Tento tip vám pomůže snáze odstranit mastnou skvrnu

Pouhé cáknutí oleje nebo stopa másla může rychle zničit váš vzhled. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak zvýšit své šance na odstranění mastné skvrny, pokud budete jednat rychle.
První reflex, který všechno změní
Když se setkáte s mastnou skvrnou, často máte okamžitou nutkání si ji otřít. Přesně tomu byste se však měli vyhnout. Třením hadříkem riskujete, že mastnotu rozetřete a vtlačíte ji ještě hlouběji do vláken látky. Správný postup je jemně poklepat dané místo savým papírem nebo čistým hadříkem. Tím se odstraní přebytečná mastnota, aniž by se dále zatuhovala. Čím dříve to uděláte, tím větší máte šanci na úspěch.
Savý prášek, nečekaný spojenec
Jakmile je přebytečný prášek odstraněn, zde je jednoduchý, ale účinný trik: skvrnu štědře zasypte savým práškem. Postačí pudr z mastku, kukuřičného škrobu, jedlé sody nebo i mouky. Jejich úkolem je postupně absorbovat mastnotu zachycenou ve vláknech látky. Nechte působit alespoň třicet minut.
Pokud je skvrna stará nebo obzvláště hluboká, bude ještě prospěšnější nechat ji působit několik hodin. Poté jednoduše odstraňte prášek měkkým kartáčem. Často stačí tento krok k výraznému odstranění skvrny.
Trocha pomoci s jemným odmašťovačem
Pokud přetrvává lehká skvrna, může čištění dokončit trocha saponátu na nádobí. Obvykle stačí několik kapek přímo na skvrnu . Nechte působit asi deset minut, než jemně osušíte, a poté opláchněte vlažnou vodou. Poté můžete oděv prát v pračce, přičemž dodržujte maximální teplotu uvedenou na štítku s pokyny pro péči. Tato kombinace savého prášku a jemného odmašťovače často poskytuje vynikající výsledky na běžných tkaninách.
Chyby, které mohou zničit vaše úsilí
I po úspěšném vyprání je nezbytné dodržovat několik opatření. Prvním je vyhnout se sušení, dokud skvrna zcela nezmizí. Teplo riskuje trvalé zatuhnutí zbytků mastnoty ve vláknech, což značně ztíží jejich odstranění. Nezapomeňte také oděv zkontrolovat ihned po vyjmutí z pračky, než jej usušíte nebo uskladníte. A konečně, pokud používáte čisticí prostředek na barevné tkaniny, vždy se doporučuje jej nejprve vyzkoušet na nenápadném místě.
Zvláštní opatrnost je nutná u jemných materiálů.
Oděvy z hedvábí, vlny nebo jiných jemných materiálů vyžadují zvláštní péči. Zatímco savé prášky jsou obecně dobře snášeny, odmašťovací přípravky mohou někdy poškodit vlákna. U drahocenného oděvu nebo obzvláště jemné textilie je proto pro zachování její kvality a trvanlivosti vhodnější profesionální čištění.
Péče o oblečení je v konečném důsledku také péčí o váš styl. Skvrna ošetřená během několika minut má mnohem větší šanci zmizet než ta, která se neošetří. Osvojením si správných návyků můžete snáze uchovat své oblíbené kousky a udržovat si trvale bezchybný vzhled.