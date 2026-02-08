Odvažte se nosit plavkový look v zimě: módní nápad, který funguje

V zimě teploty plavkám sotva přejí. Pokud nežijete na Tahiti a nejste imunní vůči chladu, tyto oděvy, které doprovázejí naše slané koupele v moři, v chladnějších měsících nespatří denní světlo. Plavky se však dají zakomponovat i do fleecových outfitů a dobře nám poslouží i přes nízké teploty. Stylový způsob, jak si je užít naplno po celý rok.
Nosit v zimě plavky? Ne, to není šílené.
Chodit v plavkách uprostřed zimy bez nachladnutí se zdá být výsadou ostrovanů a těch, kteří žijí na jižní polokouli. Je to luxus, který si mohou dovolit jen ti, jejichž šatník se skládá pouze z triček a tílek a kterým při 25 °C naskakuje husí kůže. Jinak potřebujete neuvěřitelně silnou pokožku nebo vikingskou krev, abyste mohli nosit plavky mimo jejich preferované roční období. Nosit plavky v zimě, když je teplota pod bodem mrazu a zemi pokrývá jinovatka, je prakticky nezodpovědné. Je to nejlepší způsob, jak se nachladit, pokud nejste Skandinávec a celé dětství jste strávili zdřímnutím ve sněhu.
Tyto plavky, které se spíše hodí do parného horka než do mrazu, jsou všestranným oděvem a tvůrkyně obsahu @arlindaxnyward to dokazuje svým vzácným smyslem pro styl. Vytahuje tento plážový nezbytný kousek z jeho komfortní zóny a kombinuje ho s vlněnými, prošívanými a pohodlnými kousky. Zatímco v létě se plavky často nosí vedle vzorovaných sarongů, lněných kalhot a zavinovacích šatů, které se snadno nechají ležet na písku, v zimě vyžadují větší krytí.
Tato módní ikona, která se odváží nemyslitelného, vymění sandály za boty inspirované rockem a plážové ručníky za bundy s koženou podšívkou nebo prošívané bundy a vytvoří tak look, který je napůl sluncem, napůl mrakem. Mix stylů a materiálů, který se překvapivě nestřetává. Díky technice vrstvení posouvá hranice plavek, oděvu, který byl kdysi považován za vyhrazeného pro horké dny a lehátka.
@arlindaxnyward Ve spolupráci s Gran Canaria SwimWeek od Moda Cálida 🤍 #GranCanariaMC , #GranCanariaSwimWeekbyMC , #GranCanaria#cphfw #tiktokfashion ♬ Can't Tame Her - Zara Larsson
Módní inspirace, která vám umožní přizpůsobit si ji v každém ročním období
Plavky, přirozeně otevřené, aby odhalily kůži, a šité tak, aby propouštěly slunce, nejsou určeny jen do chlorovaných bazénů nebo přeplněných pláží. I když se to nemusí zdát samozřejmé, dají se nosit i na zasněženém chodníku a v ledových vánicích. A abyste si užili tuto „speciální péči“, nemusíte být Kendall Jenner ani Hailey Bieber. Cílem není vyjít ven v malém trojúhelníkovém topu. Nejsme tu proto, abychom konkurovaly skandální Britney Spears.
Inteligence a logika jsou klíčové. Jak radí módní ikona s nekonvenčním stylem, nejlepší je zvolit všestranný styl, který vytváří iluzi body. Například zlaté jednodílné plavky s jemným volánem se stanou neuvěřitelně elegantním spodním prádlem pro každodenní nošení. Další zlaté pravidlo, jak se vyhnout vzhledu, jako byste zmeškali let do Punta Cany: vrstvení. Zatímco v létě plavky dominují naší siluetě, v zimě ustupují do pozadí, jako kulisa. Trik? Nechte je nenápadně vykukovat, ať už pod sakem nebo za šálou .
Ve svém demonstračním videu tvůrkyně obsahu kombinuje plavky s vlněnými sukněmi, oversized bomber bundami, které vypadají téměř přetížené, bezchybnými saky a háčkovanými kuklami. A aby zahnala mrazení, ale ne komplimenty, chytře vrství oblečení. V každém outfitu vždy dbá na to, aby nenápadně dodržovala pravidla teorie barev.
Tyto styly plavek se hodí k zimnímu outfitu.
Během sezóny venkovních drinků, nekonečných táboráků a večerů u moře jsou plavky prakticky samostatným outfitem. Samy o sobě jsou kompletním outfitem. Nicméně během sezóny rakletu a zdřímnutí u ohně se plavky nejlépe nosí s něčím jiným. Ve svém ukázkovém videu módní nadšenkyně dokonce preferuje styly s rozmarnými, ale zároveň praktickými střihy do pochmurného počasí. Jednodílné plavky s odhalenými zády, asymetrický střih s vysokým pasem a jednoduchý bandeau top. To jsou nezbytné kousky pro nádech glamouru.
Pro každodenní výlety zvolte zářivý, lehce sofistikovaný jednodílný plavecký vzor. A pro okouzlující večery si vezměte plavky, které si obvykle rezervujete pro odlehlé zátoky nebo soukromé bazény. Střih s vysokým výstřihem na všech správných místech, v kombinaci s lehkým úpletem nebo kalhotami na míru.
Nošení plavek v zimě se může na papíře zdát nesourodé, ale v praxi je to geniální. Tento oděv, který nosíme celé léto, má potenciál i pro útulné zimní outfity. Způsob, jak si udržet na pokožce trochu slunečního svitu.