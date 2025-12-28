Dessa fettfobiska fraser som du förmodligen säger utan att inse det

Du kanske tror att du är uppriktig, men vissa vardagliga fraser lämnar ett mycket starkare spår än de verkar. Fettfobi skriker inte alltid högt: den glider ofta in i vanliga ord, upprepas utan att man tänker efter, men aldrig utan effekt.

När språket blir en förvrängande spegel

Fettfobi är inte begränsad till öppna förolämpningar. Den infiltrerar till synes oskyldiga eller bekymrade kommentarer och förvandlar slutligen feta människors kroppar till ett offentligt, diskutabelt och ständigt utvärderat ämne. Dessa oavsiktliga kommentarer, som riktas utan illvilja, bidrar ändå till en mycket verklig form av socialt våld.

Att säga till någon "Du har gått upp i vikt igen" kan verka som en observation eller ett tecken på oro. I verkligheten påtvingar denna kommentar en extern tolkning av kroppen, som om den behövde valideras eller korrigeras. Den antar också att vikt i sig är ett problem och suddar ut allt annat: mental hälsa, välbefinnande, livet självt. Kroppen blir ett betyg som alla känner sig berättigade att kommentera.

Ett annat vanligt exempel: ”Vilken aptit! Kom ihåg att lämna lite till andra.” Under humorns sken förvandlar denna fras själva ätandet till ett moraliskt misslyckande. Den antyder att vissa människor borde begränsa sig mer än andra, som om njutningen av att äta var villkorad av dem. Resultatet: bordet, tänkt att vara en plats för delning, blir ett utrymme för övervakning.

Och hur är det med den ökända repliken "Du skulle vara så mycket vackrare om du gick ner i vikt" ? Bakom denna oärliga komplimang döljer sig en brutal norm: skönhet är förmodligen oförenlig med feta kroppar. Budskapet är tydligt, även om det inte uttryckligen anges: din nuvarande kropp förtjänar varken beundran eller kärlek. Ändå är varje kropp redan värdig, redan värdefull, redan vacker.

Inom den medicinska världen får vissa fraser en ännu allvarligare dimension. Att reagera för snabbt med "Det är på grund av din vikt" på en mängd olika symtom är liktydigt med att reducera en person till ett nummer på en våg. Denna förenklade metod kan fördröja diagnoser, minimera verklig smärta och avskräcka patienter från att söka medicinsk hjälp. Övervikt är inte ett hinder för medicin; den förtjänar seriös, uppmärksam och respektfull vård.

Ord som lämnar bestående spår

Dessa upprepade kommentarer utgör vad som kallas mikroaggressioner. Var för sig kan de verka obetydliga. Ackumulerat skapar de dock ett klimat av konstant spänning. Många studier visar att överviktiga personer är mer mottagliga för ångest, depression och social isolering. De undviker ibland vissa platser, vissa behandlingar och vissa möjligheter av rädsla för att bli dömda.

Låt oss komma ihåg: i Frankrike är nästan varannan person överviktig. Detta är inte ett undantag, utan en verklighet. Att fortsätta trivialisera dessa kommentarer normaliserar en daglig form av diskriminering som drabbar en stor del av befolkningen.

Tunnhetsstandarden, ett konstant bakgrundsljud

Dessa fraser kommer till oss så lätt eftersom de drivs av en genomgripande kollektiv fantasi. Reklam, filmer, sociala medier: smalhet förknippas ofta med framgång, disciplin och lycka. Denna reduktiva syn påverkar hur vi talar, även när vi tror att vi gör rätt sak. Språket blir då den diskreta kanalen för denna snäva norm.

Välj ord som befriar snarare än sårar

Goda nyheter: det är fullt möjligt att förändras. Den första regeln är enkel: andra människors kroppar tillhör inte dig. De behöver inte kommenteras. Om du vill uttrycka tillgivenhet eller glädje räcker det mer än väl med fraser som "Du ser strålande ut" eller "Jag är så glad att se dig" .

Att anta en kroppspositiv inställning innebär att erkänna att alla kroppar har värde, oavsett storlek. Det innebär också att förstå att fetfobi inte bara är en social fråga: i Frankrike är diskriminering baserad på fysiskt utseende erkänd enligt lag och kan straffas.

I slutändan börjar kampen mot fetfobi med kollektiv medvetenhet. Genom att justera dina ord, ifrågasätta dina reflexer och fira mångfalden av kroppsformer bidrar du till att skapa ett rättvisare, mildare och mer respektfullt utrymme. En värld där alla kan existera fullt ut, utan att behöva be om ursäkt för sin kropp.