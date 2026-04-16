Proměna obytného prostoru v útulný a funkční interiér zůstává jednou z nejstimulujících výzev každodenního života. Design interiéru v sobě spojuje kreativitu, pragmatismus a smysl pro detail.
Každý pokoj vypráví příběh, odráží osobnost a splňuje specifické potřeby. Ať už začínáte od nuly, nebo si jen chcete osvěžit stávající atmosféru, možnosti jsou nekonečné.
Společně prozkoumáme nejlepší způsoby, jak si vyzdobit a zařídit váš domov s inteligencí a stylem.
Podle studie zveřejněné organizací IFOP v roce 2023 67 % Francouzů uvádí, že od období po covidu kladou větší důraz na výzdobu svého interiéru .
Tento trend ilustruje, jak se domov stal samostatným prostorem, sloužícím jako útočiště, kancelář a místo pro setkávání.
Trávíme doma více času, investujeme do něj více – emocionálně i finančně.
Základy úspěšného interiérového designu
Před výběrem barvy nátěru nebo nové pohovky začíná interiérový design pečlivým zvážením toho, jak bude prostor využíván. Obývací pokoj musí odpovídat skutečným zvyklostem jeho obyvatel.
Přemýšlíme o cirkulaci, přirozeném světle, akustice – parametrech, které jsou často opomíjeny ve prospěch samotné estetiky.
Doporučujeme vždy začít s plánem v měřítku, i když jen přibližným. Nakreslení prostoru na papír – nebo použití aplikací jako Planner 5D nebo RoomSketcher – vám umožní předvídat nákladné chyby.
Umístění příliš velkého kusu nábytku do úzkého obývacího pokoje naruší plynulost pohybu a celkovou harmonii místnosti.
Pravidlo tří zón platí téměř pro každou místnost: funkční zónu, odpočinkovou zónu a estetickou zónu . V obývacím pokoji se to promítá do pracovního prostoru nebo televizního koutku, prostoru s pohovkou a dekorativní aranžmá – rostliny, police, sběratelské předměty.
Tato trojstranná organizace strukturuje prostor, aniž by jej ztuhla.
Pro lidi, kteří žijí v prostorných interiérech, je otázka rovnováhy mezi velkými plochami a malými detaily klíčová. Příliš mnoho prázdnoty vytváří pocit chladu. Naopak, zahlcení prostoru narušuje klid.
Doporučujeme hrát si s prvky, které mají silný vizuální dopad: velká knihovna, impozantní obraz, velkorysý koberec, který ukotví nábytek.
Výběr uceleného dekorativního stylu pro váš domov
Dekorativní styl je páteří každého projektu bytového designu . Skandinávský, industriální, bohémský, minimalistický, japonský – trendy přicházejí a odcházejí a prolínají se. Ale kromě módy by se vaše volby měly řídit vaším osobním vkusem. Úspěšný interiér je v první řadě takový, který odráží vás.
Skandinávský styl, popularizovaný značkami jako IKEA a designéry jako Arne Jacobsen , klade důraz na funkčnost, čistotu a přírodní materiály. Dominuje světlé dřevo, téměř bílá barva a jemné textury.
Tento styl je vhodný zejména do prostor s omezeným přirozeným světlem, protože zesiluje okolní jas.
Industriální styl naopak hraje na kontrast mezi surovými materiály – betonem, kovem, odhalenými cihlami – a prvky pohodlí. Zrodil se v newyorských loftech 70. let a stal se populárním v moderních interiérech.
Kombinace černého kovu a tmavého dřeva vytváří silnou, zralou atmosféru, která je zároveň decentní a osobitá.
Hnutí Japandi , směsice „japonského“ a „skandinávského“, zažívá od roku 2020 prudký nárůst popularity. Kombinuje japonský minimalismus se severskou vřelostí . Vyznačuje se neutrálními tóny, nízkými liniemi, preferencí přírodních materiálů a filozofií proti nepořádku.
Tento styl oslovuje všechny, kteří hledají doma klid, bez ohledu na uspořádání svého prostoru.
Barvy a povrchové úpravy: umění vytvořit atmosféru
Barva je nejdostupnějším a nejtransformativnějším nástrojem v interiérovém designu . Jednoduchý nátěr barvy dokáže proměnit místnost během několika hodin. Výběr odstínu však není něco, co se dělá z rozmaru.
Jas, orientace místnosti a celková plocha významně ovlivňují vnímání barev.
Teplé tóny – okrová, terakotová, písková, rezavá – vytvářejí uklidňující atmosféru. Obzvláště dobře se hodí do obývacích prostor a ložnic orientovaných na sever. Chladné odstíny – břidlicově modrá, šalvějově zelená, perlově šedá – vnášejí klidný a moderní pocit.
Výběr palety dvou až tří doplňkových odstínů obvykle stačí k sjednocení interiéru, aniž by byl monotónní.
Podlahy si zaslouží stejnou pozornost jako stěny. Masivní dřevěné parkety zůstávají nadčasové a zvyšují hodnotu nemovitosti. Velkoformátové dlaždice vytvářejí v otevřených prostorech příjemnou vizuální kontinuitu.
Leštěný beton, dlouho vyhrazený pro módní lofty, si nyní nachází cestu do domů všech velikostí. Klíčem k harmonickému výsledku je soulad mezi povrchovými úpravami a zvoleným nábytkem .
Zdůrazňujeme hodnotu tapety jakožto prvku pro vytvoření scény. Zeď zdobená botanickým, geometrickým nebo trompe-l'œil vzorem se stává skutečným architektonickým prvkem.
Velké místnosti s vysokými stropy se hodí k velkorysým vzorům. V menších prostorách postačí decentní vzor nebo texturovaný materiál, který vytvoří hloubku, aniž by prostor působil těžce.
Nábytek a úložný prostor: funkčnost a estetika v rovnováze
Inteligentní interiérový design se spoléhá na dobře proporcionální nábytek a promyšlená úložná řešení. Trend „udělej si sám“ a modulárního nábytku v posledních letech explodoval.
Spotřebitelé chtějí kousky, které se přizpůsobí jejich životnímu stylu, ne naopak.
Pro velké místnosti nebo prostorné domy se velkoformátový nábytek perfektně hodí. Velkorysklá rohová pohovka, jídelní stůl pro osm hostů, impozantní šatní skříň – tyto kusy strukturují prostor a dodávají mu osobitý charakter.
Nejde o zaplnění prostoru jen proto, aby se zaplnil, ale o nabídku nábytku, který je v souladu se skutečnými rozměry místnosti.
Naopak, ve stísněnějších prostorách se multifunkční nábytek stává cenným spojencem.
Postel s vestavěnými zásuvkami, rozkládací konferenční stolek, dobře umístěné nástěnné police – všechna tato řešení maximalizují využití každého dostupného metru čtverečního.
Francouzský designér Philippe Starck se významně podílel na popularizaci této vize nábytku, který je praktický i esteticky příjemný.
Otázka úložného prostoru je univerzální. Ať už žijete v pařížském ateliéru nebo ve venkovském domě se sklepem a půdou, uspořádání úložných prostor výrazně zlepšuje každodenní pohodlí.
Máme na mysli zejména otevřené systémy, které vystavují předměty jako dekorativní doplňky – knihy, keramiku, rostliny – a uzavřené prostory, které zakrývají to, co raději nevidíme.
Přirozené a umělé světlo: vylepšení každého prostoru
Světlo je bezpochyby nejvíce podceňovaným parametrem v interiérovém designu . Přitom ovlivňuje vše: náladu, vnímání objemů, teplo prostoru.
Dobře osvětlený interiér se může zdát mnohem větší, než ve skutečnosti je.
Přirozené světlo musí být za každou cenu zachováno. Světlé lněné nebo voálové závěsy, strategicky umístěná zrcadla, skleněné příčky, kde je to možné – všechna tato zařízení maximalizují pronikání denního světla.
Doporučujeme nezakrývat okna příliš vysokým nábytkem nebo příliš silnými závěsy.
Pro umělé osvětlení platí zlaté pravidlo stratifikace. Rozlišují se tři úrovně doplňkového osvětlení : obecné osvětlení (stropní světla, zapuštěná bodová světla), ambientní osvětlení (stojací lampy, nástěnná svítidla) a funkční osvětlení (čtecí lampičky, osvětlení pod kuchyňskými skříňkami).
Kombinace těchto tří úrovní umožňuje modulaci atmosféry podle denní doby.
LED žárovky s teplým spektrem (2700K až 3000K) vytvářejí zlatavé světlo, podobné světlu svíček. Jsou ideální do obývacích pokojů a ložnic.
V pracovních prostorách nebo kuchyních podporuje chladnější světlo (4000 K) soustředění a přesnost. Volba správné teploty chromatičnosti je stejně důležitá jako výběr samotného svítidla.
Rostliny a přírodní prvky: vdechněte život svému dekoru
Začlenění přírody do interiérového designu je trend, který nejeví žádné známky zpomalení. Hnutí biofilního designu , teoretizované v 80. letech 20. století americkým biologem Edwardem O. Wilsonem, předpokládá, že lidé mají instinktivní potřebu spojení s přírodou.
Tato teorie hluboce ovlivnila současnou architekturu a dekorace.
Pokojové rostliny jsou nejpřímějším způsobem, jak tento živý prvek vnést do vašeho domova. Ficus lyrata, monstera deliciosa nebo filodendron – tyto rostliny s velkými listy vytvářejí silný vizuální dojem a hodí se do mnoha stylů zařizování.
Ve velkorysých prostorách lze zvážit skutečné pokojové stromy, které vyplní slepé rohy.
Kromě rostlin přinášejí přírodní materiály nenahraditelné organické teplo . Surové dřevo, přírodní kámen, ratan, len, juta – tyto materiály ukotvují interiér v jemné dočasnosti, daleko od chladné umělosti plastů a syntetických materiálů.
Masivní dubový stůl, proutěný koš, polštář z organické bavlny: na každém detailu záleží.
Vodu oceňujeme i jako dekorativní prvek. Designové akvárium, vnitřní fontána nebo jednoduše průhledná váza naplněná kamínky a vodou – tyto instalace přinášejí pohyb a uklidňující zvuk.
Pro velké přijímací místnosti se může obývací stěna stát skutečnou uměleckou instalací a tématem konverzace.
Otevřené obytné prostory: trend volných tvarů
Otevřený půdorys – neboli open space – do značné míry změnil náš přístup k navrhování interiéru domu . Kuchyně, obývací pokoj a jídelna splývají do jednoho obytného prostoru.
Tento model podporuje interakci, dohled nad dětmi a přátelskou atmosféru. Nicméně představuje specifické dekorativní výzvy.
V otevřeném prostoru jsou zóny vymezeny spíše vizuálními nástroji než stěnami. Koberec vymezuje posezení.
Centrální ostrůvek odděluje kuchyň od jídelního koutu. Knihovna nebo nízká skříňka vytváří symbolickou hranici, aniž by bránila ve výhledu. Tyto nenápadné dělicí příčky udržují pocit plynulosti a zároveň organizují prostor.
Konzistence materiálů a barev je v tomto typu konfigurace ještě důležitější. Pokud každá oblast přijme radikálně odlišný styl , celek působí nesouvisle a matoucím dojmem.
Doporučujeme zvolit společnou paletu a harmonicky rozvíjet styly, spíše s různými intenzitami než estetickými orientacemi.
Akustika je v prostorách s otevřeným prostorem často přehlíženým problémem. Bez stěn, které by pohlcovaly zvuk, se může ozvěna stát problematickou. Těžké závěsy, silné koberce, akustické panely potažené látkou nebo police plné knih mohou pomoci ozvěnu snížit.
Pro velké rodiny nebo lidi, kteří pracují z domova, si tento aspekt zaslouží zvláštní pozornost.
Nástěnné dekorace a umělecká díla: personalizace interiéru
Stěny představují v každém projektu bytového designu značnou plochu pro vyjádření. Kromě barvy nástěnné dekorace vyprávějí příběh, vytvářejí identitu a dodávají charakter neutrálnímu prostoru.
Galerijní stěna – nazývaná také galerijní stěna – spočívá v seskupení několika rámů různých velikostí do souvislé kompozice.
Tento proces umožňuje propojení osobních fotografií, designových plakátů a reprodukcí uměleckých děl do jedinečné expozice. Umělci jako Jean-Michel Basquiat nebo Frida Kahlo jsou v tomto typu eklektické kompozice často uváděni jako estetické reference.
Sochy, keramika a trojrozměrné objekty doplňují nástěnnou výzdobu. Plovoucí police s několika pečlivě vybranými kusy působí působivěji než přeplněná sbírka.
Pravidlo lichých čísel – seskupování objektů po třech nebo pěti – je klasická technika interiérového designu, která vždy funguje.
Doporučujeme přímé akvizice od začínajících umělců, zejména prostřednictvím platforem jako Singulart nebo místních uměleckých trhů.
Podpora současné tvorby a zároveň vybavení vašeho domova jedinečnými kousky: je to přístup, který je etický i esteticky obohacující.
A pro velké prostory se obraz ve formátu XXL může stát jednotícím prvkem celé místnosti .
Trendy v interiérovém designu a dekoraci pro období 2025–2026
Oblast interiérového designu a dekorací se neustále vyvíjí.
Trendy pro období 2025–2026 se formují kolem několika hlavních témat, která jsme identifikovali: návrat k ušlechtilým materiálům, chromatická střídmost a ekologický závazek.
Tichý luxus – nebo decentní luxus – se stává dominantní filozofií. Pryč s okázalými logy a křiklavými barvami.
Udělejte místo vysoce kvalitním materiálům, čistým liniím a paletám béžové, karamelové a krémové .
Toto hnutí, které vzniklo v módě, se přirozeně přesunulo do světa dekorací.
Ekodesign se prosazuje i v oblasti nábytku a čalounění. Nábytek vyrobený ze dřeva s certifikací FSC, barvy bez VOC, textilie vyrobené z recyklovaných vláken – tyto možnosti se stávají běžnými.
Značky jako Vitra , Hay a Fermob stále častěji začleňují tato kritéria do svých kolekcí. Vítáme tento vývoj, který slaďuje vysoké estetické standardy s odpovědností za životní prostředí.
Konečně se praktickou nutností stávají tzv. „adaptabilní“ dispozice. Nábytek, který roste s rodinou, prostory, které lze upravovat podle aktuálních potřeb – tato řešení reagují na neustále se vyvíjející životní styl.
U domů s velkými prostory tato flexibilita umožňuje zkoumat různé konfigurace bez neustálých investic.
Přizpůsobte si každou místnost jejím specifickým potřebám
Každá místnost v domě má svou vlastní logiku a omezení. Přizpůsobení interiérového designu místnost po místnosti je nejúčinnějším přístupem k dosažení uceleného a dlouhodobě uspokojivého výsledku.
Ložnice je útočištěm odpočinku. Preferují se uklidňující barvy, měkké textilie a minimalistické uspořádání. Postel přizpůsobená tvaru těla , kvalitní matrace, zatemňovací závěsy – tyto volby přímo ovlivňují kvalitu spánku.
U velkoryse dimenzovaných ložnic obohatí čtecí koutek nebo integrovaný toaletní stolek prostor, aniž by jej zatížily.
Kuchyně v sobě spojuje funkčnost a přátelskou atmosféru. Pečlivé zvážení si zaslouží ergonomie pracovních desek, výška obkladů a přístupnost úložného prostoru .
Profesionální interiérový designér může pomoci předvídat nedostatky v designu. Trend směrem k otevřeným kuchyním posiluje důležitost designu čelních stěn skříněk a viditelných spotřebičů.
Koupelna se promění ve skutečný wellness prostor. Vířivá vana, sprchový kout, luxusní baterie, podsvícené zrcadlo – dostupné vybavení vám umožní vytvořit si doma téměř hotelovou atmosféru .
Do prostorných koupelen vnese dvojité umyvadlo na závěsné skříňce nádech elegantní symetrie a každodenní praktičnosti.
Na závěr vám připomeneme, že nejlepší interiér je ten, který splňuje vaše skutečné potřeby , odráží vaši osobnost a vyvíjí se s vámi. Zařizování není samo o sobě cílem, ale prostředkem ke zlepšení vašeho každodenního života doma.
Každá volba, každý detail, každá textura přispívá k budování prostoru, kde se skutečně dobře žije – bez ohledu na velikost domu nebo počet jeho obyvatel.