S tímto způsobem nošení šály zapomenete na všechny ostatní

Šátek zdaleka není jen praktickým doplňkem, ale stává se ústředním bodem zimního outfitu, jakmile je uvázán ve stylu „kukly“. Tento způsob nošení, který je vidět všude na sociálních sítích, kombinuje maximální teplo s velmi haute lookem.
„Kuklová šála“: trik, který všechno změní
Nápad: proměnit klasický šátek v improvizovanou kuklu, která zakryje krk, šíji a temeno hlavy. Místo vrstvení čepice a šály stačí jediný doplněk, který zahalí celou horní část těla do pleteného kokonu. Tento způsob nošení šály čerpá inspiraci jak kuklou, která je v posledních sezónách tak trendy, tak šátkem uvázaným ve vlasech jako Brigitte Bardot nebo Audrey Hepburn, ale v útulnější a modernější verzi.
Jak to uvázat v praxi
Trik lze provést v několika krocích:
- Šátek si jednou nebo dvakrát omotejte kolem krku a jeden konec nechte delší než druhý.
- Zvedněte nejdelší panel směrem k zadní části hlavy jako kapuci a poté jej mírně posuňte dopředu, aby orámoval obličej.
Výsledek: šíje, uši a temeno hlavy jsou chráněny, bez efektu „zabalení“ nebo klobouku, který by vlasy zplošťoval. Objem šátku vytváří krásné splývání kolem obličeje, ideální přes strukturovaný kabát.
Proč je tento způsob nošení šátku tak lákavý?
Tato technika je oblíbená, protože splňuje všechny požadavky:
- Opravdu vás zahřeje tím, že pokryje všechna místa citlivá na chlad (uši, krk, šíji).
- Je modulární: jakmile se dostanete dovnitř, můžete si hlavový panel spustit jako jednoduchý obojek, aniž byste si museli sundávat další klobouk.
- Vizuálně „kukla“ přináší okamžitý módní zvrat, zejména u dlouhých, silných šál, které vytvářejí efekt pláště kolem ramen.
S kuklou přestává být šátek pouhým štítem proti chladu a stává se nedílnou součástí siluety. Zdůrazňuje horní část těla, rámuje obličej a dodává vzhled „starého Hollywoodu“, zejména v kombinaci se slunečními brýlemi a dobře střiženým kabátem. Dostatečně k tomu, aby se každý výlet do chladného počasí proměnil ve stylový okamžik.