Search here...

Toto zvláštní pravidlo zdobení dělá v místnosti velký rozdíl

Dekorace
Fabienne Ba.
Charlotte May/Pexels

„Pravidlo lichých čísel“, které často používají interiéroví designéři, je jednoduchý a účinný trik, jak dodat místnosti kouzlo a harmonii. Pomáhá vyhnout se strnulému a symetrickému vzhledu a vytváří přirozenější a živější prostor.

Co je to „pravidlo lichých čísel“?

V interiérovém designu se často doporučuje uspořádat předměty v lichém počtu, například 3, 5 nebo 7, spíše než ve dvojicích. Tato mírná asymetrie více přitahuje pozornost a dodává aranžmá živější dynamiku. Toto pravidlo, inspirované přírodou, kde je dokonalá symetrie vzácností, může v domě vytvořit jemnější a spontánnější vizuální rovnováhu. Samozřejmě je to jen jeden z mnoha tipů na dekoraci, nikoli absolutní pravidlo: nejdůležitější je cítit se ve svém vlastním domě pohodlně. V interiérovém designu neexistuje žádný „správný“ nebo „špatný“ způsob, pouze volby, které odrážejí vaši osobnost.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Stella Noula (@stellanoodeco)

Jak můžete toto pravidlo aplikovat na svůj interiér/zařízení?

Na konferenčním stolku můžete seskupit několik malých předmětů: například vázu, knihu o umění a svíčku. Tři rámy různých velikostí zavěšené na zdi budou mít více charakteru než dokonale srovnaný pár. Zvažte také uspořádání rostlin nebo polštářů v lichém počtu a hrajte si s tvary, texturami a výškami pro dosažení přirozeného a příjemného efektu.

Opět berte tyto nápady spíše jako zdroje inspirace než jako pravidla, která je třeba dodržovat do puntíku. Pokud vás více oslovuje symetrická kompozice, bude stejně úspěšná: při zdobení harmonie vychází v první řadě z vašeho vkusu a pocitů.

Výhody zdobení lichými čísly

Kromě estetické přitažlivosti toto pravidlo zabraňuje „umělému“ nebo příliš strnulému dojmu. Vybízí k vizuálnímu prozkoumávání a vytváří živý prostor, který se vyvíjí a překvapuje. Tuto rovnováhu můžete pozorovat i u výrazných děl, jako je volně stojící socha nebo extra velký obraz, které díky své jedinečnosti působí silně.

Osvojením si „pravidla lichých čísel“ můžete bez námahy proměnit svůj interiér. Tento snadno použitelný tip vám umožní hrát si s tvary, texturami a objemy a zároveň vnést do vašeho interiéru osobitost a přirozený nádech. Neváhejte experimentovat a nechte svou kreativitu plynout.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Vánoce bez stresu: Tip od maminky na ozdobený stromeček za pouhých 5 minut

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vánoce bez stresu: Tip od maminky na ozdobený stromeček za pouhých 5 minut

Zatímco děti otevírají první okénka svých adventních kalendářů, rodiče vytahují z půdy všechny vánoční krabice. Zatímco zdobení stromečku...

Toto je typ dekorace, které se odborníci v obývacím pokoji vždy vyhýbají.

Při zařizování obývacího pokoje máte naprostou svobodu – a naštěstí ano, protože váš domov by měl v první...

Vánoce 2025: Detaily útulného interiéru, které dělají velký rozdíl

Vánoční trendy pro rok 2025 kladou důraz na vytvoření vřelé a příjemné atmosféry a zároveň na jednoduchá a...

© 2025 The Body Optimist