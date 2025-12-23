Search here...

Statistiken att nästan lika många kvinnor som män spelar tv-spel är kontroversiell.

Léa Michel
Videospelsvärlden utvecklas snabbt, och viss aktuell statistik kan utmana dina förutfattade meningar. Enligt en studie från Entertainment Software Association (ESA) som publicerades 2025 representerar kvinnor nu 48 % av spelarna, en siffra som ifrågasätter den traditionella bilden av spelaren.

En statistik som väcker reaktioner

Studien, kallad "Power of Play", undersökte fler än 24 000 deltagare i 21 länder. Den visar inte bara en nästan jämn representation av kvinnor och män i videospelsvärlden, utan belyser också att 22 % av amerikanska spelare är över 65 år. Detta visar att videospel inte längre bara är för tonåringar eller unga vuxna, utan nu tilltalar alla generationer.

Nyheten har skapat furore och en mängd reaktioner på sociala medier. Medan vissa välkomnade siffrorna med entusiasm, förblev andra skeptiska. Flera internetanvändare, främst män, hade svårt att tro att så många kvinnor spelade. "Jag ser aldrig kvinnliga spelare", sa de och menade ibland att det inte är "riktigt spelande" att spela mobilspel eller pussel.

Studien visar dock att termen "gamer" inte längre är begränsad till den stereotypa bilden av spelaren isolerad framför sin datorskärm. Spelmetoder är nu extremt varierade: smartphonespel, pussel, simuleringar, strategispel och till och med hjärnträning. Spel har aldrig varit så inkluderande vad gäller format och spelstilar.

Spelarna talar

Många kvinnor förklarar för sin del att deras osynlighet på vissa plattformar inte är synonymt med frånvaro. Rädslan för trakasserier, sexistiska kommentarer eller toxiskt beteende får dem ofta att förbli anonyma eller stänga av sina mikrofoner. Som en internetanvändare på X (tidigare Twitter) sammanfattar det: "Det är inte så att vi inte spelar, det är att vi förblir tysta för att bli lämnade ifred."

Dessa berättelser visar att problemet inte är bristande intresse bland kvinnor för videospel, utan snarare den fortfarande alltför fientliga miljön de verkar i. Slutsatsen är tydlig: spelgemenskapen måste fortsätta att utvecklas för att bli mer respektfull och välkomnande.

Mot inkluderande och universellt spelande

Utöver debatterna belyser ESA-studien en spännande verklighet: videospel har blivit universella och generationsöverskridande. De är inte längre begränsade till den stereotypa bilden av en tonåring böjd över sin konsol. Idag för samman spelande kvinnor, män, seniorer, fans av mobilspel och konsolspel, över hela världen.

I slutändan är utmaningen fortfarande avgörande: att skapa ett utrymme där alla kan spela fritt, uttrycka sig och känna sig värdefulla. Detta är ett viktigt steg för att videospel inte bara ska vara en fritidsaktivitet, utan också ett sätt att skapa mångfald och gemensamt nöje. Så tveka inte längre: oavsett om du gillar rollspel, pussel eller strategispel, väntar spelvärlden på dig med öppna armar.

Distansarbete kan påverka kvinnors karriärer negativt

