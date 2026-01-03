Super jednoduchý účesový trik, který vám dodá elegantní vzhled za 2 minuty

Stačí sponka ve tvaru motýlka a dvě minuty, abyste proměnili rozcuchané vlasy v elegantní strukturovaný drdol. Tento virální trik, hit na TikToku a Instagramu, vypadá skvěle na všech typech vlasů a je perfektní pro každou příležitost.
Základní vybavení
Vezměte si sponku ve tvaru motýlka (klasický model 10-12 cm, ideálně v lesklém nebo matném acetátu). Pročešte si vlasy, abyste je rozčesali, a pokud je to v pořádku, nastříkejte je trochou laku na vlasy. Volitelné: tenká gumička pro bezpečné držení dlouhých vlasů.
Krok 1: Příprava základny
Pro maximální eleganci shromážděte všechny vlasy do vysokého nebo středně vysokého culíku na zátylku. Zajistěte gumičkou (nebo prsty, pokud používáte pouze sponku). Jemně zatáhněte za kořínky pro přirozený objem. Culík pevně zatočte kolem sebe.
Krok 2: Srolujte a zajistěte
Z copu stočte kulatý drdol a zatočte ho dovnitř jako šneka. Umístěte motýlkovou sponku vodorovně do středu: jeden hrot provlékněte pod drdol, druhý přes něj a zaháčkejte prameny. Otočte sponku svisle pro zajištění.
Krok 3: Úprava a zpřesnění
Pro vytvoření elegantního a rozcuchaného drdolu jemně vytáhněte pramínky vlasů z drdolu. Případné volné vlasy zastrčte pod sponku párátkem nebo prstem. Nastříkejte lak na vlasy a v případě potřeby přidejte po stranách volné lokny. Výsledek: sofistikovaný, objemný drdol, který vydrží celý den.
Variace pro všechny vzhledy
Krátké vlasy? Sepněte je do půli a zatočte konečky. Na večer je ozdobte sponkami s kamínky. Rovné vlasy: zatočte je pevněji; kudrnaté vlasy: nechte je objemné. Výhoda: rozložíte je během několika sekund, není potřeba žádné teplo ani složité nástroje.
Rychlý, elegantní a nenáročný trik s motýlími sponami dokazuje, že někdy stačí jen dvě minuty a ten správný doplněk k pozvednutí jakéhokoli vzhledu. Ať už jde o spontánní rande, pracovní den nebo elegantní večerní vycházku, tento drdol se přizpůsobí vašim přáním a stylu, aniž by poškodil vaše vlasy. Další důkaz, že jednoduchost, když ji zvládnete, zůstává klíčem k eleganci.