själv: musik är ett botemedel, en medicin, vars enda risk är att glädja öronen. ”Jag tror att musik kan läka. Den producerar otroliga endorfiner”, utbrast hon på France Musique. Sedan hon återigen fick kontakt med publiken 2007 har hon varit på moln nio och bevisat att funktionsnedsättning perfekt kan samexistera med en orkesters krav.

År 2024 uppnådde hon ett stort ögonblick, utan tvekan höjdpunkten i denna show som hyllar olikhet och motståndskraft. Hon deltog i avslutningsceremonin för de paralympiska spelen i Paris 2024, vilket bekräftade sin plats bland den klassiska musikeliten. År 2025 fanns hennes namn också med på kulturministeriets lista över hederstagare, där hon utnämndes till Officer of the Order of Arts and Letters.

Medan funktionsnedsättning ofta åtföljs av en tårfylld serenad, firar Anja den med fanfar och tystar alla förutfattade meningar som följer med den. För hon må ha nedsatt rörlighet, men hennes kreativitet känner inga gränser.