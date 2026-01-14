"Det är inte upp till mig att gå ner i vikt!": Hon svarar på de fettskamattacker hon har blivit utsatt för

Harmony Albertini, författare och innehållsskapare, utsätts dagligen för kommentarer om sin kropp och uppmaningar att "ta sig samman". Istället för att tiga valde hon att svara direkt, i ett tal som blev viralt: det är inte upp till henne att gå ner i vikt, utan upp till världen att sluta diskriminera.

"Det är inte upp till mig att gå ner i vikt."

Inbjuden av mediebolaget Filtre förklarar Harmony Albertini att fetfobi inte bara handlar om "åsikter", utan en form av diskriminering som påverkar alla aspekter av livet: offentliga utrymmen, arbete, hälsa och intimitet. Hon påminner oss om att det att vara fet inte automatiskt är detsamma som att vara ohälsosam, och ber om en enkel sak: att folk informerar sig själva innan de dömer. Inför budskap som "du är för fet" eller "du är problemet" vänder hon på perspektivet: det är inte kroppar som ska anpassa sig, utan snarare normerna som måste sluta straffa människor som inte passar in i mallen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Filtre (@filtre)

Läs också… Dessa fettfobiska fraser som du förmodligen säger utan att inse det

Förödmjukelser som lurar överallt

I sin berättelse beskriver innehållsskaparen en vardag fylld av hinder: stolar som är för smala på restauranger, flygplanssäten som är för trånga, attraktioner eller teatrar där hon inte riktigt "passar in". Hon förklarar att hon ständigt får höra att det är upp till henne att "anpassa sig" – till det tillgängliga utrymmet, till blickarna, till kommentarerna – som om världen inte vore menad att rymma alla kroppar.

Våldet är ofta mest brutalt i den privata sfären: män säger till henne att de trivs i hennes sällskap, men vägrar alla relationer tills hon går ner i vikt. Dessa uttalanden sammanfattar ett dubbelt avvisande: fettfobiskt och misogynt.

En väl dokumenterad systematisk diskriminering

Harmonys budskap är grundat i statistisk verklighet. Forskning som citeras av Gabrielle Deydier visar att en överviktig kvinna har upp till åtta gånger mindre risk att bli anställd, och en överviktig man tre gånger mindre risk, allt annat lika. Lönerna är lägre, befordringar är mer sällsynta och fethetsfobi är fortfarande vanligt förekommande i företag. Även inom mode, där inkluderande modevisningar har hyllats alltmer, marginaliserar "återgången till smalhet", driven av användningen av Ozempic och liknande produkter, plus size-modeller och förvisar kroppspositivitet till ett rent "reklamtrick".

"Problemet är inte våra kroppar."

Genom att vägra göra viktminskning till ett villkor för sin lycka utmanar Harmony Albertini idén att smalhet är en förutsättning för kärlek, framgång eller respekt. Hon påminner oss om att jakten på en "idealkropp" kan förstöra mer än "förbättra" ett liv, särskilt när denna strävan presenteras som en moralisk skyldighet.

Hennes budskap är kristallklart: våra kroppar behöver inte förlåtas för att de existerar. Det som behöver förändras är inte våra silhuetter, utan strukturerna – från trånga säten till diskriminerande rekryterare – och attityderna som fortsätter att tro att det är en åsikt och inte en våldshandling att förödmjuka feta människor.