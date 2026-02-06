På grund av "överturism" är denna ikoniska japanska festival inställd

Myndigheterna i Fujiyoshida (Yamanashi prefektur, Japan) har beslutat att ställa in 2026 års körsbärsblomsfestival, traditionellt ett mycket populärt evenemang på våren. Denna åtgärd kommer som svar på turisttrycket som anses ohållbart för invånare och den lokala miljön.

En betydelsefull händelse stoppad

Varje vår under det senaste decenniet har körsbärsblomsfestivalen (Sakura Matsuri) som hållits i Arakurayama Sengen Park lockat tiotusentals besökare som kom för att beundra körsbärsblommorna och den ikoniska utsikten över berget Fuji inramad av Chureitopagoden. För 2026 meddelade Fujiyoshidas stadshus i Yamanashi prefektur att evenemanget helt skulle ställas in. Detta sätter tillfälligt stopp för en tradition som lockat cirka 200 000 människor årligen.

Ett beslut motiverat av överturism

Myndigheterna förklarade att "den växande tillströmningen av turister hade överskridit platsens kapacitet och stört invånarnas dagliga liv." De rapporterade problemen varierade från trafikstockningar till genuina stadsstörningar, såsom skräp som lämnats på gatorna och respektlöst beteende. Borgmästare Shigeru Horiuchi betonade att trots landskapets skönhet hotades medborgarnas fred och värdighet, vilket motiverade festivalens inställande.

Incidenter och allmän säkerhet

Bland de beteenden som ansågs problematiska nämnde myndigheterna besökare som olagat sig på privat egendom för att använda toaletter, och till och med fall där avföring lämnats i bostadsområden. Föräldrar uttryckte också oro efter att ha bevittnat barn som knuffades på trånga trottoarer, vilket ökade oron för de boendes säkerhet.

Trots nedläggningen, en säsong som fortfarande är efterlängtad

Även om den officiella festivalen inte kommer att hållas, kommer körsbärsträden naturligtvis att fortsätta blomma på våren, och Arakurayama Sengen Park förväntas locka många besökare som är ivriga att se sakura och berget Fuji. För att bättre hantera effekterna av denna tillströmning planerar staden åtgärder som att lägga till tillfälliga toaletter, öka säkerheten och förbättra parkeringen.

En bredare trend i Japan

Denna inställda tur återspeglar i slutändan en mer generell svårighet som flera mycket populära japanska destinationer stöter på, där massturismen – stimulerad av den svaga yenen och ökningen av virala bilder på sociala nätverk – nu innebär utmaningar när det gäller att hantera flöden och samexistens med lokala samhällen.

Sammanfattningsvis understryker avvecklingen av körsbärsblomsfestivalen på Mount Fuji år 2026 de växande spänningarna mellan internationell turism och att skydda den lokala livskvaliteten. Även om blomstersäsongen fortfarande är en höjdpunkt i Japan, markerar detta beslut ett viktigt steg i hur ikoniska platser hanterar besökartillströmningen.