V botách na vysokých podpatcích na skále promění horolezecký výlet v nečekaný módní moment.

Zdolává závratné útesy v botách, které se pro tuto outdoorovou aktivitu nehodí. Připoutaná karabinou a úvazkem, zavěšená několik metrů nad zemí, se skutečné alter ego Lary Croft prochází strmým terénem na vysokých podpatcích. Obuté sandály s řetízkovým vzorem přidávají této disciplíně, která vyžaduje vynikající postoj, další vrstvu obtížnosti. Scéna hodná akčního filmu s agentem 007.
Vysoké podpatky zakotvené ve skalní stěně
Zatímco někteří lidé pociťují bušení srdce a závratě při pouhém pomyšlení na výšky, jiní jim vzdorují svými nedělními aktivitami nebo výlety do přírody. Tvůrkyně obsahu @steffyexplores se však zdá být imunní vůči strachu a zveřejňuje sportovní videa, která by zbledla i u lidí se závratěmi nebo strachem z vysokých vrcholků. Její koníček? Ti plachější by možná řekli, že si hraje s nebezpečím. Ve skutečnosti si ale tato žena, která by v jiném životě mohla být kaskadérkou, užívá testování zákonů gravitace překonáváním nestabilních zdí a přibližováním se k horám.
Šplhá po těchto vápencových zdech stejně snadno, jako se jiní procházejí po turistických stezkách nebo dlážděných ulicích u moře: s až znepokojivou lehkostí. Když ji sledujete v akci, můžete téměř uvěřit, že tato zábava je na dosah každému. A pro ty, kteří pochybují o autenticitě těchto snímků, ne, není to umělá inteligence ani jeden z těch záběrů natočených ve studiu jako při filmové produkci. Tato milovnice vzrušení je velmi dobře obeznámena s adrenalinem a má předpoklady pro drsnou hrdinku, jako ty, které Quentin Tarantino umí vytvořit.
Ve videu natočeném z bezpečné vzdálenosti nad zemí Steffy, dobrodruh v srdci, nosí sportovní boty, které nepatří mezi standardní lezecké vybavení. Tuto výzvu agility zvládá v botách na vysokých podpatcích místo tradičních měkkých lezeček, které jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily skalnatému povrchu, který se někdy drolí. Vždy bezchybně stylová , a i když je sedět na úvazku, dodává počátečnímu výstupu další vrstvu výzvy.
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Demonstrace síly a stylu v extrémních podmínkách
Každá žena ví, že chůze na vysokých podpatcích je sama o sobě utrpení. Zvlášť když se musíte prodírat mřížemi metra, pěšími ulicemi plnými překážek nebo nerovným chodníkem měst. A Steffy dokázala nemyslitelné: zdolala hrozivou Smith Rock v Oregonu pouze s vysokými podpatky jako vybavením.
Zatímco většina z nás si málem vyvrtne kotník na trochu nerovném poklopu šachty nebo hrbolatém chodníku, tato terénní akrobatka zdolává římsu za římsou, aniž by projevila sebemenší známku nepohodlí. Mezi výstupy by si prakticky mohla nechat udělat manikúru. Pro ni je to spíš pohodová procházka než nadlidské úsilí. Vždycky si najde způsob, jak si zapřít špičaté špičky těchto rozhodně nepraktických bot, a podpatky jí nebrání v pohybu vpřed.
Zde nejsou slingbacky spárovány s přívěsky a zlatými šperky , ale spíše s množstvím karabin, řemínků a lan. V tomto videu, které nasbíralo přes 13 milionů zhlédnutí, Steffy improvizuje módní přehlídku v ikonickém kaňonu a stává se samotnou definicí svobodné vůle.
Za elegancí se skrývá neuvěřitelná technika
Za tímto obrazem modelky vznášející se ve vzduchu se skrývá mnohem méně improvizovaná realita. Vysoké podpatky sice okamžitě upoutají pozornost, ale nenahrazují základní prvky: dokonalou kontrolu pohybu, přesné čtení skalní stěny a absolutní sebevědomí v každém gestu. Velkolepý efekt pramení nejen z neobvyklého předmětu umístěného na jejích nohou, ale i z technického mistrovství, které umožňuje rozvinout tuto téměř surrealistickou scénu.
Tento výstup zdaleka není jen estetickou ukázkou, ale vyžaduje extrémní soustředění. Každý chyt musí být vyhodnocen, každý záchyt stupu předvídán, každý pohyb propočítán. Zatímco většina lezců hledá od svých specializovaných lezeckých bot lehkost a maximální přilnavost, Steffy záměrně přidává omezení, které proměňuje cvičení ve skutečný umělecký výkon. Je to trochu jako když se haute couture náhle rozhodne sestoupit z přehlídkového mola a dobýt vrcholy.
Tímto mimořádným výstupem se Steffy nesnaží jen překvapit. Vypráví jiný příběh o obývání vlastního těla, o přivlastňování si prostoru a o hraní si s konvencemi. Mezi atletickým výkonem a stylovým prohlášením se projevuje vzhled připomínající scénu z filmu: hrdinka na vysokých podpatcích, zavěšená mezi oblohou a skálou, dokazuje, že žádný terén není skutečně tabu pro ty, kteří se ho odváží prozkoumat.