Utesluten från damtävlingar, denna transsexuella idrottare är utmanande

Transsprintern Halba Diouf, som är utesluten från damtävlingar, överklagar domstolens beslut. Hon fortsätter sin kamp mot det franska friidrottsförbundet (FFA), som frikändes från diskriminering i slutet av januari 2026.

Halba Diouf trotsar sportslig uteslutning

Den 28 januari 2026 frikände Paris brottmålsdomstol det franska friidrottsförbundet (FFA), som hade stämts för "diskriminering på grund av könsidentitet" och "psykisk trakasserier" av Halba Diouf. Den 23-åriga sprintern, specialist på 60 m och 200 m, har varit avstängd från regionala och nationella damtävlingar sedan 2023, begränsat till avdelningsnivå trots sina kvalificerade prestationer. Enligt Le Monde fördömde hennes advokat, Jean Boudot, ett "rättviseförvägran" och ett "löjligt beslut" och meddelade ett överklagande till Paris hovrätt. Det franska friidrottsförbundet (FFA) bekräftade att det kommer att försvara sin ståndpunkt.

Konflikt mellan internationella regler och fransk lag

Det franska friidrottsförbundet (FFA) tillämpar strikt World Athletics regler, som "utesluter idrottare med en Y-kromosom från damkategorier för att bevara rättvisa", med hänvisning till "en manlig pubertetsfördel". Halba Dioufs advokat påpekar en motsägelse: de genetiska tester som krävs av världsförbundet är förbjudna i Frankrike, och World Athletics förbjuder inte uttryckligen nationella tävlingar. Halba Diouf, som har genomgått en övergångsfas sedan 2021 med låga testosteronnivåer, accepterar ett vetenskapligt bevisat undantag men bestrider stereotyperna och fördomarna.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av @halbadiouf

En personlig och samhällelig kamp

Halba Diouf, en student i kriminalrätt, beskriver en resa kantad av hinder: en spänd förhandling den 17 december 2025, som försvaret ansåg vara "realistisk", men hennes advokat ansåg den vara "värre än någonsin". Hon var frånvarande under domen och uttryckte "enorm besvikelse" men fortsatte att kämpa, inte som aktivist, utan för verklig jämlikhet. Hittills (24 februari 2026) har inga nya händelser rapporterats i överklagandet; fallet belyser spänningarna mellan internationell idrott och franskt skydd av transpersoners rättigheter.

Halba Diouf, född i Senegal och anlände till Frankrike som barn, dominerar avdelningsrankingen och siktar på de franska inomhusmästerskapen i slutet av februari 2026, där hon hoppas kunna tävla trots att hon blivit utesluten. Hennes fall illustrerar en global debatt: World Athletics har skärpt sina regler sedan 2023 och exkluderat "postpubertala transpersoner", medan andra sporter som simning och cykling antingen följer efter eller gör motstånd. Utan enhälliga vetenskapliga studier om kvarvarande fördelar kan rättsliga åtgärder påverka fransk och europeisk politik för inkluderande idrott.