Varför flygvärdinnor rekommenderar att man aldrig bär den här outfiten på ett flygplan

Resa
Fabienne Ba.
När det gäller flygning prioriterar de flesta passagerare komfort. Enligt flygvärdinnor bör dock vissa kläder undvikas, eftersom de kan orsaka problem i nödsituationer, vid temperaturförändringar eller helt enkelt av hygieniska skäl. Här är anledningen till att de rekommenderar att man aldrig bär vissa kläder ombord.

Tajta kläder är cirkulationens fiende

Skinny jeans, väldigt tajta byxor eller extremt tajta leggings är långt ifrån idealiska på 10 000 meter. De komprimerar midjan och benen, främjar svullnad och kan öka risken för dålig blodcirkulation eller till och med djup ventrombos på långa flygningar. Flygvärdinnor rekommenderar därför löst sittande, bekväma kläder, såsom joggingbyxor eller böljande byxor, för att hålla sig bekväma medan man sitter i flera timmar och minimerar kramper och obehag.

Shorts, korta kjolar och jumpsuits: ett falskt fynd

Ett annat klädesplagg att undvika: shorts, minikjolar eller mycket korta klänningar. Att vara direkt exponerad för sätet innebär att du kommer i direktkontakt med ytor som sällan desinficeras noggrant, vilket ökar din exponering för bakterier och svamp som finns på tyger och armstöd. Samma problem finns i trånga toaletter där golv och väggar ofta är ohygieniska. Jumpsuits, å andra sidan, utgör ett praktiskt problem: svåra att ta av i små toaletter, de riskerar att nudda det smutsiga golvet och släpa på det, vilket kabinpersonalen starkt avråder från.

Brandfarliga material, syntetiska leggings och risker vid utrymning

Utöver komfort påminner flygvärdinnor och säkerhetsexperter oss om att vissa tyger är farliga vid brand eller nödutrymning. Leggings av polyester, nylon eller akryl, liksom fransade kläder eller plagg av mycket brandfarliga material, kan smälta på huden när de utsätts för intensiv värme och orsaka allvarliga brännskador. De rekommenderar naturliga fibrer som bomull, ull eller linne, vilka ger bättre värmeskydd och minimerar skador vid en incident.

Sandaler, flip-flops och klackar: en risk för dina fötter

Öppna sandaler, flip-flops och stilettklackar är definitivt no-go för kabinpersonal. För det första, eftersom de inte skyddar mot kylan i kabinen, och för det andra, eftersom de avsevärt hindrar en snabb evakuering via nödrutschbanor eller metalltrappor. Flygvärdinnor rekommenderar därför slutna, stabila skor som är lätta att ta av och på vid säkerhetskontroller, såsom sneakers eller loafers, så att passagerare kan gå, springa eller åka nerför en rutschkana utan att skada sig.

Sammanfattningsvis rekommenderar flygexperter kläder som är täckande, bekväma och praktiska. Tanken är att tänka på hygien, säkerhet och verkligheten i en ibland oförutsägbar miljö. Att välja vad man ska ha på sig på ett flygplan handlar därför inte bara om utseende: det är också en verklig skyddsåtgärd för din kropp ... och ett sätt att göra flygningen trevligare, från start till landning.

