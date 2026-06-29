Na pódiu se Madison Beer rozhodla pro elegantní mikrošaty

Fabienne Ba.
@madisonbeer / Instagram

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer pokračuje ve svém světovém turné. Na svém koncertě v Los Angeles způsobila senzaci v elegantních černých krajkových šatech, které si na sociálních sítích neunikly pozornosti.

Černé krajkové mikrošaty

Právě na losangeleském pódiu Madison Beer předvedla jedno ze svých nejpamátnějších vystoupení té doby. Uprostřed svého světového turné „The Locket Tour“ využila zastávky v kalifornském městě k tomu, aby svým fanouškům nabídla skutečně velkolepou jevištní show. Ústředním prvkem tohoto vystoupení byl nepochybně její jevištní outfit.

Madison Beer měla na sobě mikrošaty vyrobené výhradně z černé krajky. Kosmetický kousek se vyznačoval ultra krátkou siluetou, zdůrazněnou živůtkem bez ramínek a strukturovanou šněrováním připomínajícím korzet. Tato konstrukce tvarovala postavu a zároveň si pohrávala s nadčasovými kódy černé krajky – materiálu, který je po desetiletí spojován s některými z nejikoničtějších vystoupení v historii popu.

Páskové podpatky dotvářejí siluetu

Co se týče bot, Madison Beer zvolila pár vícepáskových lodiček v sytě černé barvě, které ladily s jejími šaty. Vícenásobné pásky dodaly botám grafický rozměr a dokonale odrážely šněrování na horní části šatů. Toto vizuální opakování strukturovalo celý vzhled a demonstrovalo pečlivou pozornost věnovanou detailům v jevištní siluetě.

Hladké vlasy a růžový make-up

Co se týče krásy, její uhlazené tmavé vlasy jí volně padaly přes ramena v rozhodně jednoduchém a nadčasovém stylu. Pro líčení Madison Beer zvolila jemný narůžovělý odstín, který celkovému vzhledu dodal nádech jemnosti.

Hodně diskutovaný vokální výkon

Kromě vzhledu to byl Madison Beerův hudební výkon, který uchvátil její kalifornské publikum. Zazářila zejména svým hitem „Baby“ z roku 2021 v obzvláště intenzivní verzi, která okamžitě rozpoutala pozornost na sociálních sítích. Její hlas, pódiová přítomnost a energie si vysloužily chválu od fanoušků, kteří sdíleli řadu videí na Instagramu a TikToku.

Stylistický podpis věrný svým počátkům

Tato nejnovější podoba je v souladu s módními trendy, které Madison Beer pěstuje od svého debutu. Známá pro svou zálibu v elegantních siluetách, černé krajce a korzetech, si vytvořila skutečně osobitou vizuální identitu. Tato stylistická soudržnost z ní dělá jednu z nejznámějších popových osobností své generace, která se prolíná mezi velkými popovými ikonami prvního desetiletí 21. století a současnými módními trendy.

V mikročerných krajkových šatech, sladěných páskových podpatcích a růžovém líčení předvedla Madison Beer jeden z nejvýraznějších pódiových výstupů svého aktuálního turné. Je to ukázka toho, že na pódiu stejně jako jinde, silná vizuální identita promění jednoduchý vzhled v nezapomenutelný popový moment.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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