Tento detail ve vaší koupelně může odrážet vaši úroveň stresu

Léa Michel
Vstoupíte do koupelny. Je čistá a uklizená, nebo přeplněná přeplněnými toaletními potřebami, ručníky, tubami a doplňky? To, co vidíte, by mohlo být odrazem vaší úrovně stresu, což je významnější psychologický ukazatel, než si myslíte.

Co váš domov vypovídá o vašem duševním zdraví

Vědecký výzkum ukazuje, že přeplněné prostředí není jen vizuálně nepříjemné: biologicky ovlivňuje vaše tělo a duševní pohodu. Článek publikovaný v časopise Personality and Social Psychology Bulletin výzkumníky spolupracujícími s Centrem pro každodenní životy rodin na UCLA uvádí, že to, jak obyvatelé popisují své domovy – konkrétně zda je vnímají jako „nepořádné“ nebo „regenerační“ – souvisí s různými profily kortizolu, stresového hormonu.

Ženy žijící v domovech vnímaných jako stresující měly během dne zploštělý, méně příznivý profil kortizolu, zatímco ty, které popisovaly svůj prostor jako klidný, měly výraznější pokles tohoto hormonu: což je známkou lepší regulace stresu.

Nepořádek a mozek: víc než jen dojem

Tento jev není jen otázkou estetiky. Mozek neustále zpracovává vizuální informace kolem sebe. Když je vaše koupelna (nebo jakákoli jiná místnost) přeplněná, vaše pozornost je neustále přitahována viditelnými předměty různými směry, a to i podvědomě. To vytváří kognitivní přetížení, které ovlivňuje soustředění, zpomaluje rozhodování a může vést k pocitům duševní únavy.

Kumulativní účinek těchto neviditelných požadavků navíc přispívá k udržení stavu zvýšené bdělosti, což tělo promítá do prodlouženého zvýšení hladiny kortizolu. Není to jen hypotéza: několik zdrojů specializujících se na behaviorální psychologii potvrzuje existenci souvislosti mezi nepořádkem v domácnosti a vyššími hladinami kortizolu, zejména u žen, které statisticky hůře tolerují stres spojený s domácími úkoly a společenskými očekáváními.

Jak vám koupelna může pomoci snížit stres

Minimalistické prostředí neznamená žít s velmi malým množstvím věcí. Znamená to ponechat si jen to, co je užitečné nebo smysluplné: produkty, které skutečně používáte, uložené uspořádaně a s dostatečným prostorem pro vizuální efekt.

Přijetím minimalistického přístupu ve vaší koupelně:

  • omezíte vizuální signály, které zbytečně vyžadují pozornost;
  • snižujete psychickou zátěž spojenou s údržbou a úklidem;
  • a vytvoříte prostor, který vybízí k relaxaci, spíše než k neustálé stimulaci.

Stručně řečeno, tato malá změna prostředí vám může pomoci regulovat stres nečekanými způsoby: méně vizuálního chaosu, méně kortizolu a větší duševní jasnost na denní bázi.

