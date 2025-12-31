Flossie má 30 let: Nejstarší kočka světa slaví narozeniny

Flossie nejen sfoukne 30 svíček: dále si upevňuje své místo v historii koček. Tato britská kočka, kterou Guinnessova kniha rekordů uznala za nejstarší kočku na světě, právě oslavila své 30. narozeniny, což je podle veterinárních odhadů přibližně 140–150 lidských let.
Rekord ověřený Guinnessovou knihou rekordů
Flossie, narozený 29. prosince 1995, oficiálně získal titul „nejstarší žijící kočka“ v listopadu 2022, kdy mu již bylo 27 let. Od té doby neustále vzdoruje času i statistikám, protože průměrná délka života domácí kočky se obvykle pohybuje kolem 12 až 15 let. Navzdory hluchotě a těžce poškozenému zraku tým Guinnessovy knihy rekordů zdůrazňuje, že zůstává aktivní, mírný a na svůj věk v relativně dobrém zdravotním stavu.
🥳 Seznamte se s Flossie — nejstarší žijící kočkou na planetě dnes slaví 30 let
Flossie se narodila 29. prosince 1995 – což v přepočtu z kočičího na lidský věk znamená, že jí je zhruba 140–150 lidských let.
Dlouhodobě je zapsána v Guinnessově knize rekordů pro svou výjimečnou dlouhověkost.… pic.twitter.com/s1jUGykVDe
— NEXTA (@nexta_tv) 29. prosince 2025
Bouřlivý život a čtyři domy za 30 let
Flossie se narodil do vrhu toulavých koček žijících poblíž nemocnice v Merseyside v severozápadní Anglii. Zaměstnanec nemocnice si ho nejprve adoptoval, než se ho po smrti v roce 2005 ujala jeho sestra. O čtrnáct let později zemřela i tato žena a Flossie strávil další tři roky s jiným členem rodiny, než byl svěřen charitativní organizaci Cats Protection, která ho nakonec umístila do péče Victorie Greenové.
Pozdní adopce, která všechno změní
Když Victoria Green objevila Flossiiny veterinární záznamy, zjistila, že kočka je… 27 let stará. „Byli jsme ohromeni,“ řekla místní koordinátorka organizace Cats Protection a poznamenala, že je vzácné najít adoptivce ochotné přijmout tak staré zvíře. Victoria pro něj provedla speciální přípravy, dokonce mu nainstalovala malý žebřík, který mu pomohl dostat se na pohovku, a přitom mu vysvětlovala, že Flossie stále skáče jako kotě.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Symbolické výročí pro všechny milovníky koček
Flossie se svými 30 lety připojuje k exkluzivnímu klubu výjimečně dlouhověkých koček, ačkoli absolutní rekord stále drží Creme Puff, texaská fenka, která zemřela ve věku 38 let a 3 dnů. Její příběh zdůrazňuje důležitost adopce starších koček: s náležitou péčí, bezpečným prostředím a dostatkem lásky se i velmi staré kočky mohou dožít mnohem dalších šťastných let. Pro Victorii i Flossie nejsou tyto narozeniny jen číslem: je to oslava pozdního, ale vzácného pouta.
Flossie je v konečném důsledku symbolem něhy, odolnosti a důležitosti pozorné péče o starší zvířata. Její cesta, poznamenaná několika domovy a pozdní adopcí, nám připomíná, že každá kočka, bez ohledu na věk, si zaslouží druhou šanci a spoustu lásky. Flossie v den svých 30. narozenin inspiruje všechny milovníky zvířat, aby si vážili každého okamžiku stráveného se svými čtyřnohými společníky, protože každý rok se počítá a každé pouto je vzácné.