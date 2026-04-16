Exteriér domu vypráví příběh ještě předtím, než se dveře otevřou. Fasáda, vchod, zahrada, terasa: každý prvek přispívá k celkovému dojmu, který vaši hosté získají po příjezdu.
Péče o venkovní prostor zvyšuje hodnotu vaší nemovitosti, vyjadřuje váš styl a vytváří prostředí, které odráží vaši osobnost. Od starých kamenných domů až po nejmodernější architekturu, možnosti jsou nekonečné.
Materiály, rostliny, dekorativní doplňky: vše přispívá k vytvoření harmonického a příjemného prostoru. Zde nabízíme komplexní přehled nejlepších nápadů pro vylepšení vaší fasády, vchodu do domu a zahrady, bez ohledu na váš vkus a rozpočet.
Vylepšete fasádu a vchod podle stylu vašeho domu
Přizpůsobte dispoziční řešení charakteru obydlí
Fasáda a vnější vstup jsou první věci, kterých si návštěvník všimne. Musí přesně odrážet celkový styl domu . Starší dům nebude vyžadovat stejné designové možnosti jako řadový dům nebo moderní budova navržená architektem.
Každý styl bydlení si klade svá vlastní pravidla : barvy, materiály, textury a doplňky musí tvořit ucelený a harmonický celek.
U tradičního domu bude důraz kladen na teplé a autentické materiály. Minimalistická architektura upřednostní čisté linie a decentní barvy.
Panskému sídlu naopak prospěje zdůraznění zpevněnou příjezdovou cestou a impozantními keramickými nebo litinovými květináči, které podtrhnou přirozenou eleganci domu.
Zvýraznění stávajících architektonických prvků
Zvýraznění toho, co již existuje, je často nejúčinnější strategií. Na starém domě si odhalené cihlové, kamenné nebo dřevěné obložení zaslouží, aby bylo spíše vystaveno na obloze, než skryto.
Štěrkové záhony, pár dobře vybraných rostlin a vintage nádech jsou vše, co potřebujete k vytvoření okouzlujícího vchodu do domu.
Pro řadový dům je hra s barvou dveří jednoduchý a pozoruhodně efektivní nápad. Jasné barvy upoutají pozornost a okamžitě dodají fasádě energii.
Keře v květináčích nebo barevné květiny dotvářejí celkový vzhled. Dům navržený architektem naopak vynikne výraznými geometrickými tvary a vnějším designem, který plně vychází z jeho moderních linií.
Výběr vchodových dveří podle stylu exteriéru
Dostupné materiály a jejich výhody
Vchodové dveře jsou ústředním prvkem fasády. Jejich výběr určuje jak estetiku, tak i bezpečnost domu. Na trhu dominují tři hlavní materiály, každý s vlastními výhodami.
Hliník se perfektně hodí do moderního nebo industriálního stylu. Nabízí vynikající tepelnou izolaci , zvýšenou bezpečnost a optimální odolnost. Ocel je naopak ideální pro minimalistické a čisté interiéry: je robustní a bezpečná a je k dispozici v prosklené nebo částečně prosklené verzi.
A konečně, dřevo zůstává typicky ušlechtilým materiálem, nadčasovým a odolným vůči povětrnostním vlivům, ideálním pro tradiční domy nebo chaty. Dodává se v mnoha druzích, tvarech a barvách.
Pro více světla zvolte skleněné dveře
Prosklené nebo částečně prosklené dveře nabízejí značnou výhodu: propouštějí přirozené světlo do vstupu a zároveň modernizují fasádu. Částečně prosklené dveře Akimel decentně osvětlují interiér a lze je doplnit skleněnou stříškou.
Dveře Arapao s charakteristickým stylem Art Deco zvyšují prostup přirozeného světla a dokonale se hodí do domů navržených architekty. Tyto modely promění prosvětlený vchod ve skutečný architektonický prvek.
Vytvořte upravený chodník a vchod
Vybudování příjezdové cesty správnými dlažebními materiály
Povrch příjezdové cesty hraje klíčovou roli ve vizuální identitě vchodu do domu. V závislosti na stylu domu si můžete vybrat z desek, barevného štěrku, kompozitních materiálů nebo dlažby.
U kamenného domu vytváří štěrková cesta lemovaná barevnými květinami a zařízená kovaným železným nábytkem příjemnou, rustikální atmosféru. Moderní dům upřednostňuje snadno udržovatelné materiály a výrazně minimalistické prvky.
Níže uvedená tabulka shrnuje nejrelevantnější souvislosti mezi typy podlah a styly bydlení:
|Styl domu
|Doporučený nátěr
|Související příslušenství
|Kamenný dům
|barevný štěrk
|Kované železo, barevné květiny
|Současný dům
|Kompozitní desky
|Čisté linie, minimalistické rostliny
|Panský dům
|Dlážděná chodba, žula
|Litinové květináče, keramické
|Zrekonstruovaná stodola
|Štěrková příjezdová cesta
|Venkovní obývací pokoj, rostliny
|Tradiční chata
|Dlažební kostky, dřevěné desky
|Lucerna, vintage rohožka
Přidejte zeleň ke vchodu pro rustikální nebo elegantní efekt
Přidání rostlin podél chodníku promění obyčejný vchod v zelenou oázu. Popínavé rostliny jako vistárie nebo jasmín elegantně zdobí stěny a na jaře provoní vzduch.
Záhony hortenzií nebo sezónních rostlin poskytují barvu a objem po celý rok.
Japonské nášlapné kameny nebo dřevěné desky strukturují cestu přirozeným a poetickým způsobem.
Dobře umístěné venkovní osvětlení prodlužuje požitek z tohoto zeleného vchodu až do večera a vytváří tak vřelou a příjemnou atmosféru , kterou vaši hosté jistě ocení.
Ozdobte si zahradu originálními doplňky
Široká škála doplňků pro personalizaci prostoru
Zahrada je prostorem pro neomezené tvůrčí vyjádření. Keramické květiny, kovové siluety zvířat, betonové sochy, bronzové plastiky, fontány, obří železné květiny, sluneční hodiny, větrné motory, lucerny, zahradní zrcadla, ozdobné koule nebo kovové panely: škála dekorativních doplňků je obrovská .
Podle studie zveřejněné v roce 2023 Francouzským zahradnickým institutem téměř 68 % Francouzů považuje svou zahradu za přirozené rozšíření svého interiéru.
Materiály jako železo, bronz, dřevo, keramika, kortenová ocel, nerezová ocel nebo plexisklo se snadno začlení do všech typů zahrad. Přirozeně zkrášlují záhony a okraje květin a dodávají jim rozmanité textury a objemy.
Hra s výškami, objemy a materiály
Pro vnesení rytmu do zahrady je osvědčenou technikou měnit výšku záhonů a kreslit v nich křivky a klikaté linie.
Oko bloudí, odpočívá a postupně objevuje každý dekorativní prvek.
Ručně vyráběné kousky, vyrobené ručně ve Francii nebo Anglii vášnivými řemeslníky, přinášejí nesrovnatelný nádech originality.
Skleněné vlčí máky, keramické květiny a dřevěné zvonkohry jsou jedinečné kousky , které vyprávějí příběh autentického řemeslného zpracování.
Květináče, květináče a nádoby pro zkrášlení vaší terasy a dvora
Pěstování a zdobení s dobře vybranými nádobami
Květináče a květináče vám umožňují pěstovat květiny, bylinky a zeleninu venku a zároveň jim poskytují okamžitý dekorativní nádech.
Krásná, dobře zvolená květináč sama o sobě téměř stačí k proměně terasy nebo dvora , i těch malých.
Keramické nebo litinové květináče se obzvláště dobře hodí do velkolepých domů, protože zdůrazňují jejich majestátnost střídmostí a noblesou.
Na rozdíl od záhonů působí nádoby dojmem, že vyžadují méně práce, a přitom stále nabízejí elegantní vizuální efekt. Promyšlená květinová výzdoba v krásných květináčích je vše, co potřebujete k vytvoření živé a personalizované expozice.
Vytvoření příjemné terasy nebo dvora
Kombinace květináčů a květináčů s venkovním posezením vytváří rustikální a příjemný prostor. Malý stůl, železné židle a lavice ideální pro zdřímnutí: to jsou ingredience pro jídelní kout, který během teplých letních měsíců nikdy nebudete chtít opustit.
Dobře zvolený venkovní nábytek harmonicky doplňuje rostliny a vytváří tak zdobenou terasu, která je funkční i esteticky příjemná.
Zahradní zrcadlo a zvonkohry pro smyslovou dekoraci
Zahradní zrcadlo pro zvětšení a zkrášlení prostoru
Zahradní zrcadlo je decentní, ale pozoruhodně efektivní doplněk. Vizuálně zvětšuje malé prostory a dodává venkovnímu prostoru romantický a nadčasový nádech .
Pro optimální efekt by měl být umístěn obklopen rostlinami, které mu umožní splynout s pozadím a vytvořit iluzi hloubky a přidané zeleně. To je obzvláště vítaný nápad pro dvorky řadových domů, kde je prostor někdy vzácný.
Zvonkohra pro uklidňující zvukový rozměr
Zvonkohra vnáší do zahrady jemný a uklidňující zvukový rozměr. Skládá se ze zavěšených trubek, tyčí a zvonků ze dřeva nebo kovu a vydává lehkou melodii, jak fouká vítr.
Instalují se pod verandu, před vchodové dveře, na větev stromu, na balkon nebo terasu. Jejich role je dekorativní i smyslová , proměňují zahradu v prostor absolutního klidu.
Sezónní venkovní dekorace a zahradní osvětlení
Přizpůsobení venkovní výzdoby měnícím se ročním obdobím
Živá zahrada se obnovuje v rytmu ročních období. Na podzim dýně, šišky, rostliny s teplými odstíny a větve jehličnanů vytvářejí teplou podzimní scenérii.
V zimě veselou atmosféru udržují slavnostní světla a řetězová světla s časovačem. Kovové nebo keramické prvky , jako jsou umělé květiny, zachovávají barvu a objem po celá čtyři roční období.
Zvýrazněte zahradu vhodným osvětlením
Venkovní osvětlení zkrášluje zahradu ještě dlouho po západu slunce. Světla umístěná u vchodu okamžitě vytvářejí pro hosty příjemnou atmosféru.
Řetězec světel na programovatelné zásuvce osvětluje zadní část zahrady za zimních večerů třpytivými, poetickými světly. Dobře umístěné dekorace nenápadně usměrňují vnímání prostoru a vybízejí návštěvníky, aby ho prožili novým způsobem.
Vytvořte si zenovou zahradu nebo kreativní prostor pro volný čas
Vytvořte si zenový koutek pro dobití energie.
Japonská zenová zahrada, nazývaná také japonská skalka, je prostor určený k uklidnění mysli a odstranění stresu každodenního života.
Je založen na jednoduchých principech: kameny představující zemi a hory, štěrk shrabaný do vzorů evokujících vodu a pečlivě uspořádané kameny a oblázky. Málo nebo žádné rostliny : to je klíč k jednoduchému, klidnému a nenáročnému prostoru.
I malý koutek zahrady může pojmout tohoto uklidňujícího ducha.
Zahrada jako hřiště pro kreativní koníčky
Zahrada je také skvělým místem pro kreativní vyjádření. Výroba rostlinných věnců, květinových koulí a tvarovaných tvarů stromů poskytuje hodiny uspokojivé činnosti.
Topiary, umění prořezávání trvalek do originálních tvarů pomocí šablon, proměňuje keře a rostliny ve skutečné rostlinné sochy.
Tytéž šablony slouží jako podpora pro květinové umění a rostlinné kompozice, čímž znásobují možnosti osobního vyjádření.
Fasáda a exteriér: odvažte se použít výrazné styly a kombinované materiály
Míchání materiálů pro jedinečnou fasádu
Kombinace různých materiálů umožňuje vytvářet skutečně originální fasády. Kámen a dřevo, hliník a sklo, cortenová ocel a rostliny: nečekané kombinace vytvářejí pozoruhodné efekty .
Barvy, textury a tvary hrají rozhodující roli v konečném vizuálním výsledku. Hliník a ocel se dobře hodí k výrazné industriální estetice, zatímco dřevo zůstává přirozenou volbou pro tradiční domy. Proměna fasády často zahrnuje tuto souhru kontrastních materiálů.
Čerpejte inspiraci ze současných a architektonických stylů
Domy navržené architekty inspirují svou odvážností a soudržností. Silné geometrické linie, precizně uspořádané rostliny, nečekané kombinace stylů: každý detail je pečlivě promyšlen.
Dveře Germain s integrovanou madlem a dekorem z nerezové oceli dokonale ztělesňují tento ultramoderní trend, zejména v kombinaci s obkladovým kamenem.
Dveře Delta s čistými geometrickými tvary a decentním designem vytvářejí moderní a uklidňující efekt, díky kterému je vstup ústředním bodem odvážné a asertivní fasády.