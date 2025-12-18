Search here...

"En bra vikt är 48 kg": dessa koreanska kvinnor vittnar om ett "förtryckande" fysiskt ideal

Léa Michel
På en gata i Seoul sträckte innehållsskaparen Louise Aubery ut sin mikrofon till förbipasserande och ställde dem en enkel fråga: "Vad är, för dig, en vacker vikt?" Svaren avslöjade ett enormt socialt tryck kring smalhet. I ett samhälle där utseendet spelar en central roll erkänner många unga kvinnor att de ständigt dömer eller jämför sig med andra.

Idealviktens kult: "50 kg är för mycket"

De flesta kvinnor som Louise Aubery intervjuade nämnde en specifik siffra: 48 kg. För dem var detta "idealvikten", den som återspeglade ett skönhetsideal. En ung kvinna anförtrodde sig: "Egentligen är en hälsosam vikt för någon som är 1,60 m lång 55 kg... men en idealvikt är 48 kg. Det är det som är vackert." En annan nyans: "Utseendet är viktigare! Allt beror på muskelmassa, fett och benstomme."

Dessa kommentarer återspeglar en utbredd norm: smalhet som synonym för framgång och skönhet. Många medger att de känner stress eller skuld på grund av denna press. "Det stressar mig lite. Alla mina vänner dietar", anförtror sig en deltagare.

Under Louise Auberys inlägg var reaktionerna från internetanvändare intensiva. Många kommentarer uttryckte sorg eller fasa över dessa extrema normer: "Det är så sorgligt! Precis som vi 2015. Seriöst, vem väger 50 kg?" Dessa ord genljuder långt utanför Sydkoreas gränser. De påminner om åren då besattheten av "storlek 34" eller "mirakeldieter" dominerade sociala medier i Europa. Många kvinnor kämpar fortfarande för att bryta sig loss från denna besatthet idag.

Några toner av hopp

Ändå skickade några av de intervjuade kvinnorna ett mer välvilligt budskap. En av dem avslutade sitt svar med en ömsint fras: "Vi är redan väldigt vackra som vi är. När vi går upp i vikt är det vackert på ett annat sätt också." Louise Aubery, känd för sitt engagemang för kroppsacceptans, applåderade dessa ord.

Denna gatuintervju i Seoul avslöjar en universell spänning: den mellan skönhetens och självkänslans krav. Medan de koreanska kvinnorna som intervjuades talar med avväpnande uppriktighet, resonerar deras ord med alla som någonsin fruktat siffran på vågen. "Sann skönhet", som Louise Aubery påminner oss om, mäts mindre i kilon än i frihet.

