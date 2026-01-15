Search here...

Náramek, kterým si můžete upravit šálu: šik trik, který každý okopíruje

Tipy pro siluetu
Během zimy jsou šály nedílnou součástí mnoha outfitů. Tento doplněk, ač pohodlný, se ne vždy snadno nosí kolem krku. Přesto jednoduchý náramek může vzhled vašeho šátku zcela proměnit a dodat mu eleganci, která mu chybí. Místo toho, abyste si ho nedbale přehodili přes rameno nebo ho spěšně uvázali pod bradou, jej ozdobte svými nejkrásnějšími manžetami (nebo kroužky na záclony).

Náramek na šálu pro větší šmrnc.

Omotáte si ho kolem hlavy poněkud nahodile, necháte ho volně viset po obou stranách kabátu nebo ho narychlo zavážete, když nemáte moc času. Šátek je v tomto chladném počasí neuvěřitelně užitečný, ale ne vždy víte, jak ho zakomponovat do svého outfitu.

Možná si myslíte, že neexistuje žádný návod, jak správně nosit šátek. Zamyslete se znovu! Na internetu existuje nespočet praktických návodů, jak ho vkusně upravit a dodat mu sofistikovaný vzhled. Na sociálních sítích šátek odhaluje svou plnou všestrannost. Je nekonečně přizpůsobivý, je vynikajícím nástrojem pro kreativitu a hodí se k jakémukoli stylistickému cvičení.

Někteří lidé ho nosí jako útulnou kapuci, zatímco jiní konce téměř svazují do origami a svazují je do roztomilého kawaii uzlu . Šátek není ze své podstaty sofistikovaný, ale můžete ho vylepšit šperkem, který obvykle nosíte na zápěstí: náramkem s manžetou. Jak na to? Jednoduše provlékněte náramek šálou a zastrčte konce dovnitř, čímž vytvoříte okouzlující efekt kříženého střihu. Náramek plynule splývá s látkou a dodává tomuto ležérnímu oděvu nádech nečekané elegance.

Trik, který dodá nenucený styl

Šátek je primárně navržen k ochraně krku a zpevnění roláků v uprostřed zimy, ne k tomu, aby skončil online po boku hashtagů. Je spíše funkční než stylový. Díky náramku však získává na viditelnosti a stává se samostatnou ozdobou. Právě ten malý detail dělá ten největší rozdíl.

Buďte opatrní, i zde platí několik módních pravidel, kterých se držet. Neberte si hned první náramek, který najdete v šuplíku. Dosažení sofistikovanosti vyžaduje selský rozum a logiku. Potřebujete strukturovaný náramek: bangle, manžetu nebo náramek s organickými tvary pro větší rozměr. Pro bezchybný vzhled se řiďte teorií barev a volte doplňkové tóny. Pokud máte například zelený šátek, zvolte náramek v teplých odstínech, jako je taupe nebo vínová.

Jiné alternativy s využitím dostupných zdrojů

Nemáte po ruce náramek, kromě toho, který si vaše pětiletá neteř vyrobila z těstovin? Každý problém má řešení. A v módě je improvizace prakticky samozřejmostí. Místo náramku můžete použít poutka na záclony. Je pravda, že tento dekorativní doplněk je méně okázalý a minimalističtější, ale perfektně se hodí k stylovému upevnění šály.

A pro elegantní vzhled s omezeným rozpočtem můžete také proměnit kroužek na ubrousek v ikonický doplněk v kuchyni. K dispozici jsou dokonce i velmi luxusní designy zdobené perleťovými korálky nebo bobkovými listy. Probuďte v sobě vnitřního Jeana Paula Gaultiera.

Tento sofistikovaný trik funguje i se šátky. Protože je však látka tenčí a méně objemná, měli byste náramek vyměnit za prsten. A opět, v závislosti na stylu šperku, můžete svůj vzhled pozvednout. Barokní prsten na hedvábném šátku s puntíky vytváří iluzi sofistikovaného a drahého outfitu .

Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
S tímto způsobem nošení šály zapomenete na všechny ostatní

