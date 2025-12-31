Search here...

Podle tohoto slavného kadeřníka bude v roce 2026 dominovat těchto 5 barev vlasů

Kadeřnictví
Fabienne Ba.
cottonbro studio/Pexels

V roce 2026 už barvení vlasů není o transformaci, ale o odhalení. Pryč jsou doby rigidních nebo příliš dramatických efektů: na jejich místo přicházejí techniky, které respektují přirozenou texturu, tón pleti a osobnost. Každá hlava vlasů je považována za jedinečnou, krásnou takovou, jaká je, a barvení se stává nástrojem sebevyjádření a pohody.

1. Konturování vlasů, spojenec pro „zdravý lesk“

Konturování vlasů, hlavní trend letošního roku , dalece předčilo tradiční melírování. Tato technika zahrnuje strategické umístění světelných bodů kolem obličeje, podobně jako líčení vlasů na míru. Cílem? Zvýraznit rysy, zjemnit úhly a rozjasnit pleť, aniž by vypadala drsně. Konturování vlasů, přizpůsobené každému tvaru obličeje a tónu pleti, oslavuje rozmanitost tváří a zdůrazňuje přirozenou harmonii. Výsledek je decentní, lichotivý a hluboce elegantní.

2. Tmavě hnědá se zrcadlovým efektem

V roce 2026 bude hnědá silnou a zářivou barvou. Zapomeňte na matné hnědé: tato verze si hraje s intenzivními melíry a téměř tekutým leskem. Zrcadlový efekt vytváří iluzi zdravých, pružných a hustých vlasů. Tato barva, která je k dispozici v odstínech od teplé čokolády až po téměř černou, se hodí ke všem tónům pleti. Zvýrazňuje přirozenou bohatost vlasů a vytváří sebevědomý a elegantní dojem.

3. Roztavená vanilková blond, ztělesnění sladkosti

Blondýna roku 2026 je plná jemnosti a tepla. Tato vanilková blond barva se vzdává ostrých kontrastů a přechází mezi odstíny plynule. Zachycuje světlo jako sluneční paprsek a dodává obličeji zářivost a svěžest. Tato barva evokuje jemnost, vitalitu a elegantní jednoduchost. Je ideální pro ty, kteří chtějí rozjasnit své vlasy a zároveň si zachovat přirozený a pohodlný vzhled pro každodenní nošení.

4. Teplá pastelová měď

Pastelová měděná barva roku 2026, je jemnější než tradiční měděná a koketuje s blond tóny pro zářivý a přístupný vzhled. Tento odstín vyzařuje jemné teplo, které lichotí všem tónům pleti, od nejsvětlejší až po nejzlatavější. Oslavuje objem, texturu a přirozený lesk vlasů. Je to barva, která vyzařuje laskavost a sebevědomí, aniž by kdy přehlušila obličej.

5. Minerální barvy: návrat k základům

Minerální odstíny, inspirované přírodou, tu zůstanou: pískově blond, okrově kaštanová, jemné zemité tóny. Tyto barvy nabízejí organickou hloubku a jemné, téměř zářivé melíry. Plynule ladí s přirozenými křivkami vlasů a překonávají roční období, aniž by se kdy unavovaly. Autentické, uklidňující a elegantní, ztělesňují trvalou krásu, spojenou se sebeúctou a oceněním vlastní jedinečnosti.

Ponaučení z příběhu je, že v roce 2026 barva vlasů neskrývá, ale zvýrazňuje. Oslavuje všechny textury, všechny tvary a všechny identity. Je to výzva k lásce k vlasům, k jejich ukázání a k pocitu, že jste sami sebou.

