Sandály: proč jsou na mužských nohou stále tak odsuzovány?

Během léta se sandály tlačí o místo na asfaltových a dlážděných ulicích, zametených pískem. Přesto jsou tyto otevřené boty, které umožňují nohám dýchat, mezi muži stále vzácností, protože zůstávají věrní svým neochvějným teniskám. Sandály, které jsou pro ženy stylovou ikonou, jsou pro muže ničitelem módy, ba dokonce nesnesitelným faux pas. Proč takový rozdíl v zacházení?
Pánské sandály, neoblíbená bota
Dnes ženy nosí kravaty místo náhrdelníků s drahokamy a vyměňují zavinovací šaty za smokingy s ramenními vycpávkami hodnými šatníku podnikatele. Muži zase nahrazují své formální aktovky sofistikovanějšími kabelkami a neváhají ukázat svá břicha skrze zkrácené topy. Gender mizí z šatníků a ustupuje sebevyjádření a osobnosti. Některé módní kousky však tomuto boji za unisex styl odolávají. Například sandály zůstávají „ženskou výsadou“.
Uprostřed léta si muži pevně drží tenisky na nohou a raději se potí s každým krokem, než aby své lehké outfity doplnili jednoduchými sandály. Jejich prsty, stlačené pod tuhostí kůže a zbavené světla i vzduchu, trpí každodenním mučením. Tento typ obuvi, který umožňuje cítit mořský vánek a vytváří iluzi, že nemají na sobě vůbec nic, není mezi muži všeobecně oblíbený.
Prezentované jako stylový doplněk, chybějící kousek v dámské módě, sandály způsobují nepohodlí, když opouštějí upravená chodidla. U mužů jsou považovány za nemoderní, a proto jsou společným jmenovatelem šedovlasých turistů a nadšenců do havajských košil. Alespoň to je nejrozšířenější myšlenková asociace. Pokud se muži sandálům vyhýbají, není to ze skromnosti ani kvůli mozolnatému nebo chlupatému vzhledu jejich nohou. Je to spíše otázka image.
Diskrétní odraz společenských norem
Historicky byly sandály protikladem mokasínů, kvalitních brogue bot a naleštěných oxfordských bot. Ztělesňují pohodovou atmosféru svátků, dnů opalování a procházek s rozepnutou košilí nebo opálením naplno. Zatímco římští válečníci hrdě nosí sandály na mramorových sochách, protože byly nedílnou součástí jejich uniformy, tento typ obuvi je dnes často spojován s průměrností nebo dokonce s finančními potížemi.
„Sandály jsou v kolektivní představivosti spojovány s populární kulturou; jsou spíše synonymem pro kempování než pro Cannes,“ vysvětluje pro HuffPost Alain Quemin, profesor sociologie na Institutu pro evropská studia. Nošení sandálů ve městě by se proto rovnalo zradě této zlaté pověsti a sdělení světu: „Jsem na mizině.“ A ani parné počasí, ani značkové značky by nenabízely žádnou omluvu. Práh tolerance je považován za nulový. Pro muže je styl již dlouho společenským projevem, příležitostí k prosazení svého profesního statusu. A sandály se zdají být těžko kompatibilní s přiléhavým sakem a skládanými kalhotami. Proto tato kolektivní averze k tomuto jinak slibnému páru bot.
V některých firmách jsou sandály pro muže zakázány, protože jsou považovány za „příliš ležérní“. Naopak pro ženy tento typ obuvi, který odhaluje kůži a nabízí pohled do často fantazírované oblasti, nepředstavuje žádný problém. „Ženské nohy jsou snadněji odhalené, a to i ve formálním prostředí, jako je pracoviště,“ pokračuje odbornice.
Strach z posměchu v pozadí
Ženy mají styl sandálů pro každou příležitost: klínky, zlaté přezky nebo mírně zvýšené podpatky. Tyto boty dotvářejí harmonii vzhledu nebo umocňují eleganci outfitu. Přistupují k nim jako k „dokončovacímu detailu“, zatímco muži je vnímají jako „zátěž na nohou“ nebo dokonce jako pokus o „sebesabotáž“. Cítí stud už jen za to, že vidí jednu ze svých kolegyň procházet se v gladiátorských sandálech. Pokud si toto letní potěšení odpírají, je to proto, že se bojí, že budou vnímány jako „boomerky“, turistky bez smyslu pro styl nebo vedoucí letního tábora.
Tyto boty jsou upovídané a tiše říkají: „Nevím, jak se oblékat“ nebo „Nemám vkus“. Jak vysvětluje sociolog, pánské sandály jsou plné klišé. Mají téměř karikaturní charakter a nesou pejorativní konotaci. Mnozí je zařazují do startovacího balíčku německého turisty, který si sandály nosí s extra ponožkami, aby se do nich nedostal štěrk. A muži, i když jsou vnímavější k sebekritice, se starají o svůj vzhled a nechtějí vypadat zastarale.
Bota, která se snaží prosadit v pánské módě
Zatímco sandály se jen s obtížemi dostávají do pánských šatníků, kde se opalují až po kotníky, aby si ve společnosti udrželi zdání důstojnosti, někteří muži vzdorují očekáváním a zpochybňují zažité představy. Ve skutečnosti se snaha o to, aby se něco, co bylo kdysi zesměšňováno, stalo žádoucím, téměř stala kolektivním hnutím. Džíny s nízkým pasem, které odhalují spodní prádlo, tenisky na platformě, neonové topy a kraťasy si užívají svého okamžiku na slunci poté, co byly vystaveny nejhorší možné kritice. Tyto kousky, kdysi odsuzované a obviňované z ničení postavy, nyní mizí z regálů.
Sandály zažívají opětovný nárůst popularity i v pánské módě. Nosí je obyvatelé měst, kteří si oblékají svetry kolem krku a mají sofistikovaný šatník, ale díky dokonale provedené nonšalanci jsou dokonce poznávacím znamením „cool chlápků“.
Možná, že pánské sandály nakonec trpí stejným jevem jako mnoho jiných věcí před nimi: byly zesměšňovány až do dne, kdy se staly žádoucími. Běžecké boty nošené ve městě, pánské tašky a volné kalhoty, všechny zažily stejný osud.