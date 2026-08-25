Máte intoleranci laktózy? Tyto recepty vás potěší.

Recepty
Léa Michel
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Laktózová intolerance neznamená, že se musíte vzdát krémových pokrmů, gratinovaných pokrmů, které se vám rozplynou v ústech, nebo lahodných dezertů. S několika dobře zvolenými ingrediencemi můžete i nadále vařit s radostí a kreativitou. Tyto jednoduché a štědré recepty plné skvělých nápadů to dokazují.

Laktóza bez frustrace

Laktózová intolerance je spojena s nedostatečnou produkcí laktázy, enzymu, který štěpí cukr přirozeně přítomný v zvířecím mléce. A pokud si náš vztah k mléku zaslouží být zpochybněn, je to také proto, že bylo původně určeno pro novorozené savce.

U lidí není schopnost pokračovat v trávení laktózy po odstavení univerzální normou: je výsledkem evoluční adaptace, která se v průběhu času objevila u určitých populací. Jinými slovy, naše těla nejsou přirozeně uzpůsobena k tomu, aby konzumovala zvířecí mléko po celý život, i když se na něj část lidstva postupně adaptovala. Rostlinné alternativy proto nabízejí jednoduchý způsob, jak si vychutnat krémové textury a příjemné chutě, aniž byste museli obětovat potěšení z vaření.

Krémová dýňová polévka s kokosovým mlékem

Měkká, barevná a ultra chutná, tato sametová polévka splňuje všechny požadavky na úspěšný předkrm.

  • Na troše olivového oleje orestujte nakrájenou cibuli.
  • Přidejte 800 g nakrájené dýně hokkaido, stroužek česneku a 600 ml zeleninového vývaru.
  • Nechte to dusit asi 20 minut, dokud dýně nezměkne.
  • Jemně rozmixujte a poté přidejte 150 ml kokosového mléka a odstavte z ohně.
  • Špetka kmínu a pár pražených dýňových semínek dodají konečnou chuť.

Malé tajemství tohoto receptu? Kokosové mléko poskytuje sametovou a bohatou texturu, která dokonale nahrazuje smetanu.

Gratinované brambory s ovesnou smetanou

Mysleli jste si, že krémový gratin je jen pro milovníky mléka a smetany? Zamyslete se znovu. Ovesná smetana v tomto případě dělá zázraky.

  • Předehřejte troubu na 180 °C.
  • Nakrájejte 1 kg brambor na tenká kolečka.
  • Potřete misku stroužkem česneku a poté brambory naskládejte do vrstev a každou vrstvu okořeňte.
  • Smíchejte 400 ml ovesné smetany na vaření se špetkou muškátového oříšku a vše to nalijte na brambory.
  • Pečte asi hodinu.

Ovesná smetana má příjemnou výhodu: snadno se opéká a dodává jí lehkou sladkou chuť, ideální pro znovuzachycení teplé atmosféry tradičního gratinovaného těsta.

Čokoládová pěna s aquafabou

Zde je dezert, který jistě překvapí vaše hosty. Jeho hlavní ingrediencí? Aquafaba, jinými slovy tekutina z konzervy cizrny. Ano, opravdu.

  • Vezměte přibližně 150 ml aquafaby a šlehejte ji mixérem 5 až 7 minut, dokud nezískáte pevnou a vzdušnou směs, podobnou vyšlehaným bílkům.
  • Rozpusťte 200 g hořké čokolády a nechte ji trochu vychladnout.
  • Aquafabu jemně vmíchejte ve třech fázích pomocí špachtle.
  • Rozdělte do malých sklenic a nechte alespoň 3 hodiny odpočinout v lednici.

Než začnete, jednoduše zkontrolujte složení čokolády: některé tyčinky mohou obsahovat sušené živočišné mléko.

Zeleninové kari s kokosovým mlékem

Pro barevný, chutný a přirozeně bezlaktózový recept zvolte toto veganské kari.

  • Orestujte cibuli s trochou olivového oleje, poté přidejte cuketu, mrkev, papriku a 200 g cizrny.
  • Posypte lžičkou kari a nechte koření na chvíli probudit zeleninu.
  • Zalijte 400 ml kokosového mléka a nechte asi dvacet minut dusit, dokud zelenina nezměkne.
  • Podávejte s basmati rýží a trochou čerstvých bylin.

Tento recept je kompletně veganský, štědrý a snadno se přizpůsobí zelenině, kterou máte k dispozici ve vaší kuchyni.

Vaření bez laktózy je v konečném důsledku především o rozvoji dobrých návyků. Rostlinná smetana tu, kokosové mléko tam a dokonce i aquafaba pro nadýchanou pěnu: možnosti jsou mnohem lahodnější, než se zdají. A pokud zažívací potíže přetrvávají, je nejlepší se poradit s lékařem, protože podobné příznaky mohou způsobovat i jiné faktory.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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