U tohoto zvířete zpomaluje stárnutí přítomnost opravdových přátel.

Stárnutí je součástí cesty, pro všechna těla, lidská i zvířecí. A někdy věda nabízí objevy, které jsou stejně zábavné jako podnětné k zamyšlení. U vysoce společenského mořského savce nemusí být přátelství jen příjemné: mohlo by doslova zpomalit plynutí času.
Když přátelství zanechá stopu na těle
Výzkumníci z Univerzity Nového Jižního Walesu pozorovali více než tisíc divokých delfínů žijících v Shark Bay v Západní Austrálii. Tato populace je monitorována již více než 40 let, což poskytuje výjimečnou databázi. Cílem? Porovnat chronologický věk delfínů s jejich biologickým věkem, tedy jak se jejich těla v průběhu času mění.
Překvapivý, ale konzistentní výsledek: dva delfíni stejného chronologického věku nemusí nutně stárnout stejnou rychlostí. Samci, kteří si udržují silné a stabilní sociální vazby s několika preferovanými partnerkami, vykazují biologické známky pomalejšího stárnutí než ti, kteří žijí ve větší izolaci.
Aby vědci změřili tento biologický věk, analyzovali epigenetické modifikace z vzorků kůže. Tyto markery, ovlivněné prostředím, stresem a životním stylem, poskytují cenné poznatky o tom, jak se tělo vyrovnává se stárnutím. A u delfínů je zjevně kvalita vztahů nesmírně důležitá.
Být lépe obklopen neznamená být obklopen všemi.
Na rozdíl od toho, co by se mohlo zdát, delfíni, kteří stárnou nejlépe, nežijí v největších skupinách. Jsou to ti, kteří vytvářejí silná spojenectví s malým počtem jedinců svého druhu. Společně spolupracují, aby se živili, chránili, rozmnožovali, ale také aby si hráli, odpočívali a sdíleli chvíle klidu.
Zdá se, že tyto pravidelné interakce snižují stres a podporují celkové zdraví. Naopak muži integrovaní do velmi velkých skupin často vykazují známky zrychleného stárnutí. Příliš mnoho kontaktů, příliš mnoho soutěživosti, příliš mnoho sociálního napětí: tělo si nakonec vybere svou daň.
Toto pozorování nám připomíná jednoduchou a hluboce soucitnou pravdu: nezáleží na společenském výkonu, ale na pohodlí ve vztahu. Mít tělo, které dobře stárne, neznamená být všude, pořád, s každým. Znamená to vyvíjet se v prostředí, kde se cítíte bezpečně, podporovaní a cenění.
Univerzální lekce, bez nátlaku a soudních příkazů
Je však třeba zdůraznit jeden zásadní bod: zpomalení stárnutí není cílem. Stárnutí je v každém případě naprosto normální. Těla se mění, přizpůsobují, vyprávějí příběh a není za to žádná hanba. U delfínů, stejně jako u lidí, není stárnutí ani selháním, ani tragédií: je to důkaz prožitého života.
Tato studie nám jednoduše připomíná, že pečující vztahy mohou být ochranným faktorem, stejně jako zdravé prostředí nebo dobrá genetika. Stárnutí obklopené důvěřivými lidmi se zdá být k tělu šetrnější.
Tito delfíni nám nenápadně nabízejí elegantní ponaučení: pěstování několika spolehlivých, radostných a uctivých vztahů může mít skutečný dopad na tělo, bez tlaku nebo pocitů viny. Malý, silný kruh je někdy lepší než spousta povrchních spojení.