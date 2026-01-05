Search here...

Tento hasič zachránil psa z vody: Jeho čin hýbe internetem

Život zvířat
Julia P.
Dany Nîmes/Facebook

Hasič z Nîmes provedl koncem prosince 2025 velkolepou záchranu, když se ponořil do ledové vody Canal de la Fontaine, aby zachránil psa v nouzi. Tento spontánní čin, natočený a sdílený na sociálních sítích, rychle dojal tisíce uživatelů internetu.

Hrdinský reflex tváří v tvář nebezpečí

Během hlídky poblíž kanálu hasič zahlédl zvíře, které se zoufale trápilo ve studené vodě. Bez váhání se svlékl a skočil do kanálu, aby plaval k psovi. Navzdory proudu a mrazivé teplotě se mu podařilo vyděšené zvíře chytit a bezpečně ho dovést zpět na břeh.

Záchrana, která se dotkla srdcí uživatelů internetu

Video ze záchrany, které sdílela France Bleu Gard Lozère a řada dalších komentářů týkajících se zvířat, okamžitě vyvolalo vlnu emocí. „Dojemné“, „Bravo, čisté hrdinství “, „Opravdový neopěvovaný hrdina“ : hrnuly se komentáře chválící odvahu a lidskost hasiče. Pes, viditelně vyčerpaný, ale nezraněný, byl ihned po záchraně převezen do péče, kde byl ošetřen a identifikován.

Tato událost dokonale ilustruje klíčovou roli hasičů při záchraně zvířat v nouzových situacích. Pravidelně se setkávají se psy, kteří spadli do kanálů, řek nebo rybníků, a zasahují se stejným nasazením, ať už se volá po člověku nebo čtyřnohém společníkovi. V Nîmes, stejně jako jinde, tyto jednoduché, ale rozhodné činy slouží jako připomínka toho, že povolání hasiče sahá daleko za hranice hašení požárů: je to poslání univerzální pomoci.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Vědci tvrdí, že vaše osobnost může ovlivnit osobnost vaší kočky.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vědci tvrdí, že vaše osobnost může ovlivnit osobnost vaší kočky.

Co kdyby vaše kočka byla částečně zrcadlem vás samotných? Rozsáhlá britská studie , publikovaná ve vědeckém časopise PLOS...

Sedmnáctiletý Addison čelí žralokovi: hrdinský čin jeho bratra

Zdánlivě obyčejný výlet lodí se proměnil v mučivou zkoušku. Na Floridě sedmnáctiletý Addison přežil útok žraloka díky okamžité...

Flossie má 30 let: Nejstarší kočka světa slaví narozeniny

Flossie nejen sfoukne 30 svíček: dále si upevňuje své místo v historii koček. Tato britská kočka, kterou Guinnessova...

U tohoto zvířete zpomaluje stárnutí přítomnost opravdových přátel.

Stárnutí je součástí cesty, pro všechna těla, lidská i zvířecí. A někdy věda nabízí objevy, které jsou stejně...

Méně miminek, více domácích mazlíčků: volba nové generace?

Dnes se objevuje překvapivé, ale zároveň odhalující pozorování: nová generace se zdá opouští tradiční rodičovství ve prospěch domácích...

© 2025 The Body Optimist