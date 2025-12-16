Search here...

Tato modelka plus size září v originálním krajkovém outfitu

Modely
Tatiana Richard
Candice Huffine

Candice Huffine, průkopnice módy pro plnoštíhlé, opět zaujme v černém krajkovém kalhotovém kostýmu, který zdůrazňuje její postavu. Tento elegantní look znovu potvrzuje její roli ikony pozitivního přístupu k postavě, která je daleko od omezujících stereotypů módního světa.

Inkluzivní krajkový design

Soubor kombinuje jemnou průsvitnost s květinovými krajkovými motivy, které jsou navrženy tak, aby obepínaly křivky, aniž by je stahovaly. Candice sebevědomě pózuje a proměňuje tento elegantní černý kalhotový kostým v manifest půvabu dostupný pro všechny typy postav.

Candice Huffine, ambasadorka tvarů

Je známá svými kampaněmi Chromat a Savage x Fenty a má na kontě řadu spoluprací, které staví modelky nadměrných velikostí do centra luxusního průmyslu. Tato selfie opět podtrhuje její závazek: krása přichází ve všech velikostech a krajka je pro každou ženu.

Silný dopad na inkluzivní módu

Modelka Candice Huffine, vyzařující sebevědomím z tohoto elegantního módního kousku, inspiruje tisíce sledujících k přijetí svého těla a zvyšuje viditelnost inkluzivní módy. Její přirozené charisma dělá z každé fotografie vizuální výzvu k reprezentativnějšímu přístupu k módnímu průmyslu.

Candice Huffine nám svým výrazným vzhledem připomíná, že móda získává na síle, když oslavuje všechny typy postav. Elegantním předváděním krajky dělá víc než jen nosí outfit: ztělesňuje moderní, inkluzivní a osvobozující vizi těla. Jasný vzkaz jak pro módní průmysl, tak pro veřejnost: krása má mnoho podob a právě to ji dělá nezapomenutelnou.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako spisovatelka se s citlivostí a zvědavostí zabývám krásou, módou a psychologií. Baví mě chápat emoce, které prožíváme, a dávat hlas těm, kteří nám pomáhají lépe porozumět sami sobě. Ve svých článcích se snažím překlenout propast mezi vědeckými poznatky a našimi každodenními zkušenostmi.
Article précédent
Emoce těchto indických rodičů, když jejich dcera otevírá přehlídku Chanel

Emoce těchto indických rodičů, když jejich dcera otevírá přehlídku Chanel

Pro rodiče Bhavithy Mandavové bylo vidět svou dceru otevírat přehlídku Chanel v New Yorku splněným snem. Za třpytem...

Hayley Hasselhoff, modelka „plus size“, která boří standardy krásy

Ve světě módy, který je často posedlý nedosažitelnými standardy, vyniká Hayley Hasselhoff jako závan čerstvého vzduchu. Tato americká...

„Naprosto nádherná“: tato modelka s křivkami vyvolává pozitivní reakce

La'Tecia Thomas, australská tvůrkyně obsahu a modelka s kyprými tvary, se stala senzací na sociálních sítích díky svým...

Fotografie této britské modelky ukazují, že je absolutní módní ikonou.

Rosie Huntington-Whiteley si sérií fotografií, které uchvacují jak svou elegancí, tak stylistickou odvahou, i nadále upevňuje své postavení...

Nicole Fujita, japonská modelka, která s úsměvem vnáší změny do života.

Nicole Fujita, narozená na Novém Zélandu polsko-ruskému otci a japonské matce, si Japonsko rychle získala svým charismatem. Svou...

