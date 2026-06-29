Hailey Bieber sdílela nové úžasné selfie v letním stylu.

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieber sdílela na sociálních sítích novou selfie v uvolněném letním looku, který kombinuje sportovní kousky a minimalistický střih.
Nová selfie sdílená na Instagramu
Hailey Bieber sdílela svůj nejnovější stylový vzhled na svém instagramovém účtu. Na svém Story zveřejnila selfie, pořízené před zrcadlem v záměrně ležérním prostředí. Tento přístup je charakteristický pro obsah, který sdílí se svou komunitou: méně propracovaný než její oficiální kampaně, ale vždy navržený tak, aby prezentoval konkrétní kousky. Tento přístup přispívá ke zvláštnímu propojení jejích fanoušků s její digitální komunikací.
Šedočerná braletka s hranatým výstřihem
Ústředním prvkem tohoto nového vzhledu je dvoubarevná sportovní podprsenka v šedé a černé barvě. Podprsenka se vyznačuje grafickým hranatým výstřihem, jedním z nejmódnějších střihů posledních sezón v rámci šatníku „athleisure“, fúzí sportovního oblečení a současné módy. Hailey Bieber již několik let ztělesňuje tuto „hybridní estetiku“. Tím, že tento kousek vyfotila na své selfie, rozšiřuje stylistický rukopis, který pomohla zpopularizovat daleko za hranicemi vlastních fanoušků.
Černé mikro kraťasy dotvářející siluetu
Jako doplněk k této sportovní podprsence zvolila Hailey Bieber černé mikro kraťasy. Tato volba oděvu, která se stala skutečnou klasikou letního městského šatníku, rozšiřuje monochromatickou paletu outfitu a vytváří dojem vizuální jednoty. Mikro kraťasy jsou nyní široce používány celebritami její generace, které z nich udělaly klíčový kousek v ležérních i sportovních outfitech. Jde o minimalistický přístup, který se zaměřuje spíše na jednoduché střihy než na množství detailů.
Šedá bunda, která doplní celý outfit
Hailey Bieber svůj outfit doplnila šedou bundou, která dokonale doplňovala barvu její sportovní podprsenky. Tento poslední prvek dodává outfitu strukturovanější rozměr a vyvažuje sportovní nádech elegantnějším přehozem. Kombinace kousků sportovního oblečení a formálnějšího oděvu ilustruje silný současný trend: míchání stylů, které promění sportovní outfit v dokonale reprezentativní vzhled pro sofistikovanější prostředí.
Elegantní drdol a minimum make-upu
Hailey Bieber zvolila elegantní, uhlazený drdol, který jí zcela rámoval obličej. „Uhlazený drdol“ se stal jedním z nejsdílenějších účesů na sociálních sítích díky své zdánlivé jednoduchosti a univerzálně lichotivému efektu. Co se týče líčení, zůstala věrná svému obvyklému minimalistickému přístupu a usilovala o téměř nepostřehnutelný výsledek.
Hailey Bieber přes Instagram Stories. 🥵 pic.twitter.com/ijOkhtD8k5
— Portal Hailey Bieber (@portalhaileybr) 23. června 2026
Dokonale zvládnutý stylistický rukopis
Kromě tohoto samostatného příspěvku ilustruje Hailey Bieberina selfie stylistický rukopis, který dokonale zvládla v průběhu několika let. Pěstuje minimalistickou, monochromatickou estetiku založenou na jednoduchých střizích a látkách. Tato vizuální konzistence je v souladu s širším hnutím „tichého luxusu“ a transformuje každý sdílený snímek do uceleného mini editorialu. Tento strategický přístup pomáhá proměnit každé selfie ve skutečný moment komunikace.
Hailey Bieber, oblečená v šedočerné braletce s hranatým výstřihem, sladěných mikrošortkách a strukturovaném šedém saku, se podělila o další selfie, které dokonale odpovídá jejímu charakteristickému stylu. Znovu dokazuje své mistrovské zvládnutí „off-duty“ estetiky, kde se počítá na každém detailu a kde decentní jednoduchost vyniká jako charakteristický znak skutečné současné módní ikony.