Ničí vaši pleť bez varování: tohle jsou nic netušící pasti, kterým se vyhnout

Tipy a triky
Fabienne Ba.
Ron Lach/Pexels

Investujeme do krémů, sér a sofistikovaných rutin, ale i přes to všechno se naše pleť cítí napjatá, matná nebo vykazuje známky stárnutí rychleji, než se očekává. Na vině nejsou vždy používané produkty, ale spíše každodenní nástrahy, často neviditelné, které pleť oslabují, aniž bychom si to uvědomovali. Zde jsou nejčastější chyby, kterým se vyhnout, abyste si udrželi zdravou a zářivou pleť.

Nadměrné čištění pleti

Hygiena je nezbytná, ale nadměrné čištění může napáchat více škody než užitku. Příliš časté mytí pleti nebo mytí agresivními produkty ničí hydrolipidický film, který ji přirozeně chrání. V důsledku toho se pleť dehydratuje, je citlivější a může produkovat více kožního mazu na obranu. Pocit napětí nebo opakující se nedokonalosti pleti jsou často prvními varovnými signály.

Použití příliš horké vody

Velmi horká voda je příjemná, zejména ve sprše, ale oslabuje kožní bariéru. Rozpouští přirozené lipidy pokožky, což vede k jejímu vysušování a podráždění. Pro účinné čištění obličeje i těla je vlažná voda naprosto dostačující, aniž by byla agresivní.

Zanedbávání každodenní ochrany před sluncem

Mnoho lidí si myslí, že opalovací krém je nutný pouze v létě nebo na pláži. UV záření je však přítomno po celý rok, a to i za zamračených dnů. Opakované vystavení se slunečnímu záření, i když mírné, urychluje stárnutí pleti, podporuje vznik tmavých skvrn a mění texturu pleti. Nedostatek ochrany před sluncem je jedním z nejvíce podceňovaných faktorů zhoršování stavu pleti.

Znásobte produkty a aktiva

Vrstvení příliš velkého množství produktů péče o pleť nebo kombinování nekompatibilních ingrediencí může narušit rovnováhu pleti. Exfoliační kyseliny, retinoidy, vitamín C nebo esenciální oleje, pokud se používají v nesprávném dávkování nebo kombinaci, mohou způsobit zarudnutí, zánět a zvýšenou citlivost. Účinná rutina nemusí být složitá: k udržení rovnováhy pleti často stačí několik dobře zvolených produktů.

Příliš časté dotýkání se obličeje

Tření obličeje, dotýkání se kůže nebo šťouchání pupínků se může zdát neškodné, ale může mít vážné následky. Ruce přenášejí bakterie a vytvářejí mikropodráždění, která podporují vznik pupínků a zánětů. Z dlouhodobého hlediska mohou tyto opakované činnosti dokonce zanechat na pokožce stopy.

Zapomínání na dopad stravy a stresu

Pleť odráží, co se děje uvnitř. Nevyvážená strava, nedostatek esenciálních živin nebo chronický stres mohou narušit její funkci. Záněty, matná pleť, akné nebo zvýšená citlivost jsou často spojeny s těmito neviditelnými, ale klíčovými faktory.

Nesprávné odličování nebo vynechání tohoto kroku

Nedostatečné odličování zanechává na pleti zbytky make-upu, znečištění a kožního mazu. Tyto nečistoty ucpávají póry a brání pleti v její správné regeneraci přes noc. I bez make-upu je jemné čištění na konci dne nezbytné.

Spaní na nevhodných textiliích

Povlaky na polštáře a ručníky vyrobené z hrubé nebo špatně ošetřované látky mohou dráždit pokožku a hromadit bakterie a zbytky. Z dlouhodobého hlediska to může přispívat k nedokonalostem a citlivosti pleti. Výběr čistých, měkkých textilií, které se pravidelně mění, je malý detail, který dělá velký rozdíl.

Stručně řečeno, zdraví pleti nezávisí jen na produktech, které používáme, ale také na často zanedbávaných každodenních návycích. Vyhýbáním se těmto nic netušícím nástrahám je možné udržet rovnováhu pleti, zpomalit předčasné stárnutí a dosáhnout odolnější a zářivější pleti. Někdy zlepšení pleti jednoduše začíná menším úsilím, ale lepším.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
