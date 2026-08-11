Tento návrhář si představuje top vyrobený z neobvyklého materiálu, který by propagoval povědomí o životním prostředí.

Německá návrhářka Paula Votteler, která s každým předmětem zachází jako se surovinou, dokonale ztělesňuje rčení „nic se neztratí, vše se promění“. Zatímco některé ženy vytvářejí háčkované oblečení na míru, tato návrhářka-samoučka má jedinečnou schopnost proměnit odpad v estetické poklady. Pro tuto rodačku z Berlína se zdánlivě předem určenou kariérní cestou není plast určen do koše, ale spíše pro těla jejích modelek.
Když se plast stane surovinou
Pro mnohé z nás není plast nic jiného než odpad určený do koše na tříděný materiál. Je to jen další kus odpadu, který po vyprázdnění ztratí veškerou svou užitečnost. Pro Paulu Vottelerovou, slibnou mladou návrhářku, která se věnuje svému řemeslu v německém hlavním městě, je však plast výchozím bodem pro její tvorbu, materiálem, který vdechuje jejím návrhům život. Je to společné vlákno, které se vine všemi jejími oděvními kolekcemi. Zatímco Coco Chanel si z tvídu vybrala jako svou oblíbenou látku, tato současná návrhářka si z plastu udělala svou tvůrčí doménu.
V jejích rukou se tak jednorázové talíře a hrnky proměňují v ozdoby na bagetové tašky, zatímco zelený povlak na lahvích perlivé vody se stává flitry schopnými zachytit jakékoli světlo. Je to vlastně její nejnápaditější výtvor, který získal nejvíce zhlédnutí na sociálních sítích: ručně háčkovaný kardigan protkaný kousky plastu, napodobující smaragdy klenotníků. Top trompe-l'œil, kde se plast proměňuje v integrovaný šperk pro rafinovaný efekt.
Její módní kreace se podobají luxusním DIY projektům. Paula Votteler má talent proměnit i ty největší viníky znečištění v zářivé a nádherné kousky. Šestadvacetiletá dívka, která si od dětství ráda hraje s nalezenými předměty, nachází potenciál tam, kde ho nikdo nečeká.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Výtvory, které vyprávějí víc než jen stylový příběh
Návrhářka, překypující nespočtem designových nápadů, se nevěnuje jen tvorbě outfitů pro přehlídková mola nebo dává formu své bezbřehé vynalézavosti. Paula Vottelerová sděluje své poselství prostřednictvím švů, které jsou často vyrobeny z nečekaných materiálů. I když nepracuje výhradně s potravinářským plastem, ale také znovu využívá ústřicové lastury, rybářské sítě a mušle, věnuje se vysoce angažované formě upcyklované módy.
Její oblečení nepotřebuje popis: samo o sobě je silným prohlášením. Protože opětovné použití materiálu, který se běžně posílá na skládku, není geniální, je to v první řadě občanský čin, ekologické gesto. Statistiky ukazují, že až 40 % vyrobených plastů se použije pouze jednou, než se vyhodí. Z tohoto odpadu se téměř polovina poté zakope na skládkách, což přispívá k neustálému hromadění znečištění plasty.
Oživením plastu prostřednictvím pečlivě navržených kousků jde designér ve stopách udržitelných značek, které tvoří s existujícími materiály. Plast tak nachází nové využití: oblékat těla v předvečer módních přehlídek a dodávat látkám nádech rozmarnosti.
Umělecký způsob, jak zvýšit povědomí o ekologii
Paula Votteler svými výtvory dokazuje, že móda může být mnohem víc než jen o vzhledu. Stává se platformou pro vyjádření, kde každý detail odráží naše spotřební návyky. Tím, že dává druhý život vyřazeným materiálům, nás návrhářka vyzývá k přehodnocení toho, co považujeme za zbytečné. Co bylo předurčeno k zániku, se promění v jedinečný, téměř vzácný kousek.
Tento přístup je v souladu s novou generací návrhářů, kteří si představují méně lineární módu, kde tvorba nemusí nutně začínat s novými materiály, ale s tím, co již existuje. Prázdná láhev, zapomenutý obal nebo odhozený kus plastu se tak mohou stát výchozím bodem pro nečekanou tvorbu. Je to způsob, jak nám připomenout, že za každým odhozeným předmětem se stále může skrývat příběh, který čeká na napsání.
Paula Vottelerová zdaleka nechce v lidech vyvolávat pocity viny, ale raději probouzí zvědavost. Její oblečení spíše upoutá pozornost, než vyvolá zamyšlení: překvapení vyvolané jeho estetikou otevírá dveře k uvědomění si věcí. Pokud jsou totiž její kousky tak výrazné, je to právě proto, že stírají hranice mezi odpadem a objektem touhy.
Prostřednictvím svých jedinečných siluet Paula Votteler proměňuje každý oděv v jedinečnou formu vyjádření. Její kousky dělají víc než jen oblékají: kladou otázky, překvapují a vyzývají nás, abychom se na náš každodenní život podívali v novém světle.