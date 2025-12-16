Search here...

Tato barva vlasů s červeným nádechem se stává aktuálním trendem.

Kadeřnictví
Léa Michel
Freepik

Barva vlasů „černý rubín“ se stává jedním z hlavních červených trendů sezóny, a to v syté, tmavé a ultra lesklé verzi.

Co je to „černý rubín“?

Ruby Noir je tmavá, vysoce sytá červená barva smíchaná s hnědým nebo černým základem, která v závislosti na světle vytváří téměř rubínovo-černý vzhled. Nachází se někde mezi rubínově červenou, vínově červenou a černou třešňovou, s třešňovými nebo vínovými odlesky, které jsou nejviditelnější na slunci nebo pod umělým osvětlením. Tento odstín již existuje v krabičkových barvách na vlasy, například v řadě Keratin Color pod názvem „1.8 Ruby Noir“, navržených jako královská, intenzivní a lesklá červená. Je obzvláště oblíbený na podzim a v zimě, kdy jsou hluboké, teplé tóny v popředí vlasových stylů.

Proč je tato barva nyní tak populární?

Odborníci na barvy uvádějí jako klíčové odstíny pro zrzavé vlasy v současnosti sytě červené, jako je rubínová nebo černá třešňová, protože zůstávají výrazné, aniž by byly příliš okázalé. Černá rubínová dodává hloubku, lesk a luxusní efekt a zároveň zůstává nositelná každý den, zejména na hnědém podkladu.

Tento odstín je také atraktivní, protože lichotí zejména středně tmavým až tmavým tónům pleti a těm s neutrálním až studeným podtónem, dodává jim bohatost a objem bez drsnosti. Na texturovaných vlasech rubínové melírování zvýrazňuje definici a lesk kudrlin, což přispívá k jeho popularitě na sociálních sítích.

Komu to nejlépe sluší (a jak by se to mělo nosit)?

Rubínovo černá se velmi dobře hodí na světlé až tmavě hnědé vlasy, kde se usazuje jako tmavě rubínový závoj, s jednodušší údržbou než na velmi světlých vlasech. Na blond vlasech bude často nutná předpigmentace, nebo se budete muset smířit s velmi intenzivním, téměř „upířím červeným“ výsledkem.

Pro moderní vzhled několik profesionálů doporučuje:

  • buď plnobarevný ultralesklý černý rubín
  • Může se jednat o rubínově červenou balayage na hnědém nebo černém podkladu pro kouřový efekt a jemnější vzhled u kořínků.

Péče zahrnuje používání šamponů pro barvené vlasy, repigmentační ošetření, jako je třešňově červená/třešňově černá, pro výživu melírů a přísnou tepelnou ochranu pro udržení lesku.

Hluboká, tajemná a intenzivně zářivá, rubínová se v této sezóně stává nejžádanějším odstínem červené. Tato barva vlasů, která je dokonalou kombinací klasické elegance a moderní odvahy, splňuje všechna kritéria: snadno se nosí každý den, lichotí široké škále tónů pleti a je dokonale trendy. Ať už se rozhodnete pro plnou barvu vlasů nebo jemné melírování, rubínová slibuje elegantní a sofistikovaný efekt, pokud se o ni dobře staráte. Jedna věc je jistá: tuto zimu je trendem rubínový melír.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
