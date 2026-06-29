Na tribunách tato portugalská modelka podporuje svou zemi fotografiemi, které vyvolávají reakce.

Sara Sampaio hrdě ukázala barvy svého národního týmu. Portugalská modelka se na mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ vydala na tribuny, aby podpořila svůj tým, Portugalsko. Na Instagramu sdílela sérii fotografií doplněných vtipným popiskem – „Pošlete mě na hřiště, trenére!“ – což jistě vyvolalo reakci jejích sledujících.
Personalizovaný dres Portugalska
Pro tuto příležitost si Sara Sampaio oblékla kompletní fanouškovský outfit. Modelka měla na sobě dres portugalského národního týmu s personalizovaným jménem – natištěným na zádech „Sara Sampaio“ – který zkombinovala s džínami. S úsměvem na tváři vyzařovala nakažlivé nadšení a byla hrdá na to, že může fandit své zemi. Vzhled, který byl zároveň jednoduchý a zářivý, dokonale odpovídal duchu zápasového dne.
Vášnivý podporovatel
Kromě oblečení z ní skutečně vyzařuje její nadšení. „Pošlete mě na hřiště, trenére! Vítejte!“ napsala Sara Sampaio pod fotku s nádechem sebeironie a jasně vyjádřila svou touhu zažít vzrušení po boku Seleção. Původem z Portugalska nikdy neskrývala svou oddanost své zemi, kterou vroucně podporuje během velkých turnajů. Toto vystoupení na tribuně je toho dalším příkladem.
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Fotografie, které vzbudily rozruch
Není divu, že tento příspěvek vyvolal vlnu reakcí. V komentářích uživatelé internetu chválili energii a dobrou náladu Sary Sampaio, stejně jako její fanouškovský vzhled. Mnozí si s potěšením prohlédli, jak ve slavnostní atmosféře fandí svému týmu. To jen potvrzuje popularitu Sary Sampaio, jelikož má miliony sledujících.
Těmito fotografiemi z tribuny Sara Sampaio dokázala, že je jednou z nejvášnivějších fanynek Portugalska. Svým personalizovaným dresem, dobrou náladou a znaleckým mrknutím okouzlila své fanoušky a potvrdila, že atmosféra na tribunách je také součástí podívané.