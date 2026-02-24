Search here...

Proč se tyto sochy v srdci Londýna „zvracejí“ a šíří se internetem?

Fabienne Ba.
V Londýně nedávno přitáhla velkou pozornost neobvyklá fontána: sochy jako by „zvracely“ nahnědlou vodu. Ačkoli je obrázek šokující, jeho cílem není rozptýlit pozornost, ale spíše upozornit na závažný environmentální problém, v němž se mísí umění, politické poselství a viralita.

Monumentální fontána pro silné poselství

Toto prchavé umělecké dílo s názvem „Fontána špíny“, instalované na jižním břehu řeky, poblíž vyhlídkového bodu, narušuje klasické konvence bronzových fontán. Na několika úrovních se zdá, že muži, ženy a děti chrlí tmavou, neprůhlednou vodu. Tento záměrně znepokojivý obraz slouží jasnému účelu: odsoudit problém vypouštění odpadních vod ve Spojeném království.

Instalace byla odhalena u příležitosti zahájení dokumentárního cyklu „Dirty Business“ na Channel 4 , který zkoumá kontroverzní praktiky některých soukromých vodárenských společností. Prostřednictvím tohoto vizuálního gesta studio 4Creative proměňuje veřejný prostor v diskusní fórum a vyzývá kolemjdoucí k zamyšlení nad dopadem znečištění na zdraví a životní prostředí.

Odsouzení krize s odpadními vodami

Od privatizace vodohospodářského sektoru v Anglii a Walesu v 80. letech 20. století jsou pravidelně hlášeny vypouštění odpadních vod do řek a moře. Úřady tyto vypouštění za určitých okolností, zejména během silných dešťů, povolují, ale jejich četnost a objem jsou velmi kontroverzní.

Fontána metaforicky ilustruje tyto praktiky a jejich důsledky. Ekologičtí aktivisté a občané odsuzují zdravotní dopady, jako jsou podráždění, infekce a nemoci spojené s kontaktem s kontaminovanou vodou. Vizuálním odhalením tohoto problému v srdci rušného veřejného prostoru se instalace snaží zhmotnit problém, který je často vnímán jako vzdálený.

Tváře, které vyprávějí příběh

Sochy nejsou anonymní. Některé byly vytvořeny z 3D skenů osob zapojených do obrany britských vod, jako je surfařka a aktivistka Sophie Hellyerová. Vymodelovaná těla tak ztělesňují občany konfrontované s důsledky znečištění.

Na vrcholu fontány symbolizuje mužská postava v obleku s kapsami přeplněnými bankovkami předpokládanou odpovědnost vedoucích pracovníků vodárenských společností, obviněných z upřednostňování zisku před infrastrukturou. Tento kontrast mezi oběťmi a pachateli posiluje politické poselství instalace.

Kampaň, která jde nad rámec umění

Instalace obsahuje QR kód, který umožňuje kolemjdoucím přístup k dalšímu obsahu, referencím a sérii „Špinavý byznys“, která je výsledkem několikaletého výzkumu. Umění se tak stává nástrojem komunikace a zvyšování povědomí, čímž se sdělení stává přístupnějším a interaktivnějším.

Fotografie fontány se rychle šířily po sociálních sítích a vyvolaly diskuse a kontroverze. Někteří chválili uměleckou odvahu a schopnost díla zviditelnit složitý problém. Jiní jej považovali za příliš provokativní, ba dokonce přehnané. Cíle bylo každopádně dosaženo: debata byla zahájena.

Virální a nezbytné dílo

Úspěch fontány spočívá v jejím nápadném kontrastu: klasická estetika fontány v kontrastu se záměrně šokující scénou. Tato směs umění a sociálního poselství mění způsob, jakým kolemjdoucí fontánu vnímají, vyvolává reakce a slouží jako připomínka důležitosti znečištění odpadními vodami, což je zásadní, ale často přehlížený problém.

Pokud tyto sochy v srdci Londýna „zvrací“, není to kvůli bezdůvodnému senzačnímu zájmu. Slouží jako připomínka toho, že umění může být mocným nástrojem pro zvyšování povědomí, provokování k zamyšlení a upozorňování na naléhavé environmentální a zdravotní problémy. Kromě vizuálního šoku nám připomínají, že znečištění vody není abstraktní problém: týká se nás všech a zaslouží si být viděno, slyšet… a diskutovat o něm.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
