Chyby, kvůli kterým vlasy vypadají řídší, než ve skutečnosti jsou

Vaše vlasy si zaslouží jemnost a úctu, ať už jsou jakéhokoli typu. Přesto některé každodenní návyky mohou, aniž byste si to uvědomovali, způsobit, že budou vypadat řidší, než ve skutečnosti jsou. Dobrá zpráva: k odhalení jejich plné přirozené krásy často stačí jen pár úprav.
Zdánlivě neškodná gesta, která ovlivňují hlasitost
Některé návyky v péči o vlasy mohou zatěžovat vlasové vlákno nebo poškozovat jeho strukturu. V důsledku toho vlasy vypadají plošší, méně husté a někdy dokonce unavené. Výzkum v trichologii ukázal, že opakované a nevhodné činnosti mohou urychlit stárnutí vlasů a ovlivnit vnímanou hustotu. Jinými slovy, problém není vždy v povaze vašich vlasů, ale spíše v tom, jak se o ně staráte.
Kondicionér: ano, ale střídmě.
Kondicionér je často považován za nezbytný pro hydrataci a zjemnění vlasů, ale na jemných vlasech může mít příliš bohaté složení opačný účinek. Aplikace příliš velkého množství produktu, zejména u kořínků, může vlasy zatížit a zploštit je k pokožce hlavy. Ztrácí objem, což má za následek plošší vzhled. Trik spočívá v tom, omezit jeho používání na jednou nebo dvakrát týdně a aplikovat ho pouze na délky vlasů. Tímto způsobem mohou vaše kořínky lépe dýchat bez přebytečného produktu.
Příliš časté mytí prádla nebo výběr nesprávných produktů
Příliš časté mytí vlasů je může oslabit. Neustálým odstraňováním jejich přirozených olejů je zbavujete jejich ochranné bariéry, což je může učinit suššími a křehčími. Podobně agresivní šampony mohou poškodit kutikulu, vnější vrstvu, která chrání vlasové vlákno. Důsledek: vlasy, které vypadají tenčí a zranitelnější. Volte jemné šampony a mytí vlasů rozložte na dva nebo třikrát týdně. To pomáhá udržovat přirozenou rovnováhu pokožky hlavy a udržuje vlasy pružnější.
Zúžený střih vlasů, falešně dobrý nápad
Někdo by si mohl myslet, že prořizování vlasů dodává hybnost a lehkost. Ve skutečnosti může u jemných vlasů snížit celkový objem a zdůraznit plochý efekt. Strukturovaný střih s kontrolovaným vrstvením naopak vytváří iluzi hustoty. Cílem není vlasy odstranit, ale inteligentně je rozložit. Neváhejte se zeptat svého kadeřníka na radu, jak střih přizpůsobit struktuře vašich vlasů.
Sušení hlavy hlavou dolů… není vždy ideální
Sušení vlasů naruby může pomoci zvednout kořínky, ale tato technika vyžaduje trochu přesnosti. Příliš mnoho tepla nebo nesprávné sušení může vlasy zatížit a způsobit krepatění. Pro přirozenější výsledek mírně nakloňte hlavu, použijte teplý vzduch a zaměřte se na kořínky. Tím získáte déletrvající objem, aniž byste poškodili vlasové vlákno.
Příliš těsné účesy
Pevné culíky nebo drdoly mohou vlasy oslabit, zvláště pokud používáte tenké gumičky. Opakované napínání láme konečky a táhne za kořínky, což může časem vést k jejich řídnutí. Volte měkčí gumičky, jako jsou látkové gumičky, a volnější účesy, které jsou k vašim vlasům šetrnější.
Jednoduché úpravy, pro všechny typy vlasů
Hromadění těchto malých chyb může způsobit, že vaše vlasy budou vypadat řídší a méně husté. Úpravou své rutiny můžete rychle znovu získat objem a vitalitu. A co je nejdůležitější, pamatujte: mít jemné vlasy je naprosto normální. Není to ani vada, ani něco, co by se dalo opravit. Každá textura vlasů má svou vlastní krásu, svou lehkost, svůj jedinečný způsob pohybu.
Stručně řečeno, tyto tipy nejsou určeny ke změně typu vašich vlasů, ale k tomu, aby se zabránilo jejich zbytečnému poškození. Ať už máte vlasy jemné, husté, kudrnaté nebo rovné, klíčem je zacházet s nimi jemně a s respektem. Protože zdravé vlasy jsou v konečném důsledku vlasy, které odrážejí to, kým jste.