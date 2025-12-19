Polární chlad: tato „meteorologická bomba“, která zasáhla Evropu

Bouře Emilia udeřila v noci z 15. na 16. prosince 2025 a nejprve zasáhla jižní Francii. V závislosti na regionu budou její účinky přetrvávat až do začátku příštího týdne, tedy mezi 22. a 23. prosincem. Tento nízkotlaký systém, který odborníci označují za „meteorologickou bombu“ , je doprovázen intenzivním chladem a prudkým větrem. S náhlým poklesem tlaku o 47 hPa během 24 hodin tento vzácný jev předznamenává extrémní zimní podmínky.
Co je to „meteorologická bomba“?
Tento termín označuje rychle se prohlubující systém nízkého tlaku: nejméně 24 hPa za 24 hodin. Zde bouře Emilia tuto intenzitu zdvojnásobila poklesem o 47 hPa (z 996 na 949 hPa). V důsledku toho skandinávská anticyklóna vysílá polární vzduch, který způsobuje poryvy větru až 150 km/h na severoevropských pobřežích, sněhové bouře a nekontrolované vlny v Severním moři.
Očekávané dopady na kontinent
- Spojené království a Skandinávie: poryvy větru 130 až 150 km/h, silné sněžení, zablokované silnice.
- Benelux a Německo: Sibiřská vlna studeného počasí (možné -10 °C), mrznoucí déšť.
- Francie: zatímco jih byl zasažen od 15. prosince, Bretaň a Lamanšský průliv nyní čelí větru o rychlosti 80 až 90 km/h a intenzivnímu dešti, přestože prozatím nebyl vyhlášen žádný oranžový stupeň varování.
Bezpečnostní opatření pro Francii a Evropu
- Vyhněte se exponovaným pobřežím a zajistěte vnější stranu (zavřete okenice, vneste předměty dovnitř).
- Počítejte se sněžením a ledem.
- Sledujte zprávy o počasí a omezte cestování.
Météo-France zdůrazňuje, že se jedná o „klasickou“, ale zesílenou bouři s rizikem výpadků proudu a narušení dopravy od čtvrtka. Německý Bundestag varuje před „historickou polární vlnou“.
Stručně řečeno, Evropa čelí období výjimečných zimních podmínek. Ačkoli je sever kontinentu nejvíce vystaven vlivům počasí, dopady jsou citelné až ve Francii a za jejími hranicemi. Obezřetnost je i nadále nezbytná. Tento jev slouží jako připomínka nepředvídatelné síly počasí a důležitosti připravenosti na extrémní povětrnostní jevy.