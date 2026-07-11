Zvláštní zvyk v koupelně může přispívat k nepříjemným pachům.

Myslíte si, že nepříjemný zápach ve vaší koupelně je způsoben pouze špatným větráním nebo úklidem? Svou roli může hrát i zvyk, který si mnoho z nás osvojuje nevědomě. Vědecká studie poukazuje na každodenní praktiku, která podporuje šíření bakterií v místnosti... když se toaleta nachází v koupelně.
Tento reflex, který má mnoho z nás
Tato situace platí pro domy, kde se toaleta a koupelna nacházejí v jedné místnosti. V mnoha domech je toaleta oddělená, což přirozeně omezuje šíření mikrokapiček na ručníky, zubní kartáčky nebo jiné koupelnové potřeby. Toto uspořádání je také často považováno za hygieničtější.
Pokud je však toaleta integrována do koupelny, je běžné, že se spláchne bez nutnosti zavřít víko. Tento zdánlivě neškodný úkon může mít následky. Při spláchnutí toalety se nejen vyprázdní mísa, ale také se vytvoří proud vzduchu, který může vrhat drobné, neviditelné kapičky po celé místnosti. Tento jev zůstává zcela bez povšimnutí, ale mohl by ovlivnit hygienu koupelny.
Mikrokapičky, které se šíří po celé místnosti
Výzkumníci z Arizonské univerzity pod vedením mikrobiologa Charlese Gerby zkoumali tuto otázku ve studii publikované v časopise American Journal of Infection Control. Jejich práce popisuje to, co vědci nazývají „toaletní oblak“. Při spláchnutí toalety se vytvoří oblak mikrokapiček, které mohou nést různé mikroorganismy.
Tyto částice se pak usazují na blízkých površích: podlaze, stěnách, dřezu a dokonce i na předmětech ponechaných v místnosti. Proto vědci doporučují vždy před spláchnutím zavřít víko toalety a pravidelně čistit toaletu a okolní povrchy.
Proč to může podporovat nepříjemné pachy
Studie se zaměřuje především na šíření bakterií, ale tento jev by mohl také přispívat k rozvoji přetrvávajících pachů. Jakmile se určité mikroorganismy usadí na vlhkých površích, nacházejí prostředí příznivé pro jejich růst. Vlhké ručníky, koupelnové předložky, zubní kartáčky a další předměty denní potřeby se tak mohou stát živnou půdou, kde se bakterie snáze množí.
Nicméně některé z těchto látek jsou právě zodpovědné za nepříjemné pachy, které se mohou v koupelně vyvíjet. I když to není jediné možné vysvětlení, toto rozptýlení by proto mohlo přispívat ke zhoršení příjemného prostředí.
Správné kroky pro „svěžejší“ koupelnu
Dobrou zprávou je, že několik jednoduchých návyků může pomoci tento jev omezit.
- Prvním reflexem je zavřít víko toalety před každým spláchnutím.
- Je také vhodné denně větrat koupelnu, aby se snížila vlhkost, pravidelně čistit toaletní mísu a další často používané povrchy a po použití nechat ručníky řádně uschnout.
- Další praktický tip: vyhněte se ukládání zubního kartáčku hned vedle toalety, pokud se nacházejí ve stejné místnosti.
Zavření víka toalety nakonec trvá jen vteřinu, ale tento jednoduchý zvyk vám může pomoci udržovat koupelnu každý den čistší a příjemnější. Jak už to u hygieny bývá, právě tyto malé, opakované úkony mohou mít skutečný dopad na vaše každodenní pohodlí.