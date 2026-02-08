Search here...

Odvažte se nosit plavkový look v zimě: módní nápad, který funguje

Émilie Laurent
maillot de bain hiver
V zimě teploty plavkám sotva přejí. Pokud nežijete na Tahiti a nejste imunní vůči chladu, tyto oděvy, které doprovázejí naše slané koupele v moři, v chladnějších měsících nespatří denní světlo. Plavky se však dají zakomponovat i do fleecových outfitů a dobře nám poslouží i přes nízké teploty. Stylový způsob, jak si je užít naplno po celý rok.

Nosit v zimě plavky? Ne, to není šílené.

Chodit v plavkách uprostřed zimy bez nachladnutí se zdá být výsadou ostrovanů a těch, kteří žijí na jižní polokouli. Je to luxus, který si mohou dovolit jen ti, jejichž šatník se skládá pouze z triček a tílek a kterým při 25 °C naskakuje husí kůže. Jinak potřebujete neuvěřitelně silnou pokožku nebo vikingskou krev, abyste mohli nosit plavky mimo jejich preferované roční období. Nosit plavky v zimě, když je teplota pod bodem mrazu a zemi pokrývá jinovatka, je prakticky nezodpovědné. Je to nejlepší způsob, jak se nachladit, pokud nejste Skandinávec a celé dětství jste strávili zdřímnutím ve sněhu.

Tyto plavky, které se spíše hodí do parného horka než do mrazu, jsou všestranným oděvem a tvůrkyně obsahu @arlindaxnyward to dokazuje svým vzácným smyslem pro styl. Vytahuje tento plážový nezbytný kousek z jeho komfortní zóny a kombinuje ho s vlněnými, prošívanými a pohodlnými kousky. Zatímco v létě se plavky často nosí vedle vzorovaných sarongů, lněných kalhot a zavinovacích šatů, které se snadno nechají ležet na písku, v zimě vyžadují větší krytí.

Tato módní ikona, která se odváží nemyslitelného, vymění sandály za boty inspirované rockem a plážové ručníky za bundy s koženou podšívkou nebo prošívané bundy a vytvoří tak look, který je napůl sluncem, napůl mrakem. Mix stylů a materiálů, který se překvapivě nestřetává. Díky technice vrstvení posouvá hranice plavek, oděvu, který byl kdysi považován za vyhrazeného pro horké dny a lehátka.

@arlindaxnyward Ve spolupráci s Gran Canaria SwimWeek od Moda Cálida 🤍 #GranCanariaMC , #GranCanariaSwimWeekbyMC , #GranCanaria#cphfw #tiktokfashion ♬ Can't Tame Her - Zara Larsson

Módní inspirace, která vám umožní přizpůsobit si ji v každém ročním období

Plavky, přirozeně otevřené, aby odhalily kůži, a šité tak, aby propouštěly slunce, nejsou určeny jen do chlorovaných bazénů nebo přeplněných pláží. I když se to nemusí zdát samozřejmé, dají se nosit i na zasněženém chodníku a v ledových vánicích. A abyste si užili tuto „speciální péči“, nemusíte být Kendall Jenner ani Hailey Bieber. Cílem není vyjít ven v malém trojúhelníkovém topu. Nejsme tu proto, abychom konkurovaly skandální Britney Spears.

Inteligence a logika jsou klíčové. Jak radí módní ikona s nekonvenčním stylem, nejlepší je zvolit všestranný styl, který vytváří iluzi body. Například zlaté jednodílné plavky s jemným volánem se stanou neuvěřitelně elegantním spodním prádlem pro každodenní nošení. Další zlaté pravidlo, jak se vyhnout vzhledu, jako byste zmeškali let do Punta Cany: vrstvení. Zatímco v létě plavky dominují naší siluetě, v zimě ustupují do pozadí, jako kulisa. Trik? Nechte je nenápadně vykukovat, ať už pod sakem nebo za šálou .

Ve svém demonstračním videu tvůrkyně obsahu kombinuje plavky s vlněnými sukněmi, oversized bomber bundami, které vypadají téměř přetížené, bezchybnými saky a háčkovanými kuklami. A aby zahnala mrazení, ale ne komplimenty, chytře vrství oblečení. V každém outfitu vždy dbá na to, aby nenápadně dodržovala pravidla teorie barev.

Tyto styly plavek se hodí k zimnímu outfitu.

Během sezóny venkovních drinků, nekonečných táboráků a večerů u moře jsou plavky prakticky samostatným outfitem. Samy o sobě jsou kompletním outfitem. Nicméně během sezóny rakletu a zdřímnutí u ohně se plavky nejlépe nosí s něčím jiným. Ve svém ukázkovém videu módní nadšenkyně dokonce preferuje styly s rozmarnými, ale zároveň praktickými střihy do pochmurného počasí. Jednodílné plavky s odhalenými zády, asymetrický střih s vysokým pasem a jednoduchý bandeau top. To jsou nezbytné kousky pro nádech glamouru.

Pro každodenní výlety zvolte zářivý, lehce sofistikovaný jednodílný plavecký vzor. A pro okouzlující večery si vezměte plavky, které si obvykle rezervujete pro odlehlé zátoky nebo soukromé bazény. Střih s vysokým výstřihem na všech správných místech, v kombinaci s lehkým úpletem nebo kalhotami na míru.

Nošení plavek v zimě se může na papíře zdát nesourodé, ale v praxi je to geniální. Tento oděv, který nosíme celé léto, má potenciál i pro útulné zimní outfity. Způsob, jak si udržet na pokožce trochu slunečního svitu.

Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
V této tašce, kterou našla v second handu za 6 dolarů, tato Američanka učiní překvapivý objev.

