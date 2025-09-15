Les hommes réclament des sacs à main et c’est bien plus qu’un acte mode

Les sacs à main, accessoires surtout portés au féminin, se suspendent à l’épaule de ces messieurs et s’ancrent dans les silhouettes les plus robustes. Les hommes, qui ont longtemps rangé leurs effets personnels au fond de leur poche, s’approprient ce contenant mode avec style. Un choix pratique et esthétique qui en dit long sur notre société.

Le sac aux mains des hommes

Il y a quelques années encore, les hommes sortaient les mains dans les poches et stockaient tous leurs essentiels au creux de leurs jeans. Ces messieurs, qui ont la chance d’avoir des poches bien plus profondes que celles du rayon femme, pouvaient y ranger leur porte-monnaie, leur briquet, leur mouchoir et ça leur allait très bien.

Pas question pour eux de se balader avec un sac sous le bras ou en bandoulière, ils réservaient ce loisir à leurs homologues féminines. Les seuls sacs qu’ils voulaient bien arborer en public étaient la fameuse besace en cuir ou la banane aux multiples compartiments. En revanche, jamais ils n’auraient envisagé de porter un modèle « coquet », préférant ainsi confier leurs petits trésors à leurs compagnes, faute de place.

Les temps ont changé. Désormais, le sac à main s’inscrit dans les looks de ces messieurs et culmine sur des vestes de costard, des sweats épais et des cabans de papa. Si autrefois, cet accessoire habillait surtout les stylistes ouvertement gays et s’apparentait à un « tue-l’homme », aujourd’hui il se met en travers des pectoraux et des torses velus. Les hommes se délestent du lourd poids des préjugés pour apprivoiser cet objet qu’ils ont parfois envié aux femmes. Ils ne se cantonnent plus seulement aux sacoches siglées et aux sacs à dos professionnels : ils choisissent des it-bags dotés de clous ou à la texture matelassée.

Un geste mode popularisé par des stars

Le sac à main a longtemps été incompatible avec la virilité et synonyme de féminité, mais il est rapidement devenu l’extension du bras masculin. Apprécié pour son côté pratique et sa plus grande capacité d’accueil que les ouvertures des pantalons, les hommes y voient aussi un « marqueur social ».

Il fut une époque où le seul moment où les hommes empoignaient un sac, c’était celui de leur compagne, le temps d’un instant. En 2025, les fashion addicts assumés ont un sac attitré, y compris les rappeurs tatoués jusqu’au cou et les hommes à l’apparence de mafieux. Au Super Bowl, Asap Rocky, mari de Rihanna, s’est ainsi présenté avec des barrettes à perles plantées dans les tresses et un sac à main rose bonbon Bottega Veneta au bout des doigts.

Même les joueurs de foot s’y mettent et troquent le sac de sport contre des sacs à main aux lignes fantaisie. Jule Koundé, souvent aperçu dans des looks conceptuels à la croisée des genres, a déjà enlacé un sac à main orangé aux détails géométriques. Sous ces multiples formes, le sac à main n’est pas un aveu de faiblesse ni le signe d’une orientation amoureuse refoulée. Bien au contraire, cet accessoire détourné du vestiaire des femmes ennoblit l’allure et donne l’illusion de la « richesse ».

La fin du vestiaire genré ?

La mode des temps modernes est plus fluide. Elle n’est plus figée dans les normes et confond volontiers le masculin et le féminin. Aujourd’hui, les hommes portent des sacs à main XXL en étendard aux côtés de bottines surélevées et de cropped top aux connotations rock.

Les femmes, quant à elles, sortent la cravate de sa zone de confort, achètent leur blazer à la coupe angulaire chez les hommes et fusionnent l’uniforme de foot avec des jupes kawaii. Si autrefois, la mode était très genrée, il semblerait qu’elle soit plus ouverte d’esprit et qu’elle remplisse enfin son vrai rôle : encourager l’expression de soi et non pas nous emprisonner derrière le tissu.

Les hommes qui s’arment de sac à main, ne sont pas victimes des tendances : ils suivent simplement leurs envies, se détachant progressivement de l’allure du gros dur. Alors que les femmes aimeraient parfois sortir les mains libres et avoir des poches abyssales, les hommes, eux exigent des sacs à main. Là où certaines personnes diront « c’est le monde à l’envers », d’autres diront qu’il est enfin à l’endroit.

Ce qui n’était qu’un fantasme inavouable devient réalité. Les hommes qui ont les phalanges accrochées au sac à main causent du tort au « mâle Alpha », et c’est un spectacle réjouissant.