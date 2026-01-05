Tento hasič zachránil psa z vody: Jeho čin hýbe internetem

Hasič z Nîmes provedl koncem prosince 2025 velkolepou záchranu, když se ponořil do ledové vody Canal de la Fontaine, aby zachránil psa v nouzi. Tento spontánní čin, natočený a sdílený na sociálních sítích, rychle dojal tisíce uživatelů internetu.
Hrdinský reflex tváří v tvář nebezpečí
Během hlídky poblíž kanálu hasič zahlédl zvíře, které se zoufale trápilo ve studené vodě. Bez váhání se svlékl a skočil do kanálu, aby plaval k psovi. Navzdory proudu a mrazivé teplotě se mu podařilo vyděšené zvíře chytit a bezpečně ho dovést zpět na břeh.
Záchrana, která se dotkla srdcí uživatelů internetu
Video ze záchrany, které sdílela France Bleu Gard Lozère a řada dalších komentářů týkajících se zvířat, okamžitě vyvolalo vlnu emocí. „Dojemné“, „Bravo, čisté hrdinství “, „Opravdový neopěvovaný hrdina“ : hrnuly se komentáře chválící odvahu a lidskost hasiče. Pes, viditelně vyčerpaný, ale nezraněný, byl ihned po záchraně převezen do péče, kde byl ošetřen a identifikován.
Tato událost dokonale ilustruje klíčovou roli hasičů při záchraně zvířat v nouzových situacích. Pravidelně se setkávají se psy, kteří spadli do kanálů, řek nebo rybníků, a zasahují se stejným nasazením, ať už se volá po člověku nebo čtyřnohém společníkovi. V Nîmes, stejně jako jinde, tyto jednoduché, ale rozhodné činy slouží jako připomínka toho, že povolání hasiče sahá daleko za hranice hašení požárů: je to poslání univerzální pomoci.