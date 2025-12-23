Distansarbete kan påverka kvinnors karriärer negativt

Fem år efter covid-19-pandemin har distansarbete blivit utbrett i många företag. Det hyllas för sin flexibilitet och tilltalar både anställda och arbetsgivare. En ny rapport från McKinsey och Lean In belyser dock en oväntad nackdel: distansarbete verkar hindra kvinnors karriärer mer än mäns.

Mindre erkännande och minskande befordringar

År 2025 kommer 22 % av amerikanska anställda huvudsakligen att arbeta på distans, men denna flexibilitet verkar förvärra vissa redan existerande ojämlikheter. Kvinnor som arbetar på distans är mindre synliga för sina överordnade och mer sårbara för omedvetna fördomar som kopplar samman fysisk närvaro med professionellt engagemang.

Siffrorna talar för sig själva: under de senaste två åren har kvinnor som arbetar på distans blivit mer sällan befordrade än de på kontoret, en trend som inte påverkar män på samma sätt. Rapporten belyser också en nedgång i jämställdhetspolitiken: nästan 20 % av företagen säger att de inte längre lägger särskild vikt vid kvinnors utveckling, och nästan 30 % för kvinnor av annan hudfärg.

Vissa organisationer har till och med minskat sina mentorskaps- och interna befordringsprogram som är inriktade på kvinnors karriärer. Som rapporten sammanfattar: "Stigmatiseringen kring flexibilitet håller kvinnor tillbaka: när de använder distansarbetsformer antar deras kollegor ofta att de är mindre engagerade."

Den ihållande mentala belastningen

Till detta kommer problemet med hushållsarbete, vilket är tyngre för kvinnor. Enligt INED lägger 37 % av kvinnor som arbetar på distans minst två timmar om dagen på hushållsarbete, jämfört med 21 % av männen. Avbrott i familjen och brist på dedikerad arbetsyta minskar deras upplevda produktivitet och deras tillgänglighet för interna möjligheter.

Distansarbete, som syftar till att främja en bättre balans mellan arbete och privatliv, belyser en komplex verklighet: utan inkluderande politik och en rättvis fördelning av hushållsansvar riskerar det att förvärra just de ojämlikheter som det utlovade att korrigera. För att kvinnor ska kunna fortsätta att utvecklas måste flexibilitet åtföljas av genuint erkännande och en rättvis ledningskultur.