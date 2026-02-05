Search here...

Proč se uprostřed zimy na sociálních sítích množí tyto obrázky přírody a slunce?

Zelený
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Nam Quân Nguyễn/Pexels

Tváří v tvář zimnímu šeru mnoho lidí na sociálních sítích sdílí více fotografií slunečných krajin, květin a přírodních scenérií, aby si rozjasnili své zpravodajské kanály. Tento jev, který je v tomto období pozorován každý rok, lze vysvětlit několika psychologickými a sociálními faktory.

Reakce na nedostatek světla a nízkou morálku

Zima je často spojována s menším množstvím slunečního světla, což může ovlivnit náladu a hladinu energie lidí. Psychologičtí výzkumníci prokázali, že interakce mezi slunečním zářením, biologickými hodinami a náladou je složitá a že nedostatek světla může u některých lidí přispívat ke zhoršení nálady.

V této souvislosti fungují obrázky slunečního svitu, zeleně nebo zářivé krajiny na sociálních sítích jako vizuální protilátka proti zimní monotónnosti: připomínají nám jaro a probouzejí pozitivní emoce.

[vložit]https://www.tiktok.com/@monatelierfleuri/video/7456018243929804055?q=printemps&t=1770289489343[/vložit]

Příjemný efekt přírodních obrazů

Podle psychologického výzkumu může pouhé prohlížení obrazů přírody stačit ke zlepšení emoční pohody a snížení stresu. Tuto pozitivní reakci částečně vysvětlují teorie, jako je teorie snižování stresu a teorie obnovení pozornosti, které zdůrazňují, že přírodní scenérie uklidňují mysl a obnovují pozornost.

Studie ukázaly, že fotografie přírody evokují více pocitů klidu, radosti a naděje než městské nebo neutrální snímky, což může vysvětlovat, proč jsou obzvláště oblíbené v chladných nebo pochmurných obdobích.

Způsob, jak pěstovat kolektivní optimismus

Na sociálních sítích tyto příspěvky nejsou jen způsobem, jak sdílet krásné obrázky; účastní se také jakéhosi kolektivního rituálu, který nám pomáhá čekat na jaro. Vzpomínáním na minulé slunečné procházky nebo představováním si těch nadcházejících si lidé vytvářejí jakési „vizuální odpočítávání“ do teplejších dnů.

Tento jev se dále zesiluje, protože používání platforem se přirozeně zvyšuje, když je chladné nebo obtížné počasí, protože lidé tráví více času uvnitř a obracejí se k digitálním technologiím, aby se zabavili a interagovali.

Od estetického potěšení k duševnímu zdraví

Kromě sezónního aspektu toto chování zdůrazňuje důležitost spojení s přírodou, a to i na dálku. Obrazy zeleně, světla a přírodních prostor mohou působit jako zdroj útěchy a duševní regenerace, a tím posilovat psychologické pouto s prostředím vnímaným jako uklidňující.

S vlečoucí se zimou mohou tyto přírodní scenérie sdílené online pomoci zmírnit pocit nedostatku světla a kultivovat pozitivnější náladu v zpravodajských kanálech lidí až do příchodu jara.

