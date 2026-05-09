Nečekaný zkrášlovací nástroj, který někteří používají k dodání objemu vlasům

Sociální média překypují překvapivými tipy na krásu a některé se stanou virálními během pár dní. Nejnovější? Používání… kleštiček na řasy pro přidání objemu u kořínků. Ano, doplněk obvykle vyhrazený pro řasy se nyní dostává do rutiny péče o vlasy některých tvůrců obsahu.
Verze kleštiček na řasy s „oživením kořenů“
Tento trik zpopularizovali na Instagramu tvůrci obsahu jako @makeupbynadi. Princip je jednoduchý: použijte klasickou kleštičku na řasy na malých pramínkech vlasů na temeni hlavy, abyste vytvořili mírné zvlnění u kořínků.
Jemným zaškrcením vlasů směrem nahoru na několik sekund se kořínky mírně nadzvednou od pokožky hlavy. Výsledek: vzdušnější efekt, jako po objemném fénování. Na papíře se tato myšlenka může zdát nepravděpodobná. Logika je však docela logická. Díky svému zakřivenému tvaru funguje kleště na řasy trochu jako mini stylingový nástroj schopný vytvořit kudrlinu přímo u kořínku vlasů.
„Hair hacky“ zaplavují sociální média
Tento tip je součástí mnohem většího trendu: „krásných triků“ a přepracovaných rutin. Na TikToku a Instagramu získává obsah s hashtagem #hairhack miliony zhlédnutí. Tvůrci se mezi sebou předhánějí v proměně každodenních předmětů v improvizované vlasové doplňky.
Hůlky na vytvoření drdolu, tumbler na tvarování objemného culíku nebo sponky strategicky umístěné během fénování… kreativních tipů je nepřeberné množství. Co je dělá tak atraktivními? Jejich dostupnost. Není třeba kupovat deset nových produktů: často jde o to, znovuobjevit to, co už ve své koupelně máte.
Objem není podmínkou
Přestože média a sociální sítě neustále mluví o „plochých vlasech, kterým je třeba se vyhnout“ nebo o „dokonalém objemu“, je důležité si uvědomit, že přirozeně jemné nebo řídké vlasy nejsou absolutně vadou. Někteří lidé milují pružné účesy a dramatické odrosty, zatímco jiní dávají přednost uhlazeným, splývavým nebo rovným vlasům. A obojí je stejně krásné.
Objem není standard krásy, kterého by se mělo dosáhnout za každou cenu. Vlasy mají různou texturu, hustotu a vlastnosti, a to je částečně to, co je dělá jedinečnými. Tyto tipy by proto měly zůstat zábavnými možnostmi pro ty, kteří rádi experimentují se svými účesy, nikdy ne příkazem k transformaci svých přirozených vlasů.
Tip, jak jemně vyzkoušet
Stejně jako každá nekonvenční technika, i tato vyžaduje trochu opatrnosti. Kov kleští na řasy může při příliš silném stisknutí poškodit některé délky vlasů, zejména u jemných, poškozených nebo křehkých vlasů. V ideálním případě byste měli být velmi jemní a nikdy netahat prudce za kořínky.
Další důležitý bod: tato technika by se měla používat pouze na suché vlasy. Mokré vlasy jsou mnohem křehčí a náchylnější k lámání. Odborníci také nedoporučují používat vyhřívanou kleštičku na řasy blízko pokožky hlavy. Klasická verze je naprosto dostačující pro dosažení požadovaného efektu bez zbytečného rizika.
Alternativy, které také fungují velmi dobře
Pokud vás tato technika neláká, existuje mnoho dalších způsobů, jak vnést pohyb až ke kořenům.
- Velmi oblíbenou metodou zůstávají mini sponky umístěné na temeni hlavy během fénování. Natáčky na suchý zip, používané na suché nebo mírně teplé vlasy, vám také umožní vytvořit krásný objemný efekt bez nadměrného tepla.
- Klasické duo kulatého kartáče a fénu zůstává také bezpečnou volbou pro ty, kteří mají rádi jemné a pružné foukání.
- A konečně, některé pudry pro zvětšení objemu aplikované přímo ke kořínkům mohou poskytnout plnější efekt během několika sekund, zejména na jemných vlasech.
Tento trend v konečném důsledku zdůrazňuje jednu věc: krása může být také kreativním hřištěm. Experimentování, nové využití předmětů a hraní si s vlasy může být jednoduše lehkým způsobem, jak si znovuobjevit rutinu, bez tlaku nebo univerzálních pravidel.