Přehřívá se vám doma? Tento překvapivý tip by vás mohl zajímat.

Právě teď je celá Francie v horku. V některých oblastech jsou teploty vyšší než na Sahaře. I když za úsvitu zavřete okenice a větráte celou noc, pokud žijete v dusné vlně veder, teplo se dovnitř bude dostávat i přes vaši snahu teplotu snížit. A protože ne každý si může dovolit klimatizaci, toto příslušenství, na které nikdo dříve během vlny veder neuvažoval, by vám mohlo nabídnout určitou úlevu.
Přeživší deka, levný štít proti horku
Francouzi sledují předpověď počasí a doufají v pokles teplot. Těší je téměř zimní počasí a chladná jarní rána. Nikdy předtím nesnili o osvěžujícím dešti tolik jako teď. Francie je už týden v pohotovosti a láme jeden tepelný rekord za druhým. Žádný region země nebyl ušetřen, ani Bretaň, kdysi oáza chladu, ani sever, známý svou všudypřítomnou šedou oblohou a nízkým slunečním svitem.
Média věnují celé reportáže této zdánlivě nekonečné vlně veder a neustále zdůrazňují její bezprecedentní povahu. Aktuální teploty jsou na úrovni předpovědí počasí na rok 2050. Ve skutečnosti pouze 1,2 % planety zažilo minulé pondělí teploty vyšší než ve Francii. A ventilátory už nestačí k zajištění jakéhokoli větrání nebo vytvoření byť jen zdání proudění vzduchu. Vnitřní teplota je téměř identická se stínem, zvláště pokud žijete ve špatně izolovaném domě. Opravdu se cítíte jako v kartonovém domě.
Nyní obyvatelé měst, uzavření v betonových džunglích, investují do nejmodernějších klimatizací. S tímto nárůstem popularity se však ceny čtyřnásobně zvýšily. Někteří se přestěhovali do garáže nebo si postavili dětskou postýlku ve sklepě, zatímco jiní hledali řešení pro kutily online. A nouzová deka se ukázala jako skvělý nález v boji proti horku. Toto příslušenství, které se používá v extrémních situacích k zahřátí osob trpících podchlazením, má také chladicí stranu, která odráží sluneční záření a omezuje přehřátí v horkém počasí .
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Jeden způsob, jak v domě dosáhnout až 7 °C
Během této téměř apokalyptické vlny veder je téměř zbytečné držet okenice zavřené a zůstávat doma ve tmě. I noci jsou nesnesitelně horké. Dopady klimatických změn jsou jasně citelné. Musíme tedy improvizovat s tím, co máme. Podle zastánců může obložení oken domu dekou pro přežití snížit teplotu o 7 °C. To není žádný malý výkon.
Přeživší deka sice nemusí být tak esteticky příjemná jako vyšívané závěsy , ale funguje jako tepelná bariéra, která odráží teplo jako štít. V lékárnách stojí méně než 5 eur a někdy ji dokonce dostanete zdarma během školení první pomoci nebo jiných preventivních akcí. Přeživší deka prokazuje svou hodnotu a zajišťuje vám pohodlí v tomto parném počasí. Existuje však několik osvědčených postupů, jak tuto kapesní inovaci, která se obvykle nachází v přihrádce v palubní desce, co nejlépe využít. Zde je návod, jak ji správně používat:
- Připevněte jej na vnější stranu okna lepidlem, aby paprsky nepronikaly, a pokud máte okenice, zavřete je. Tvůrce videa varuje: „Teplo zůstává zachyceno na skle a tepelný šok může způsobit rozbití dvojitého zasklení.“
- Ujistěte se, že reflexní materiál deky neoslňuje sousedy na protější straně ulice ani nebrání ve viditelnosti na silnicích.
Treska bělá (meudonská bílá) je také účinná v horkém počasí.
Při hledání tipů na úlevu od tepla pomocí klíčových slov na sociálních sítích jste možná narazili na videa, která ukazují vynalézavé lidi, jak si přetírají okna na bílo. Ne, nejedná se o nový módní trend v oblasti dekorací ani o maskovací techniku, která se má chránit před zvědavými pohledy. Tato hmota podobná barvě není nic jiného než bílá Meudon. Jen další babská pohádka o tom, jak se v domech, které připomínají špíz na grilu, méně dusit.
Jedná se o velmi jemný bílý prášek složený převážně z uhličitanu vápenatého, stejné látky jako křída používaná na tabule. Původně pocházel z lomů v Meudonu nedaleko Paříže, odtud jeho název. Meudon White se obvykle smíchá s trochou vody, čímž se získá pasta nebo hustá tekutina, a poté se nanáší štětcem nebo houbou. Po zaschnutí vytvoří bílý závoj, který odráží část slunečního světla. Je to tak přesvědčivý produkt, že se vyprodává i v obchodech s domácími potřebami.
Vlny veder přicházejí a odcházejí, každá jiná než ta předchozí. Rok od roku se stupňují a nutí širokou veřejnost přizpůsobit se a přehodnotit své životní podmínky. Pokud nemáte to štěstí, že žijete ve starém kamenném domě nebo máte bazén, tato dočasná řešení vám skutečně zachrání život.