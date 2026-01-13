Search here...

S tímto způsobem nošení šály zapomenete na všechny ostatní

Tipy pro siluetu
Clelia Campardon
@ittsfarahh et @tristentbarnes/Instagram

Šátek zdaleka není jen praktickým doplňkem, ale stává se ústředním bodem zimního outfitu, jakmile je uvázán ve stylu „kukly“. Tento způsob nošení, který je vidět všude na sociálních sítích, kombinuje maximální teplo s velmi haute lookem.

„Kuklová šála“: trik, který všechno změní

Nápad: proměnit klasický šátek v improvizovanou kuklu, která zakryje krk, šíji a temeno hlavy. Místo vrstvení čepice a šály stačí jediný doplněk, který zahalí celou horní část těla do pleteného kokonu. Tento způsob nošení šály čerpá inspiraci jak kuklou, která je v posledních sezónách tak trendy, tak šátkem uvázaným ve vlasech jako Brigitte Bardot nebo Audrey Hepburn, ale v útulnější a modernější verzi.

Jak to uvázat v praxi

Trik lze provést v několika krocích:

  • Šátek si jednou nebo dvakrát omotejte kolem krku a jeden konec nechte delší než druhý.
  • Zvedněte nejdelší panel směrem k zadní části hlavy jako kapuci a poté jej mírně posuňte dopředu, aby orámoval obličej.

Výsledek: šíje, uši a temeno hlavy jsou chráněny, bez efektu „zabalení“ nebo klobouku, který by vlasy zplošťoval. Objem šátku vytváří krásné splývání kolem obličeje, ideální přes strukturovaný kabát.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený ninou (@nina.galay)

Proč je tento způsob nošení šátku tak lákavý?

Tato technika je oblíbená, protože splňuje všechny požadavky:

  • Opravdu vás zahřeje tím, že pokryje všechna místa citlivá na chlad (uši, krk, šíji).
  • Je modulární: jakmile se dostanete dovnitř, můžete si hlavový panel spustit jako jednoduchý obojek, aniž byste si museli sundávat další klobouk.
  • Vizuálně „kukla“ přináší okamžitý módní zvrat, zejména u dlouhých, silných šál, které vytvářejí efekt pláště kolem ramen.

S kuklou přestává být šátek pouhým štítem proti chladu a stává se nedílnou součástí siluety. Zdůrazňuje horní část těla, rámuje obličej a dodává vzhled „starého Hollywoodu“, zejména v kombinaci se slunečními brýlemi a dobře střiženým kabátem. Dostatečně k tomu, aby se každý výlet do chladného počasí proměnil ve stylový okamžik.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Po absolvování Sciences Po mám opravdovou vášeň pro kulturní témata a sociální problémy.
Article précédent
Podle vědy by vás oblékání v této barvě v očích ostatních učinilo důvěryhodnějšími.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Podle vědy by vás oblékání v této barvě v očích ostatních učinilo důvěryhodnějšími.

Volba nosit černou nenápadně mění to, jak vás ostatní vnímají, zejména v profesionálním kontextu. Studie v oblasti sociální...

Přemýšleli jste o vyhození toho trička? Tento nepravděpodobný trik odstraní skvrny během několika minut.

Tričko zažloutlé v podpaží nemusí být nutně zničené. Než ho vyhodíte, vyzkoušejte tuto domácí metodu s použitím bílého...

Nečekaný původ bambulky na vašem klobouku

Už jste někdy obdivovali malou bambulku na svém oblíbeném klobouku, aniž byste se divili, proč tam je? Tento...

Vinted: Díky triku ChatGPT, o kterém nikdo neví, si za jeden den vydělala 600 eur

Prodej oblečení na Vinted se často jeví jako boj: rozmazané fotografie, nevýrazné popisy, chaotické doručení. Caroline (@caroline.shops) však...

Zde je důvod, proč jsou džíny vaším nejhorším nepřítelem, když je zima

Zima často přichází dříve, než se očekává, což způsobuje prudký pokles teplot a zbělání chodníků. Pak vytáhnete těžké...

Tento trik promění obyčejný šátek v módní doplněk

Proměnit obyčejný šátek v elegantní doplněk nebylo nikdy snazší díky tomuto trendy módnímu triku: uzlu Big Mouse. Tento...

© 2025 The Body Optimist