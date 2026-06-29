Partnerka portugalské hráčky a její sestra dvojče poutají veškerou pozornost na tribunách.

Julia P.
BBC & marimeniz / TikTok

Během zápasu Portugalska na mistrovství světa ve fotbale™ 2026 se dva fanoušci nevědomky ocitli v centru pozornosti. Tyto dvojčata, natočená na tribuně, se rychle stala virálními na sociálních sítích. A to z dobrého důvodu: jedna z nich, Matilde Neiva, není nikdo jiný než partnerka portugalského hráče Francisca Conceiçãa.

Dvě dvojčata, která způsobují rozruch

Scéna se odehrála během posledního zápasu skupinové fáze Portugalska proti Kolumbii. Dvojčata seděla na tribuně v dresech portugalského národního týmu a byla zachycena kamerou. Jejich nápadná podoba a také velmi expresivní reakce – zejména během promarněné šance portugalského týmu – nezůstaly online bez povšimnutí. Na sociálních sítích se mnoho fanoušků zamýšlelo nad identitou těchto dvou a zaplavilo je obdivnými zprávami.

@marimeniz Portugalské dvojčata Maria Neiva a Matilde Neiva se rychle staly populárním tématem na sociálních sítích poté, co se jejich reakce během zápasu mistrovství světa mezi Portugalskem a Kolumbií staly virálními. #portugal🇵🇹 #twins #portugalfans #cristiano #worldcup ♬ WILDFLOWER - Billiebillie

Společník Francisca Conceiçãa

Záhada se brzy vyřešila. Jedno z dvojčat, Matilde Neiva, je skutečně partnerkou Francisca Conceiçãa, křídelníka portugalského národního týmu. Pár, který si svůj osobní život velmi tají, je údajně spolu od roku 2023. Hráč, syn trenéra Sérgia Conceiçãa, se minulou sezónu připojil k Juventusu. Jeho sestra dvojče Maria byla ten večer po jeho boku.

Fenomén specifický pro konkurenci

Tato sekvence opět ilustruje dnes již zavedený fenomén: během velkých soutěží se pozornost již neomezuje pouze na hřiště. Partneři hráčů, celebrity nebo obyčejní fanoušci se po dobu natočené reakce stávají sledovanými a komentovanými postavami. Mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™, které sledují miliardy diváků, poskytuje ideální platformu pro tyto spontánní momenty, které jsou požehnáním pro sociální média.

Během pouhých několika sekund na obrazovce zanechaly Matilde Neiva a její sestra dvojče trvalý dojem a dokázaly, že atmosféra na tribunách je také součástí podívané. Díky podpoře portugalského týmu a poutu, které mezi nimi panuje dvojče, se tyto dvě sestry neúmyslně staly jedním z nejsdílenějších obrázků večera.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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