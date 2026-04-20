Tento kuchyňský předmět může v závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben, obsahovat více bakterií.

Používáte ho téměř každý den, aniž byste přemýšleli: prkénko na krájení je nezbytnou součástí kuchyně. Jeho materiál však může hrát roli v přítomnosti bakterií. Dřevo nebo plast, volba je složitější, než se zdá.
Dřevo vs. plast: nečekaný souboj
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nejsou všechna prkénka na krájení stejná, pokud jde o bakterie. Vědecký výzkum zdůraznil zajímavý rozdíl mezi dřevem a plastem.
Dřevěné desky mají přirozenou strukturu složenou z vláken schopných absorbovat vlhkost. Některé studie proto ukazují, že dokáží eliminovat až 99 % bakterií během několika minut. Pronikáním do dřeva jsou mikroorganismy zbaveny vody a živin, což omezuje jejich přežití.
Naopak plastová prkénka na krájení mají hladký povrch… alespoň zpočátku. Postupem času a při opakovaném používání nože se objevují mikroškrábance. Tyto drobné prasklinky se pak stávají ideálním útočištěm pro bakterie, ke kterým může být při čištění obtížné se dostat.
Tohle opravdu podporuje bakterie
Materiál vašeho prkénka na krájení není všechno. Přítomnost bakterií závisí také na tom, jak vaříte a čistíte své náčiní. Některé potraviny, jako je syrové maso, ryby nebo nemytá zelenina, mohou na povrchu zanechat mikroorganismy. Pokud je prkénko poškozené, prasklé nebo špatně vyčištěné, tyto bakterie se na něm mohou snáze uchytit.
Výzkum v oblasti hygieny potravin ukazuje, že dobře udržovaná dřevěná krájecí prkénka mohou zůstat bezpečná pro použití. Plastová krájecí prkénka jsou naopak v profesionálních kuchyních často upřednostňována, zejména proto, že vydrží mytí v myčce nádobí při vysokých teplotách. Jinými slovy, nezáleží jen na tom, co používáte, ale jak to používáte.
Dobré návyky, které si osvojíte denně
Dobrá zpráva: abyste omezili rizika, nemusíte svou kuchyň nijak zvlášť přeměňovat. Pár jednoduchých návyků může znamenat velký rozdíl.
- Zaprvé se doporučuje používat oddělená prkénka na krájení syrových a vařených potravin. To pomáhá předcházet křížové kontaminaci.
- Dále je nezbytné důkladné čištění po každém použití. Ve většině případů postačí horká voda, mýdlo a důkladné opláchnutí.
- Sušení je stejně důležité. Vlhká deska může podporovat růst bakterií, zvláště pokud je skladována ještě mokrá.
- Nakonec nezapomeňte zkontrolovat stav vašich desek. Pokud mají mnoho vrypů nebo prasklin, může být čas je vyměnit.
Některá zdravotní doporučení také doporučují pravidelnou dezinfekci povrchů, zejména po manipulaci se syrovým masem.
Dřevo nebo plast: co si vybrat?
Volba mezi dřevem a plastem nakonec závisí především na vašich zvyklostech a úrovni pohodlí v kuchyni. V obou případech není třeba usilovat o dokonalost ani se cítit provinile za každý malý přehlédnutí. Kuchyně, ve které žijete, kterou používáte a přizpůsobujete se svému tempu, je kuchyní, která odráží vaši osobnost. Klíč spočívá jinde: v osvojení jednoduchých technik, péči o vaše nádobí a vaření v prostředí, ve kterém se cítíte pohodlně.
Stručně řečeno, materiál vašeho prkénka na krájení může ovlivnit přítomnost bakterií, ale klíčovým faktorem zůstává váš úklid. S několika osvědčenými návyky můžete vařit s klidem a plně si užívat čas strávený v kuchyni.