Tento trendy doplněk se silně vrací, aby ochránil vaše uši před chladem.

Módní trendy
Zima 2025 znamená velkolepý návrat pletené kukly, doplňku, který byl kdysi vyhrazen pouze pro lyžařské svahy, ale nyní se stává nezbytným spojencem proti mrazivému počasí. Je ultra měkká, teplá a stylová, chrání uši, krk a obličej a zároveň dodává městskému vzhledu sofistikovaný módní nádech.

Neodolatelné módní oživení na molech

Poté, co v roce 2021 zažila velký úspěch, se pletená kukla v roce 2025 chystá explodovat na molech a v ulicích. Mnoho značek ji nově objevuje v tenkých a elegantních verzích, často z merino vlny nebo kašmíru, pro minimalistický a elegantní efekt. Ať už ji nosíte pod oversized sakem nebo jako součást monochromatického béžovo-šedého outfitu od hlavy až k patě, orámuje obličej a pozvedá zimní outfity, od kancelářských sirén až po streetwear.

Pohodlí a teplo zaručeno.

Jeho žebrovaný nebo technický úplet nabízí optimální tepelnou ochranu: je prodyšný, vodoodpudivý a ultra měkký, odolává ledovému větru a nízkým teplotám, aniž by vás zatěžoval. Do drsných zim zvolte merino vlnu, do středu sezóny organickou bavlnu nebo jemný fleece pro pocit připomínající kašmír. Díky měkkému, nadměrnému střihu je praktický pro husté vlasy, zakrývá krk a izoluje proti chladu lépe než klasický šátek.

Jak si ho osvojit, aniž byste udělali módní faux pas

  • Minimalistický vzhled: Krémová kukla přes béžový rolák + džíny rovného střihu + jednoduché tenisky.
  • Monochromatický: Béžový úpletový komplet, od kalhot až po kuklu, pro plynulou siluetu.
  • Luxusní: Antracitový kašmír pod vlněným kabátem + černé lodičky.
  • Dívčí: Světle růžové šaty Ganni s hravým šněrováním vpředu.
Síťovaná kukla už není jen sportovní vychytávkou, ale nezbytným doplňkem zimy 2025, který kombinuje praktičnost, teplo a nadčasovou eleganci. Je ideální pro stylové čelení chladu a dokazuje, že móda a pohodlí mohou jít ruku v ruce bez kompromisů.

